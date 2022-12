Grève à la SNCF : le gouvernement tape du poing sur la table

La pression sur la SNCF est montée d'un cran supplémentaire ce jeudi matin. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a appelé la direction de la compagnie ferroviaire à trouver une solution à la grève "dans les prochaines heures", alors que des centaines de milliers de vacanciers se retrouvent sans billet de train et dans l'impossibilité de rejoindre leur famille dans trois jours. "C'est un mouvement qui me met en colère, en colère pour les clients qui sont privés de vacances de Noël" a insisté le ministre. De son côté, le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune a accusé le collectif gréviste de "faire du mal à l'entreprise ferroviaire". Même tonalité à l'issue du conseil des ministres : Olivier Véran a demandé aux agents ayant annoncé faire grève de "renoncer" et d'"d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions".

Le week-end du Nouvel An lui aussi menacé ?

Selon les prévisions de la SNCF, deux TGV sur cinq devraient être annulés ce weekend. Deux préavis de grève, toujours déposés par SUD-rail et la CGT Cheminots à l'initiative d'un collectif de contrôleurs, menacent aussi les trains prévus pour la Saint-Sylvestre. Interrogé sur RTL ce jeudi matin, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a assuré qu'il recevrait les organisations syndicales dès vendredi matin pour trouver une issue à la crise. "Pour ce week-end, c'est malheureusement trop tard (...) mais il n'y a pas de raison de punir deux fois les Français", appelant à "la responsabilité des chefs de bord" vis-à-vis du dernier week-end de l'année.

L'enjeu, "c'est maintenant de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec le même scénario la semaine prochaine", a également déclaré Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique.

Des revendications toujours pas satisfaites pour les contrôleurs

Depuis le début du mois de novembre, la SNCF et le collectif à l'origine de la grève tentent, en vain, de renouer le dialogue. Les contrôleurs réclament notamment une meilleure reconnaissance de la spécificité de leur métier.

La direction a ainsi proposé d'augmenter leur "prime de travail" à hauteur de 600 euros par an, dont une partie intégrée au salaire en 2024, ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 600 euros brut par an. Des propositions jugées insuffisantes.