Grève SNCF : l'ensemble des syndicats ont signé l'accord, préavis levé pour le week-end du Nouvel An

Après un week-end de Noël qui s'annonce chaotique dans les gares, celui de la Saint-Sylvestre sera bien plus calme. Les quatre organisations syndicales de la SNCF ont en effet levé vendredi le préavis de grève pour le week-end du Nouvel an. Elles ont toutes signé un accord proposé jeudi par la direction de l'entreprise ferroviaire, acceptant de mettre fin au conflit déclenché par un collectif de contrôleurs formé sur Facebook et rejetant toute appartenance syndicale.

200 contrôleurs supplémentaires embauchés

La direction a réuni jeudi soir par visioconférence les syndicats représentatifs. "On a tout mis sur la table", disait ce vendredi sur France Inter Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Cet accord "acte des mesures fortes pour une vraie reconnaissance du métier de chef de bord", a salué le groupe public dans un communiqué.

Parmi les mesures promises, la création d'une "direction des chefs de bord" afin de reconnaître les spécificités du métier et d'être plus à l'écoute des problématiques qui pourraient surgir. La prime spécifique pour les chefs de bord va aussi passer de 600 à 720 euros. Et la direction s'est engagée à embaucher 200 contrôleurs supplémentaires en 2023 en plus des 350 déjà prévus, pour un total de 8.500 chefs de bord. Enfin, des garanties de déroulement de carrière et de progression de salaires ont été actées par la direction.

La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire - seul syndicat qui avait déjà levé son préavis -, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots ont donc accepté de mettre fin au conflit. Élisabeth Borne a salué ce vendredi sur Twitter "l'esprit de responsabilité qui prévaut ce matin à la SNCF". "Le dialogue social permet toujours de trouver le meilleur chemin pour les salariés et les entreprises", a ajouté la Première ministre. "Le service doit désormais être pleinement assuré pour le week-end du Nouvel An", a enjoint le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.

Si les préavis pour le week-end du Nouvel An ont été levés, il est trop tard pour ce week-end de Noël. La moitié des contrôleurs seront en grève, provoquant l'annulation d'un train sur trois vendredi, et de deux trains sur cinq samedi et dimanche, surtout des TGV, laissant 200.000 voyageurs à quai.