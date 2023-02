Guerre en Ukraine : Caroline Gillet raconte un an de notes vocales

**Depuis un an, via des notes vocales, je suis en contact avec une petite dizaine d'**Ukrainiennes et Ukrainiens. Ils m’envoient régulièrement des sons de leur quotidien, des nouvelles de cette guerre longue désormais, depuis leurs différents lieux de vie. L’une à Namur, l’autre à Paris, plusieurs à Kiev, à Kharkiv, ou encore à Odessa. Ils ont enregistré les ambiances de leur quotidien, les premières explosions au loin, les sirènes, les ambiances dans les abris, puis la vie sans électricité.

Ils ont décrit ce qu’ils voyaient, les longues files pour acheter à manger, les colonnes de fumée au loin, les trains bondés, les ateliers de fabrication de filets de camouflage. Ils ont parlé de ce qu’ils ressentaient, au jour le jour, à mesure que progresse ce conflit. Retour sur leurs histoires et notre rencontre.

“Racontez-moi tout ce que vous voulez”

Il y a un an, on se réveillait avec la guerre de retour sur le continent européen. Souvent, quand il se passe des choses très soudaines, très brutales dans des régions du monde qu’on connaît mal, on est obligés de faire confiance aux images qui apparaissent sur nos écrans. Dans le cas de l’Ukraine, j’avais été plusieurs fois sur place, pour l’émission Foule continentale notamment . J’ai tout de suite pensé à Oksana, à sa mère, à leur immeuble de la banlieue de Kiev. Je me suis demandé si elles étaient en danger, si cet immeuble tiendrait debout. J’ai pensé à Ivona aussi qui depuis des années tente de soigner les hommes et les femmes traumatisés après le temps passé sur le front de cette guerre qui avait commencé en 2014. J’ai pensé à tous ceux et celles qui allaient devoir rejoindre le front. A tous ceux et celles qui reviendraient abîmés pour longtemps, à tous ceux et celles qui ne reviendraient pas.

Je leur ai écrit à toutes les deux pour prendre des nouvelles, c’était la première fois que j’envoyais un message comme celui-là, dans un contexte aussi soudainement effroyable et je me suis beaucoup demandé comment formuler les choses, comment leur dire mon soutien. Quelques heures plus tard, je leur ai réécrit, cette fois pour leur proposer d’aider à recueillir des témoignages.

Ma proposition était celle-là : racontez-moi tout ce que vous voulez dans des notes vocales, enregistrez les sons autour de vous, parlez-moi de ce que vous voyez et ce que vous ressentez. J’ai enregistré un appel à témoignage que j’ai diffusé auprès des ukrainiens francophones que je connaissais là-bas. Le message a été transmis et dans les jours suivants, j’ai reçu des dizaines de notes vocales.

Olga, Jeanne... Les premières notes reçues

En parallèle, des listes de contacts de personnes anglophones ont commencé à circuler, pour mettre en lien des journalistes et des témoins qui voulaient raconter ce qu’elles avaient vu sur le terrain. Des bénévoles s’occupaient de récolter des récits, de protéger les identités, de mettre les informations à jour, je n’avais jamais vu une organisation comme celle-là. La bataille des récits avait commencé et de jeunes ukrainiens, partout dans le pays, participaient à leur façon.

De mon côté, les premières qui ont répondu, c’est Olga et Jeanne. Toutes deux à Kiev, elles se demandent alors s’il faut prendre la route et quitter la capitale. Olga enregistre le son du scotch qu’elle déroule sur ses fenêtres pour les protéger des explosions. Le lendemain, Fabienne Sintès qui venait d’arriver en vacances m’appelle d’une voiture. Elle a décidé de rentrer à Paris pour monter une émission spéciale de ‘Un jour dans le monde’. Elle me propose d’y intégrer des extraits des notes vocales que je commence à recevoir. L’émission est en direct samedi 26 février et dedans, nous diffusons ces deux premiers montages des témoignages d’Olga et Jeanne .

“C’est toute notre vie”

Jeanne ici parle du silence dans la ville, la sidération suite au début du conflit. Elle fait entendre au loin des bombardements. C’est irréel pour elle, c’est irréel pour nous qui recevons son message. Mais il y a un apaisement aussi à comprendre un peu mieux, au-delà des grands titres, des images impressionnantes sur les chaînes d’info, ce qui se vit dans les quartiers, à l’échelle de ces quelques personnes. Jeanne passe ses premières nuits dans une cave. Olga de son côté a finalement pris la route avec son petit garçon et son frère. Je ne sais pas à ce moment-là qu'Olga sera un jour ma voisine. Elle m’envoie une photo de la voiture sur les routes, il y a sur la banquette arrière, une grande bouteille d’eau vidée, au fond de laquelle on a soigneusement mis de la paille et dessus, un petit écureuil. Olga part rejoindre sa famille dans l’Ouest du pays. “Deux adultes, deux enfants, deux animaux et six sacs”, dit-elle. “C’est toute notre vie.”

Olga pense aux notes vocales, elle pense à enregistrer les sons dans les embouteillages. Le chuchotement au bout d’une journée de route quand ils arrivent dans un premier hôtel pour passer la nuit. Et puis quand elle arrive chez sa mère, elle pense à allumer l’enregistreur de son téléphone et j’entends les larmes de soulagement de sa mère qui la retrouve enfin, elle et son fils. J’entends le bruit de sa veste qu’on sert fort. Olga m’envoie et me confie ces sons très intimes. Ces sons de famille sont devenus des sons qui dénoncent, qui racontent l’histoire en cours. Olga veut les faire entendre et je suis heureuse qu’on puisse les diffuser pour que d’autres comme moi, aient la sensation d’avoir assisté à cette scène. D’en avoir ressenti l’émotion et donc d’être un tout petit peu plus proche de ce qui peut arriver du jour au lendemain pour des familles qui n’étaient pas préparées à ça.

Jeanne pendant ce temps-là tente elle aussi de quitter Kiev. Vera, une anglophone de Kharkiv, m’envoie des vidéos de la façon dont elle a organisé son appartement. Elle fume de la marijuana. Elle est en colère, elle refuse de descendre dans le garage. Je lui dit qu’on fait de la radio, qu’on a besoin qu’elle nous décrive ce qu’elle a mis en place. Ce soir-là, terrorisée, elle me dit que c’est peut-être sa dernière nuit. Je la rassure comme je peux. Je lui dis ‘à demain’ avec un ton confiant. Je ne diffuse pas ce son. Il est trop glaçant. Je n’ose même pas le réécouter. Aujourd’hui Vera va bien, elle s’est installée dans l’Ouest du pays.

“Il a seulement un an et demi et il sait déjà dire ce mot, ‘sirène’”

Olga est arrivée chez sa mère. Quelques heures seulement après les embrassades, elle est déjà dans un atelier pour aider sa mère à fabriquer des objets militaires. Ce soir-là, elle enregistre son fils et me dit “Il a seulement un an et demi et il sait déjà dire ce mot, ‘sirène’”.

Le 3 mars, on diffuse les premières notes vocales d’Alexis qui est caché dans un abri de Kharkiv. Ils sont 400 ou 500, “comme des harengs dans une boîte”. Il y a aussi Dariya, traductrice qui a quitté Kyiv pour rejoindre l’appartement d’une tante. Dans l’Ouest du pays. Dariya a le sens des sons : elle enregistre son mari qui prépare le bortsch, la soupe traditionnelle russe. Il ne trouve pas la bonne taille de casserole, le déracinement commence ici. J’écris sur Dariya aujourd’hui, je sais que depuis, elle s’est enracinée ailleurs. Mais loin de son mari. Elle vit désormais en Belgique.

Des dizaines de messages à traiter

Je reçois des dizaines de messages tous les jours, je propose à Magdalena Hervada et Emma Mendicino, stagiaires de l’émission “Un jour dans le monde” de m’aider, elles acceptent tout de suite et centralisent les messages, les téléchargent, les répertorient. Tous les quelques jours, je fais un montage à partir des derniers messages de l’une ou l’autre personne. Il faut aussi leur répondre, trouver les mots pour les accompagner. Les guider dans les enregistrements, leur rappeler que c’est à eux de décider ce qu’ils veulent enregistrer, de le faire quand ils sont en sécurité, que pour nous sans images, les sons d’ambiances et les descriptions sont importants. Il faut expliquer tout cela sans bien sûr en demander trop, sans les mettre dans des situations difficiles. Ce n’est pas évident à distance de savoir comment être au plus juste dans ces échanges.

Puis le 7 mars, on diffuse les premiers sons d’Anastasia. Elle cohabite avec son amoureux, sa ville de Kherson est occupée par les Russes depuis deux jours quand on entre en contact. Elle envoie des sons depuis son appartement, elle décrit les débuts des pénuries. Elle me parle de bombardements au début de la guerre. Ca fait 5 jours qu’elle n’est pas sortie de chez elle, elle a extrêmement peur. Elle regarde par la fenêtre passer des camions russes. Elle se demande si elle doit aller aux manifestations. Je ne sais pas quoi lui répondre. Le dispositif des notes à distance permet de se sentir proche, mais délègue aussi la responsabilité au témoin de mesurer les risques.

Des rassemblements qui font du bien

Anastasia décide de rejoindre les manifestants. Elle donne des détails qui permettent de prendre la mesure de la peur et du courage. Elle dit qu’elle sent dans le rassemblement, l’odeur d’un médicament naturel, une plante aux verrues anxiolytiques, qui permet de calmer sa peur.

Cela faisait un moment que je cherchais des contacts en Russie pour raconter en français ce qui se passe de l’autre côté de la frontière. Natalya accepte si elle peut témoigner sous pseudonyme. Nous échangeons via messagerie sécurisée. Elle rejoint les manifestations contre la guerre. “Notre pays devient de plus en plus isolé, on ne peut pas croire que notre pays a commencé la guerre avec nos voisins. Les Ukrainiens, on les appelle nos frères meurent, tous les jeunes de ma génération, nous nous sentons désespérés, on n'est pas d’accord, on ne peut rien faire, on se sent coupable et en même temps, le monde entier nous déteste”. Elle termine les manifestations en courant. Elle dit c’est ça ou se faire arrêter. Malgré tout, ces rassemblements lui font du bien, pour sentir au moins qu’elle n’est pas seule.

"Mes parents ils ne croient pas qu’ils peuvent changer quelque chose, ils sont habitués, disent qu’il faut s’adapter, continuer à vivre comme d’habitude, même si les conditions deviennent pires, parce que quand même, on est libres et quand je dis on dit libre, ça veut dire qu’ils ne sont pas en prison. Ça c’est la liberté pour la génération de mes parents – la liberté ça veut dire, quand même tu n’es pas emprisonné”.

Anastasia pendant ce temps-là est toujours à Kherson, en territoire occupé. Il semble y avoir moins d’explosions, mais elle commence à avoir faim. Elle commence à devoir rationner la nourriture.

“Comment avez-vous changé en un an ?”

Avec la perspective de la date anniversaire du début de la guerre, nous avons eu envie, besoin, de prendre un peu de recul, de distance sur l’année qui s’était écoulée, sur la façon dont elle les avait changés, en tant que personne, d’abord, en tant que citoyens ensuite. Je leur ai proposé de répondre à une série de dix questions, autour de ce sujet. Voilà les réponses de Nastia Kirilenko, Olga Apenko, Alexis, Lidia Solomianuk et Naliia Vakulenko à la première question : comment avez-vous changé en un an ?

A la question des souvenirs les plus marquants, voilà le plus douloureux d'Oleg Sosnov, qui a été fixeur pour des journalistes français et le meilleur souvenir de Lidia Solomianuk, qui vit en banlieue de Kyiv et dont les deux fils sont partis au combat.

Oleg et Lidia racontent leurs souvenirs de cette année de guerre 2 min France Inter

Sur quoi ont-ils changé d'avis ? Voilà des extraits de témoignages de Lidia, Olga Apenko et Naliaa Vakulenko. Et d’abord l’enregistrement d’un bruit caractéristique, décrit par Olha Shurova. Olha vient d'Irpin, une ville de la banlieue de Kiev détruite à 50% par les bombardements. Elle a fui son appartement au début de la guerre et est désormais de retour dans la capitale ukrainienne où elle donne des cours de français.

Sur quoi avez-vous changé d'avis ? 1 min France Inter

Sur cette même question, Olha a répondu ceci :