Guerre en Ukraine : détenue depuis février en Russie, la basketteuse américaine Brittney Griner jugée jeudi

Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. La basketteuse américaine Brittney Griner est jugée jeudi en Russie pour détention de stupéfiants. Elle est sous les verrous depuis février, après avoir été arrêtée à Moscou à son arrivée à l'aéroport, pour possession de cannabis, quelques jours avant le début de l'invasion russe en Ukraine. La sportive de 31 ans, qui risque dix ans de prison, se retrouve en plein milieu des tensions géopolitiques entre la Maison Blanche, qui reste trop silencieuse au goût de ses proches, et le Kremlin, qui accuse les Etats-Unis de parasiter l'affaire.

Une faible dose de cannabis en sa possession

Durant la saison régulière, Brittney Griner joue pour les Phoenix Mercury avec qui elle a gagné la championnat WNBA en 2014. La basketteuse est également double championne olympique en 2016 et 2020. A l'intersaison, comme de nombreuses joueuses dont les salaires sont loin d'être aussi élevés que chez les hommes en NBA, elle joue à l'étranger. Depuis des années, elle intègre ponctuellement les effectifs de l'UMMC Ekaterinburg.

Le 17 février, après deux semaines de pause du championnat russe durant laquelle elle est retournée aux Etats Unis, elle est contrôlée par les douanes à son arrivée à l'aéroport de Moscou. Elle est arrêtée, selon l'accusation, suite à la découverte par les agents d'un liquide pour vapoteuse contenant 0,7 grammes de THC, la principale molécule active du cannabis. Une substance illégale en Russie. Même si la quantité présente est très faible, Griner est accusée de contrebande.

À lire aussi : Russie : la diplomatie des otages Écouter plus tard écouter 2 min

Moyen de pression

Une semaine après, Vladimir Poutine annonce l'invasion de l'Ukraine, poussant les autorités américaines à faire profil bas sur l'affaire qui reste secrète. Mais sa détention est finalement révélée au grand public le 5 mars. Des responsables américains craignent alors que la sportive ne soit utilisée comme moyen de pression par Moscou. Pendant ce temps, sa détention est prolongée plusieurs fois par les autorités jusqu'à ce qu'une date de procès soit fixée au 1er juillet.

Entre temps, le Département d'État des États-Unis se positionne officiellement, en déclarant que Brittney Griner est emprisonnée "injustement". Des négociations démarrent. L'agence de presse officielle russe TASS laisse entendre qu'elles pourraient aboutir sur un échange de prisonniers entre Moscou et Washinton. Une pratique qui a déjà eu lieu par la passé entre les deux pays.

Aux Etats-Unis, sa famille et son équipe se mobilisent tout en déplorant le manque d'attention et d'investissement populaire sur l'affaire. Pour l'entraineuse des Phoenix Mercury Vanessa Nygaard, "si c'était LeBron James" à sa place, sous-entendu si c'était la plus grande star actuelle de la NBA, "il serait déjà à la maison". Le joueur en question a d'ailleurs apporté son soutien à la basketteuse.

Griner, depuis la Russie, a quant à elle écrit à Joe Biden le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance des Etats-Unis, pour l'implorer de ne pas l'oublier. "Ma femme me manque ! Ma famille me manque ! Mes coéquipières me manquent ! Cela me détruit de savoir qu'ils souffrent tant en ce moment. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour me ramener à la maison", écrit-elle.

Une résolution politique à trouver

Avant l'ouverture du procès ce jeudi (prévu d'abord le 1er juillet mais reporté), la diplomatie russe s'est exprimée sur ce qu'elle considère comme un "battage public". En l'occurrence, le fait que la Maison Blanche a déclaré mercredi avoir fait de la libération de Brittney Griner une "priorité" pour le président américain. "Le président a appelé Cherelle [la femme de la basketteuse, Cherelle Griner - Ndlr] pour la rassurer sur le fait qu'il s'efforce d'obtenir la libération de Brittney aussi vite que possible", a communiqué le Bureau ovale.

Une communication guère appréciée par le Kremlin. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, dénonce un "battage public qu'affectionne tant les politiciens contemporains" et qui dans le cas présent ne peut "être que gênant. Non seulement cela constitue une distraction mais cela parasite aussi l'affaire". En revanche, "ce qui peut aider (...) c'est la prise en considération par la partie américaine de signaux qu'ils reçoivent de Russie", précise t-il, ne laissant plus aucun doute sur la résolution politique que doit trouver l'affaire. Sans quoi elle risque jusqu'à dix ans de réclusion dans une colonie pénitentiaire.