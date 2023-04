Guerre en Ukraine : en Russie, la communication viriliste de l’armée russe pour recruter des volontaires

Pour la Russie de 2023, le terme "moujik" ne désigne plus les paysans de l’Ancien Régime tsariste, une sens qu’il a gardé dans son acception française. Ce terme peut tout autant s’appliquer à la racaille de quartier qu’à "l'homme" dans toute sa masculinité : chef de famille, défenseur de la patrie, prêt à sacrifier sa vie s’il le faut pour les siens et sa patrie. Dans une société encore très patriarcale, où les valeurs traditionnelles ont fait leur retour en force avec le raidissement du pouvoir, cette image est aujourd’hui largement exploitée par le ministère de la Défense qui a lancé une énorme campagne de communication depuis le début du mois d’avril 2023, afin de recruter des volontaires pour partir en Ukraine.

Des vidéos diffusées sur internet

Deux vidéos, mises en ligne ces derniers jours, jouent sur les codes de la masculinité qui ont cours dans une large part de la société russe. La Russie a notamment décriminalisé les violences domestiques en 2017, ramenant la peine encourue de deux ans de prison à une simple amende, sauf en cas de violences graves ou de récidive. Cette "loi des gifles" avait valu à Moscou une condamnation par la Cour européenne des Droits de l’homme qui n’avait rien changé à sa position.

Publicité

Alors que les grandes villes russes sont tapissées d’affiches vantant les mérites de l’engagement sous contrat, le ministère de la Défense a mis en ligne le 19 avril une vidéo dont le slogan - "Tu es un homme ! Deviens-le !" - traduit bien cette stratégie. Sur fond de musique angoissante et d’atmosphère en clair-obscur, on peut y voir trois hommes semblant s’ennuyer dans leur métier civil. L’un est agent de sécurité, l’autre chauffeur de taxi et le troisième coach sportif... Est-ce vraiment leur destin ? Tous vont alors revêtir l’uniforme de l’armée russe.

Les agents de sécurité, cœur de cible de l’armée russe

Le choix de ces trois métiers n’est sans doute pas anodin, tout particulièrement pour l’agent de sécurité. Les "okhranniki" seraient plus de deux millions en Russie, faisant d’eux la profession la plus représentée chez les hommes. Souvent mal payés, peu considérés, ils représentent le bas de l’échelle sociale russe, mais aussi un milieu au sein duquel le recours à la violence est une perspective assumée.

"Quand la guerre a éclaté, la moitié de nos vigiles se sont engagés et ont quitté leur emploi du jour au lendemain, ce qui nous a posé pas mal de problème", racontait ainsi à France Inter il y a quelques semaines, un cadre d’une chaîne de magasins occidentale toujours présente en Russie. Le spot publicitaire, qui ne montre aucune image de combat, se termine en rappelant le salaire minimum auquel peut prétendre aujourd’hui un militaire sous contrat en Ukraine : 204 000 roubles (environ 2300 euros) soit quatre à six fois le salaire moyen en Russie.

Les deux autres personnages ont également leur importance symbolique. Les chauffeurs de taxis, une profession également mal payée, comportent un important contingent d’hommes originaires d’Asie centrale que l’armée russe cherche à séduire en leur faisant miroiter une acquisition rapide de la citoyenneté russe . "Le coach sportif qui semble perdre son temps à donner des leçons à de riches urbains semble incarner l’homme russe authentique, par opposition aux membres des classes les plus aisées souvent plus libéraux et de toutes façons peu sensibles aux arguments financiers de l’armée", explique à France Inter un bon connaisseur de la communication politique russe.

Un matraquage publicitaire

Dans une autre vidéo , mise en ligne plus récemment, le ministère de la Défense joue également sur la fibre familiale et patriotique, autres éléments constitutifs du "concept" de "moujik". "Aujourd'hui, votre choix peut affecter le destin de votre pays. Protégez votre avenir et celui de vos enfants !", explique la voix off. Ces clips sont diffusés de façon à devenir viraux. Les journalistes de Novaya Gazeta Europe ont ainsi trouvé 75 000 annonces sur le réseau VKontakte, sorte de Facebook russe, dont l’immense majorité était liée à des contrats publicitaires avec le ministère de la Défense.

Cette stratégie de matraquage publicitaire (on trouve des publicités pour l’armée jusque dans les jardins d’enfants et sur les écrans de télévision dans les transports en commun) est probablement proportionnelle au défi de recrutement auquel est confronté actuellement l’armée russe. Le Kremlin, pour l’instant, affirme ne pas avoir de projet de nouvelle vague de mobilisation .