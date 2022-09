Guerre en Ukraine : Human Rights Watch dénonce plusieurs milliers de déplacés sous contrainte de la Russie

C'est un rapport qui rappelle les heures sombres de l'Union soviétique et ses déportations massives. Selon l'ONG Human Rights Watch, depuis le début de la guerre initiée par la Russie, Moscou a transféré de force des milliers d'Ukrainiens vers la Russie ou les zones contrôlées par ses alliés. Difficile d'établir combien sont-ils exactement : le gouvernement ukrainien avance le chiffre de plus d'un million de concitoyens dont 240.000 enfants. Ce qui constituerait une violation des lois de la guerre et un crime contre l'Humanité, accuse Human Rights Watch.

"We had no choice"

C’est un rapport de 71 pages intitulé "We had no choice" qui documente le sort de ces milliers d’ukrainiens transférés contre leur gré. Des déplacements en bus, dans des couloirs d'évacuation à sens unique, sans informer les voyageurs de leur destination, alors même que beaucoup espéraient rejoindre les régions sous contrôle ukrainien.

"Ces civils fuyaient les bombardements et les combats, ils ont été contraints d’évacuer en direction de la Russie ou vers les territoires contrôlés par leurs alliés", détaille Rachel Denberr, directrice adjointe du département de l’Europe et de l’Asie centrale pour Human Rights Watch. Des Ukrainiens qui ont dû transiter par des camps de filtration, passés au crible, pris en photos, soumis à des interrogatoires poussés, à des fouilles corporelles, leurs téléphones inspectés, les mots de passe obtenus sous la contrainte, leurs données personnelles, biométriques et empreintes digitales collectées.

Des mensonges, selon Moscou

Ces opérations peuvent durer plusieurs jours, dans des conditions carcérales, avec de maigres rations alimentaires. Un habitant de Marioupol déclare à Human Rights Watch avoir attendu plus de deux semaines, dans une école surpeuplée, rendue sordide par le manque d'hygiène. "Les russes mènent des interrogatoires pour connaitre les opinions politiques des civils ukrainiens qui tentent de fuir, ceux qui sont soupçonnés de soutenir l’armée ukrainienne ou d’avoir participé aux combats contre les soldats russes sont arrêtés et emprisonnés. Beaucoup sont portés disparus", détaille Rachel Denberr.

Human Rights Watch a pu ainsi documenter des dizaines de cas d'abus et de violations du droit humanitaire international. L’ONG précise toutefois qu’elle a pu s’entretenir avec des Ukrainiens qui ont choisi de se rendre en Russie pour échapper à la loi martiale qui interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays. De son côté Moscou nie l'existence de ces camps de filtration et qualifie les accusations de déplacements forcés de mensonges.