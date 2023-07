Guerre en Ukraine : "La 3e guerre mondiale, nous l'avons vécue", témoigne le maire de Marioupol

Ce samedi 8 juillet marque le 500e jour de guerre en Ukraine. La ville, port stratégique du Donbass et tombée aux mains des Russes au printemps 2022, a payé un très lourd tribut au conflit. Un peu plus d’un an plus tard, sur les 400.000 habitants que comptaient la ville avant la guerre, 150.000 personnes environ sont restées sur place. Une situation très compliquée à vivre pour le maire de Marioupol, Vadym Boychenko.

L'ancien ouvrier d'Azovstal, âgé de 46 ans, travaille aujourd'hui depuis Dnipro, avec son équipe d'une cinquantaine de personnes. A l'occasion de son passage en région parisienne, à Chantilly (Oise) pour participer à une réflexion de la ville de demain.

Publicité

Radio France : Quelles sont les difficultés d'un maire d'une ville occupée ?

Vadym Boychenko : "Bien sûr que c’est très difficile. C’est très douloureux de voir ce qu’ils ont fait de ma ville. Ils l’ont détruite. Ça a commencé le 9 mars 2022. Les avions russes sont arrivés, et sur un rythme implacable, toutes les 20 minutes, ils ont lâché des bombes sur notre ville. C’est la seule ville où l’aviation russe a littéralement utilisé des tapis de bombe. En deux ans d'occupation fasciste allemande pendant la Seconde Guerre mondiale 10.000 personnes ont été fusillées. Là en 86 jours, en un plus de deux mois, 25.000 personnes ont trouvé la mort. Les gens sont morts dans leurs maisons, dans les rues. Et, quand on dit que nous avons peur aujourd’hui d’une 3e guerre mondiale, il faut dire que cette 3e guerre mondiale, nous l’avons vécue."

Comment les gens vivent actuellement sur place ? Vous arrivez à savoir, à échanger avec eux ?

"Il faut bien comprendre que vivre là-bas est impossible. Coexister, oui, c’est possible. Attendre que le changement arrive, c’est aussi possible. Mais il n’y a pas de vie là-bas.

Mais sur place, la propagande Russe fonctionne à plein. Ils ont menti avant la guerre, et ils continuent. Ils disent qu’ils sont en train de reconstruire la ville. On ne peut pas dire qu’ils ne sont pas en train de le faire, c’est ce qu’il se passe. Mais la question est : où ont-ils construit ? Quelle qualité pour ces nouveaux logements qu’ils ont construits très vite ? Ensuite, il faut comprendre qu’il n’y a pas les conditions pour vivre correctement. Quand tu n’as pas d’eau, pas d’électricité, pas de chauffage. C’est une vie, ça ? Et si on regarde maintenant le nombre de logements reconstruits, qu’est-ce que ça représente. Ça représente 3% !! Ils ont détruit la moitié de la ville, et ils en reconstruisent 3%... c’est beaucoup, ça ?"

À réécouter : Retour à Marioupol Un jour dans le monde Écouter plus tard écouter 40 min

Vous êtes venus à Paris pour parler reconstruction de la ville. Vous y croyez, vous un jour, à cette possibilité, de reconstruire votre ville ?

"Oui, et quand on parle de reconstruction, on parle avec des vrais chiffres. Combien de temps ça va prendre de reconstruire une ville comme Marioupol, comme elle était avant ? Ça prendra 20 ans ! C’est impossible de le faire en une année ! Et c’est là que se pose la question : pourquoi ils font ça ? Pourquoi les Russes se montrent si actifs à Marioupol ? On a compris, ils le font pour leur propagande, pour des objectifs internes. Ils veulent montrer que cette idée, qu’ils ont vendue aux Russes, qu’il s’agit d’une libération des russophones. Qu’il ne s’agit pas du meurtre d’Ukrainiens, qu’il ne s’agit pas d’un génocide des Ukrainiens.

Quand ils montrent à la télé ce qu’ils ont construit, ils filment sous un seul angle. Mais si on bougeait un tout petit peu cette caméra, à 30, 40 degrés, on pourrait voir toute l’horreur dans laquelle ils ont plongé Marioupol. Cette horreur qui montre toute la méchanceté, la férocité qui a accompagné les tirs d’artillerie. Et c’est là qu’une autre question se pose : pourquoi ont-ils été si cruels à Marioupol ? J’y vois deux réponses : d’abord, ils voulaient faire peur. Et deuxième raison : c’est la jalousie."

Vous parlez de jalousie, vous pouvez expliquer ?

"Ils ont vu le chemin que prenait l’Ukraine, et tous les projets qui avaient été réalisés à Marioupol. Marioupol a énormément changé ces sept dernières années. Nous sommes passés d’une ville soviétique à une ville moderne, européenne et ukrainienne. Et dans cette ville, venaient des gens des territoires occupés. Et la Russie, un an avant la guerre, avait fermé le passage entre la région occupée de Donetsk et Marioupol, pour que les gens qui venaient de Donetsk, acheter des produits alimentaires, des médicaments, ne puissent pas voir à quel point la ville avait changé. On avait de nouveaux transports, on avait construit de nouvelles routes, des jardins d’enfants, des écoles.

La ville commençait à avoir un visage européen. Et ils ont compris (c’est mon point de vue personnel). Poutine a compris qu’il perdait l’Ukraine. C’est pour cela qu’il a pris cette décision terrifiante d’une invasion à grande échelle du pays. C’est de la jalousie née de tous ces progrès, de ce chemin qu’a choisi l’Ukraine."