Zaporijjia : six questions sur la mission de l'AIEA qui doit inspecter la centrale nucléaire ukrainienne

C'est un convoi périlleux, au milieu des combats. Lundi, des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont partis, direction l'Ukraine, pour inspecter "au plus tard cette semaine" la centrale nucléaire de Zaporijjia. Avec six réacteurs, plusieurs tours de refroidissement et ses sites de stockage de déchets radioactifs, il s'agit de la plus grande du pays, mais surtout d’Europe. Cette mission intervient quelques jours après le débranchement de la centrale du réseau électrique ukrainien, pour la première fois de son histoire .

Quand cette mission débute-t-elle ?

Les 14 membres de l’équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont arrivés en Ukraine. Ils ont publié une photo lundi dans ce qui semble être le hall d’un aéroport, ils ont les mains croisées, le regard déterminé, en jeans et basket. Il n’y a aucune date, ni de lieu précisé sur l’image. "Le jour est venu, la mission de l'AIEA vers Zaporijjia est désormais en route. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe", a écrit lundi matin le chef de l'AIEA, Rafael Grossi sur Twitter . Il n'y a, en revanche, pas encore de date précise d'arrivée sur le site de la centrale. Les membres de l’agence doivent visiter au "plus tard cette semaine" la centrale.

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique Rafael Grossi avec son équipe. - Rafael Grossi

Quel est l'objectif de la mission ?

Elle doit d’abord permettre de mesurer les dommages causés par les bombardements et les combats près du site, procéder à un état des lieux des six réacteurs nucléaires et vérifier les systèmes de sécurité. L’équipe de l’AIEA va également évaluer les conditions du personnel de la salle de contrôle et "effectuer des activités de sauvegarde urgente" d’après l’agence. L’une des préoccupations majeures serait une défaillance des systèmes de refroidissement de la centrale, à cause d’un incendie, ce qui entraînerait une fusion nucléaire.

Pourquoi cette mission est-elle périlleuse ?

Depuis plusieurs semaines, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombarder les abords complexes de la centrale, au bord du fleuve Dniepr, et de mettre le site en péril. Cette centrale nucléaire se situe sur la ligne de front, l’accès y est très difficile et rares sont les missions internationales à s’aventurer aussi loin. "Sans exagérer, cette mission sera la plus difficile de l'histoire de l'AIEA", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

D’après des employés de l’usine et des experts, interrogés par le New York Times , une frappe d’artillerie ne pourrait pas faire de dégâts directs, car les cuves de confinement au-dessus des six réacteurs sont recouvertes d’un manteau de béton armé d’un mètre d’épaisseur. En revanche, un bombardement pourrait déclencher des incendies incontrôlables. L'artillerie pourrait également percer des conteneurs moins robustes utilisés pour stocker le combustible nucléaire usé, rapporte le quotidien américain.

Cette image montre, capturée le 23 août 2022, montrant des incendies de forêt près de la centrale nucléaire de Zaporijia. © AFP - Planet Labs

De qui la centrale dépend-elle ?

L’armée russe s’est emparée le 4 mars de la centrale nucléaire, quelques jours après le début du conflit. C’est la plus grande d’Europe. Elle est située dans le sud de l’Ukraine, à une soixantaine de kilomètres de Zaporijjia et 525 kilomètres de Tchernobyl, prise au début du conflit par l’armée russe. Cette centrale, installé au bord du fleuve Dniepr, est composée de six réacteurs de 1.000 mégawatts chacun. Cela permet de fournir un cinquième de l’électricité ukrainienne, soit quatre millions de foyers, d’où son enjeu stratégique. Si elle est contrôlée par la Russie, ce sont toujours des techniciens ukrainiens qui permettent son fonctionnement.

Plusieurs employés de cette centrale ont témoigné dans une enquête très fouillée publiée par The Telegraph . "Les forces de sécurité russes torturent le personnel de la centrale nucléaire occupée de Zaporijia pour les empêcher d'informer les inspecteurs de l'ONU des risques pour la sécurité" écrit le quotidien britannique. "On se croirait dans une prison à régime strict" raconte un témoin, avec une "pression psychologique constante", où il est "impossible de contacter les familles car ils ont coupé toutes les communications et les téléphones portables sont interdits".

Quels sont les dommages déjà constatés ?

Le pays est hanté par la catastrophe de Tchernobyl. Le ministère russe de la Défense a encore affirmé lundi qu'un drone armé ukrainien avait été abattu au-dessus de la centrale, et que les forces ukrainiennes avaient tiré huit obus sur des zones résidentielles d'Energodar, dont deux à proximité de la centrale, faisant des blessés. Kiev accuse en retour les forces russes de mettre en péril elles-mêmes les installations nucléaires.

"L'infrastructure de la centrale a été endommagée et il existe des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives", a alerté l’opérateur ukrainien samedi Energoatom. Entre jeudi et vendredi, la centrale a été "totalement déconnectée" du réseau national, pour la première fois de son histoire, à cause de dommages sur les lignes électriques, selon Kiev, avant d'être reconnectée. Des images capturées par Maxar Technologies et publiées lundi par le New York Times montrent le toit détruit d’un bâtiment situé près de certains réacteurs nucléaires.

Quelle est le rôle de l’AIEA ?

Fondée en 1957, durant la Guerre Froide, l’AIEA a pour but "de promouvoir avec ses États membres l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies et applications nucléaires". Il est basé à Vienne, et est rattaché aux Nations Unies. "L’Agence est chargée de l’inspection des activités et installations nucléaires dans le monde" explique l’ONU, "elle veille à ce que les matières et activités nucléaires à finalité pacifique ne soient pas détournées à des fins militaires". Son directeur général est un diplomate argentin, Rafael Grossi. Les experts de l’AIEA sont rôdés, l’agence a déjà surveillé des sites nucléaires en Iran, en Irak et en Corée du Nord. Elle est également intervenue lors de la catastrophe de Fukushima au Japon.