Guerre en Ukraine : la Russie recrute dans ses prisons pour alimenter le front en hommes

N'ayant pas décrété de mobilisation générale, Vladimir Poutine peine manifestement à assurer une rotation de ses troupes en Ukraine. Signe que le recrutement est devenu une priorité, le groupe Wagner, la société de sécurité privée associée au Kremlin , a commencé à recruter des combattants dans les prisons, contractualisant des remises de peine pour les détenus de droit commun qui voudront aller se battre en Ukraine.

Amnistie totale

Nadedja a 32 ans. Elle vit dans la région de Saint-Pétersbourg et son compagnon purge une peine de 8 ans et demi de prison pour traffic de stupéfiant. Il est incarcéré à la prison Obukhovo de St-Petersbourg, a déjà effectué deux ans et ne pourrait bénéficier a priori d'aucune remise de peine. Mais la compagne d'un autre détenu a confié à Nadedja qu'il existait depuis peu une solution : les détenus qui s'engagent à aller faire la guerre six mois en Ukraine pourront bénéficier d'une remise de peine. "Elle m'a dit que la proposition était valable pour 6 mois. Au bout de six mois c'est amnistie totale", explique Nadedja. Quelques jours plus tard elle entre en contact avec le petit ami incarcéré: "Il m'a confirmé la chose... Il disait qu'effectivement dans la colonie pénitentiaire, on ne parlait plus que de ça : on recrute pour la guerre ! Et que beaucoup de prisonniers y réfléchissent encore".

Détenus et familles ont constitué quelques groupes de contact et correspondance sur les réseaux sociaux, notamment sur le plus populaire d'entre eux : Vkontakte, le Facebook russe. "Tout à l'heure j'ai vu un nouveau commentaire sur le groupe Vkontakte : 11 personnes de la colonie pénitentiaire sont déjà partis à la guerre", dit encore Nadedja.

Un contrat avec Wagner

La journaliste Julia Krasnikova, du média en ligne Vajnie istorii a recueilli nombre d'autres témoignages, tous concordants. Pour elle, il est clair que c'est bien le groupe Wagner qui est à la manœuvre dans ces "recrutements" : "Ces sont les détenus chefs de section", explique-t-elle, "qui ont annoncé ouvertement aux autres que le groupe Wagner recrutait. L'un d'eux a même mentionné le nom de Prigojine". Evgueni Prigojine, ancien malfrat plusieurs fois condamné dans les années 90, et aujourd’hui " cuisinier de Poutine ", est considéré comme le véritable patron du groupe Wagner. Signer un contrat avec la société de sécurité pourrait être le moyen, pour les détenus Obukhovo, d'abréger leur peine légalement, s'ils survivent à l'aventure.

"En Russie, après quelques années, un détenu peut bénéficier d'un aménagement de peine qui lui permet de travailler à l'extérieur", précise encore Julia Krasnikova, "formellement les détenus se retrouvent donc employés à l'extérieur de la colonie pénitentiaire. Mais en fait ils se retrouvent à faire la guerre dans le Donbass".

De source militaire occidentale, on confirme que les artilleurs mis à part, la majeure partie des combattants russes présents sur le front du Donbass ukrainien sont désormais, soit Tchétchènes, soit des supplétifs recrutés par Wagner.