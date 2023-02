Guerre en Ukraine : le facteur, indispensable liant social

"Nous allons voir une dame âgée qui reçoit une pension militaire", dit Michael, postier. La dame en question s’appelle Valentina. Cette veuve de militaire a 80 ans. Depuis dix ans, en début de mois, elle reçoit 5 500 grivnas, l’équivalent de 140 euros, des mains de son facteur à Kharkiv.

"Chaque mois on me verse une pension militaire. Est-ce que c’est assez pour vivre ? Non ce n’est pas assez, il faut payer les factures et les médicaments sont chers."

Parmi les 18 personnes que Michael a prévu de voir dans sa tournée matinale, il y a Alla. Cette babouchka énergique a travaillé pendant quarante ans dans une usine. Du haut de ses 86 ans, Alla nous confie avoir assez pour manger. Pour le reste… Elle nous montre son pull-over élimé.

"Ça, c’est vieux. Je l’ai acheté il y a très longtemps. Aujourd’hui, je ne peux pas me permettre de dépenser l’argent de ma pension pour acheter des habits", confie-t-elle.

Alla signe un registre après avoir récupéré une petite liasse de billets, qui l’aidera à passer le mois.

Chaque mois, Valentina reçoit 5 500 grivnas des mains de son postier, Michael, à Kharkiv. © Radio France - Eric Audra

Dans sa besace, Michael le postier a apporté des gâteaux, des sachets de bonbons, du miel mais aussi de la lessive. Des produits non périssables qu'Ukrposchta, la poste ukrainienne, vend aux personnes isolées.

Fonction sociale

"Très souvent, la personne habite seule, et ses enfants vivent de l’autre côté de la ville. Ils ne peuvent pas venir la voir. Donc, elle compte sur sa pension et les marchandises que j’apporte."

Depuis un an, Ukrposchta n’a jamais cessé de fonctionner, y compris dans les régions les plus reculées d’Ukraine. Une fierté pour Guénadi Serduk, directeur territorial de l'institution à Kharkiv

"La plus grande partie du travail des postiers, c’est d’apporter l’argent aux retraités. C’est une fonction sociale qui est nécessaire aujourd’hui, notamment dans les petits villages où il n’y a pas de banques, pas de distributeur, pas de possibilité de retirer des espèces, explique-t-il. C’est une forme de résistance malgré tout, une forme d’aide à la population et d’abord aux personnes âgées parce que c’est souvent leur seule connexion avec le monde."

La poste ukrainienne ou le symbole d’un pays qui se fait un devoir de ne pas abandonner ses aînés, encore plus en temps de guerre.