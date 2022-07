Dans un film d'animation, un célèbre dessinateur russe dénonce la guerre en Ukraine

La Russie sous les bombes, dans une opération militaire de "dénazification" menée par la Chine. C’est le scénario du dernier épisode de la série d'animation russe Masyanya, publié sur Youtube. Sous la vidéo qui compte déjà plus de deux millions de vues, la description est sans équivoque : "L’empathie est le sentiment humain le plus important."

Changer la guerre de pays

Cet épisode dénote de la ligne habituellement apolitique de la web série Masyanya. On y retrouve l’héroïne éponyme, fuyant sous les bombes dans une ville russe imaginaire appelée "Saint Marioubourg". Un nom en référence directe à celui de Marioupol, ville ukrainienne devenue tristement célèbre pour les combats très meurtriers qui s’y sont déroulés ces derniers mois.

Publicité

Un retournement du décor et de la situation du conflit réel, pour souligner l’horreur de la guerre en l'ancrant au sein de la population russe. On y retrouve le calvaire des civils, les abris sous les bombes, l’incertitude et la violence du conflit ukrainien, vécu par les personnages emblématiques de la série russe.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La censure d'un artiste engagé

Derrière ces dix minutes d’animation dénonciatrice, il y a le dessinateur Oleg Kuvaev, créateur de la web série Masyanya. L’artiste russo-israelien n’en est pas à sa première action militante contre la guerre déclenchée par la Russie. Depuis Israël, où il vit depuis plusieurs années, l’animateur avait déjà dévoilé un épisode de sa série consacrée à l’invasion de l’Ukraine.

Dans cet épisode publié en mars, Masyanya insulte Vladimir Poutine en personne dans la salle de son emblématique table ovale, au cœur du Kremlin. Une première prise de position radicale, qui avait valu au créateur de voir ses cartoons bannis du pays par les autorités russes, accusés de "discréditer les forces armées".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le monde de l'animation russe face à la guerre

Derrière les bombes animées de Masyanya, c’est un affrontement de longue haleine entre dessinateurs et autorités russes qui se perpétue depuis des mois. Une confrontation où les artistes d’animation sont en première ligne pour mener le protestation face au conflit.

En mars dernier, plusieurs d’entre eux avaient notamment monté le collectif Animation againt wars , pour réaliser et regrouper des courts métrages d’animation russes opposés à la guerre. Une mobilisation malgré les risques à s'exprimer publiquement sur le sujet en Russie, qui ont d'ailleurs poussé beaucoup d'artistes russes à s’exiler depuis plusieurs mois.