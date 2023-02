Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine accuse l'Occident de vouloir "en finir" avec la Russie

C'est un discours scruté de très près, un an après le lancement de l'offensive militaire en Ukraine. Vladimir Poutine a prononcé son allocution annuelle à la nation à Moscou ce mardi. Dans une intervention fleuve d'une heure et quarante-cinq minutes, le chef du Kremlin a accusé l'Occident d'être responsable de l'escalade du conflit ukrainien, promis de poursuivre sa campagne militaire, et annoncé que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Un discours auquel répondra le président américain, Joe Biden, ce mardi en fin d'après-midi, dans une allocution depuis Varsovie.

"Plus l'Occident livrera des systèmes de grande portée, plus nous serons obligés d'intervenir"

"Je parle à un moment difficile et clé pour la Russie, dans une période de changements cardinaux partout dans le monde", a ainsi déclaré Vladimir Poutine en introduction, devant l'élite politique du pays ainsi que des militaires ayant combattu en Ukraine. Revenant sur l'offensive déclenchée en Ukraine il y a quasiment un an, il a repris des arguments bien rôdés. "Pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer les menaces venues d'un régime néonazi existant en Ukraine depuis le coup d'Etat de 2014, il a été décidé de mener une opération militaire spéciale. Et nous allons régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous".

À écouter le dirigeant russe, Kiev est à l'origine de la guerre. "Nous avons utilisé la force pour l'arrêter", dit-il. " Depuis 2014, le Donbass s'est battu pour avoir le droit de vivre sur ses terres, la Russie devait les aider." Il dénonce aussi l'action du pouvoir ukrainien. "Le régime de Kiev ne sert pas les intérêts du peuple ukrainien, mais ceux des Occidentaux. Plus l'Occident livrera des systèmes de grande portée à l'Ukraine, plus nous serons obligés d'intervenir pour prévenir la menace pour notre pays, c'est inévitable", assure Vladimir Poutine. "Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple de l'Ukraine, il est otage des propriétaires occidentaux qui occupent ce pays", complète-t-il.

La Russie suspend sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire

Vladimir Poutine a également annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité New START de réduction des armes stratégiques nucléaires. Il a appelé les autorités russes à se tenir "prêtes pour des tests d'armes nucléaires" si Washington en réalise en premier. Il assure que la Russie relèvera tous les défis et que le pays a confiance en sa force.

Signé en 2010, ce traité est le dernier accord bilatéral du genre liant les deux puissances. La Russie avait déjà annoncé début août suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre de l'accord, assurant agir en réponse aux entraves américaines aux inspections russes aux Etats-Unis. "Personne ne doit se nourrir d'illusions, la parité stratégique pourrait être altérée", a martelé le président russe. Il a en outre qualifié de "théâtre de l'absurde" le fait que l'Otan ait réclamé que la Russie applique New Start et autorise "l'accès aux inspections des sites nucléaires militaires" russes.

Avant cette annonce, le Kremlin avait accusé le 1er février les Etats-Unis d'avoir "détruit le cadre juridique" du traité New Start, au lendemain d'accusations de Washington visant Moscou pour le "non-respect" de ses obligations.

L'Occident accusé de vouloir "infliger une défaite stratégique à la Russie"

"Les élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif : infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes", a martelé Vladimir Poutine. "La responsabilité de l'attisement du conflit ukrainien et ses victimes (...) repose totalement sur les élites occidentales", selon le président russe, répétant sa thèse selon laquelle l'Occident appuie des forces néo-nazies en Ukraine pour y consolider un État anti-russe.

Vladimir Poutine a demandé d'observer une minute de silence, en mémoire aux soldats russes morts pendant la guerre en Ukraine. Il a annoncé la création d'un fonds d'Etat spécial pour accorder une aide aux vétérans de la guerre en Ukraine et à leurs familles. Il a aussi remercié "tout le peuple russe pour son courage et sa détermination".

Il accuse également l'Occident d'avoir fait de la pédophilie "la norme". "Regardez ce qu'ils font avec leurs propres peuples : la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie, sont déclarées comme étant la norme (...) Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels" , a-t-il lancé dans son allocution.

Punir les "traîtres" en Russie

Vladimir Poutine a appelé à poursuivre les "traîtres" en Russie, en pleine répression de toute voix critique du Kremlin et du conflit en Ukraine, à coup d'arrestations et de lourdes peines de prison. "Ceux qui ont choisi de trahir la Russie doivent être tenus responsables devant la loi", a déclaré Vladimir Poutine, avant d'assurer qu'il ne s'agissait pas pour autant d'une "chasse aux sorcières". Vladimir Poutine fustige les hommes d'affaires russes qui investissent à l'étranger et encourage une forme de patriotisme économique. "Les entrepreneurs doivent être du côté de leur patrie, et travailler pour leurs compatriotes", assure-t-il. "Les sources de bien-être, de l'avenir doivent être ici, dans le pays natal, la Russie (...) Investissez en Russie", a-t-il dit, "l'Etat et la société vous soutiendront".

Face aux sanctions, des "opportunités" pour l'économie russe

Évoquant les sanctions internationales qui frappent la Russie, Vladimir Poutine a souligné que les Occidentaux "ne sont arrivés à rien et n'arriveront à rien", alors que l'économie russe a résisté mieux qu'anticipé par les experts. "Nous avons assuré la stabilité de la situation économique, protégé les citoyens", a-t-il noté, estimant que l'Occident avait échoué à "déstabiliser notre société". Le président a salué la "résilience" de la Russie et assure que l'économie du pays est solide, puisque le PIB a reculé de 2,1% cette année, alors qu'on "nous annonçait 20 à 25%".

"Le but de notre travail n'est pas de s'adapter aux conditions actuelles. La tâche stratégique est d'emmener notre économie vers de nouvelles frontières", a lancé le président russe. "Maintenant, tout change, et très rapidement. C'est un moment non seulement de défis mais aussi d'opportunités", a fait valoir Vladimir Poutine, se réjouissant de "l'indépendance" grandissante de l'économie russe vis-à-vis des marchés étrangers. "Chacun doit le comprendre : les sources de bien-être, de l'avenir, doivent être ici, dans le pays natal, la Russie", a-t-il souligné.