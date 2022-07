Haïti : un an après l’assassinat de Jovenel Moïse, "on continue la descente en enfer"

Une année s’est écoulée depuis l’assassinat de Jovenel Moïse, président en Haïti, dans sa résidence privée. Aujourd’hui, on ne sait toujours pas les causes ni l’identité des commanditaires de l’opération. Une enquête est bien sûr ouverte, mais semble être au point mort. On en est désormais au cinquième juge d’instruction nommé en charge du dossier.

Plusieurs dizaines de personnes sont visées par l’instruction judiciaire mais aucune avancée concrète n’apparaît. D’après Jean-Marie Théodat, géographe spécialisé, "la possibilité théorique que cette enquête aboutisse un jour à une inculpation reste ouverte, mais aujourd’hui on ne voit aucun empressement, ni à trouver la cause de l’assassinat, ni à essayer de punir les coupables. On sent une volonté manifeste d’enterrer l’affaire".

L’enquête sur l’assassinat de Jovenel Moïse se transforme peu à peu en un dossier parmi d’autres. "Ce n’est pas le premier assassinat à ne pas avoir été élucidé, c’est presque devenu une routine. Le piège dans lequel est tombé le pouvoir en banalisant l’assassinat politique, en donnant une sorte de blanc-seing aux assassins, c’est que les gens ne sont même plus choqués. La mort du président devient un épiphénomène qui marque la descente aux enfers de l’État."

Le reflet d’une violence grandissante

En un an, la situation sécuritaire haïtienne s’est considérablement dégradée. En mai, l’ONU a recensé 200 cas d’enlèvements survenus en quatre semaines, notamment à Port-au-Prince, la capitale. "La violence a empiré en termes de quantité de victimes et de personnes touchées", commente Jean-Marie Théodat. Rien que dans son entourage, le géographe connaît cinq personnes qui se sont fait kidnapper. "Heureusement, elles ont été relâchées. Mais je suis dans l’impossibilité de dire dans quelles conditions. Ce sont de vrais traumatismes. On se réjouit que les personnes reviennent vivantes mais on ne pose pas de question."

Il regrette qu’aucune mesure ne soit mise en place. "Aucun dispositif sérieux n’a été pris pour enrayer cette violence. L’État a la responsabilité de sécurité civile et de la paix sociale, lorsque ni l’une ni l’autre ne sont garanties, les responsables sont au moins une partie du problème."

"La zombification de l’État haïtien représente, d’un point de vue intellectuel, une perte énorme dans la conscience des peuples en lutte, dans la conscience de l’idéal républicain qui a porté ce pays à l’indépendance."

Les conséquences de cette crise socio-politique sont aussi économiques. "Il y a beaucoup plus de gens qui quittent le pays, d’entreprises qui ferment, d’emplois perdus", constate Etzer Emile, économiste haïtien. L’inflation atteint des niveaux historiques. "On n’a jamais eu ces chiffres depuis le coup d’État en 2004. On n’avait jamais ré-atteint 27%. Ce qu’on vit aujourd’hui est vraiment inédit."

Pour la quatrième année consécutive, la croissance économique haïtienne sera négative. "On était déjà en route vers l’enfer, on ne fait que descendre davantage", conclut Etzer Emile.