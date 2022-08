Halte au "Script Freud Porn", ces rapports sexuels très ordonnés qui vous privent de plaisir

Rien de mieux qu'un peu de philosophie pour interroger notre rapport à sexualité et prendre le temps de réfléchir à nos gestes, à nos habitudes pour donner à ces moments davantage d'intensité et de plaisir. C'est ce que propose Alexandre Lacroix, directeur de Philosophie Magazine, qui publie "Apprendre à faire l'amour" (Alary Éditions) . Si, en moyenne, au cours d'une vie, nous faisons entre 5 et 10 000 fois l'amour, pourrions-nous compter le nombre de fois où nous aurions pu ressentir davantage de plaisir en nous y prenant autrement ? Sans s'en référer systématiquement aux canons d'une société très codifiée en matière de sexe ? Au micro de Sonia Chironi, dans l'émission "Un monde nouveau", le philosophe raconte ainsi pourquoi il est nécessaire de déconstruire nos habitudes, culturellement et communément préétablies, en matière de sexualité afin de renouer avec un acte amoureux qui serait plus authentiquement accompli.

S'affranchir des normes et des "scripts sexuels"

En vérité, sans nous en rendre compte, nous serions toujours aussi dépendants d'un schéma culturel très classique, ritualisé, ordonné de l'acte sexuel qui manque de pleinement libérer notre plaisir. Pour le philosophe, il faut redoubler d'effort pour s'affranchir d'une sexualité très ordonnée "dans une époque où tout la ramène à une forme de consommation spontanée et un peu crue. Le rapport est directement conditionné par notre mode de vie très consumériste, à commencer par ce qu'on trouve très largement sur les sites pornos. Tout l'enjeu pour un art érotique contemporain, c'est d'inventer une autre représentation de la sexualité que celle impulsée par le porno, les représentations au cinéma, sans pour autant y substituer un autre type de moralisation".

Le philosophe considère que notre sexualité, en général, est loin d'être le règne de la spontanéité, tant elle a tendance à obéir sans que nous en ayons conscience à 'des script sexuels' soit "une théorie proposée par des chercheurs américains dans les années 1970, peu connue en France, qui démontre que quand on fait l'amour, on déroule un script, un rapport très attendu et ordonné du sexe que l'on a entretenu de manière tacite avec ses partenaires. À chaque rapport, on sait à peu près ce qu'il faut faire car tout un schéma ordonné est préalablement tracé, on se laisse guider par un système conventionnel de don et de contre don".

"Le Script Freud Porn" : quand Freud dicte encore notre sexualité…

Ce script dominant dans notre société serait hérité d'un certain Sigmund Freud. Décidemment… Antoine Lacroix parle même de "'Script Freud Porn', tant les travaux du célèbre psychanalyste ont influencé un cycle sexuel qui comprenait par exemple très linéairement les préliminaires, la pénétration (de plus en plus rapide) jusqu'à l'orgasme, dernière étape indispensable. Un rapport très linéaire, très orienté vers une finalité très sexiste portée avant tout sur l'orgasme masculin. On performe aujourd'hui ce script freudien sous une modalité décomplexée sportive, qui survit très largement notamment via le porno. Il faut pousser les gens à réécrire leur propre script". On comprend pourquoi aujourd'hui de plus en plus de gens se lassent de ce qu'on appelle assez souvent une routine. Toujours est-il qu'il reste difficile d'échapper à ces scripts conventionnels, convenus, institutionnalisés, très ordonnés quel que soit notre âge tant la variation des plaisirs sexuels s'opère sans jamais révolutionner ce rapport classique-là.

Non, les préliminaires c'est quand on veut et durant autant de temps qu'on le souhaite !

Ce terme de préliminaires nous viendrait lui aussi de Freud, un concept qu'il aurait inventé dans ses "Trois essais sur la théorie sexuelle" (1905). Il aurait ainsi exclusivement enfermé les préliminaires au début du rapport, leur assignant un rôle réduit à l'excitation, à des gestes éphémères auxquels il ne faudrait pas s'attarder car "au départ, selon Freud, s'attarder sur des caresses et rendre la pénétration secondaire, c'était tomber dans la perversion et la fixation sur des buts secondaires…" Or on doit rompre avec ces codes archaïques et considérer "que le moment sexuel est un moment de liberté, qu'il n'y a pas de prescription, pas de choses qu'il faudrait faire au début, au milieu, à la fin. Ce n'est pas entrée, plat, dessert. On peut faire un peu comme on veut comme s'interrompre, discuter, prendre une douche, manger, boire un verre et reprendre à son gré. Il faut essayer d'envisager le moment sexuel comme un moment de liberté, un moment où on peut créer avec l'autre de l'inattendu, de l'imprévu. C'est ça qui relance le désir". Autrement dit chacun son rythme, et surtout chacun son plaisir !

