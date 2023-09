Harcèlement à l'école : le ministre de l'Éducation veut soumettre tous les élèves à un questionnaire

Alors qu'un plan de lutte interministériel contre le harcèlement scolaire doit être présenté fin septembre, le ministre de l'Éducation a dressé quelques pistes lors d' une soirée spéciale suivie d'un débat sur M6 . Il estime notamment qu'il faut permettre aux élèves de déterminer et de signaler s'ils sont victimes de harcèlement.

"On doit être beaucoup plus capable de détecter des signaux faibles. Je voudrais qu'on arrive à mettre en place un système où l'ensemble des élèves s'auto-évaluent sur la question de savoir s'ils sont harcelés ou pas", a-t-il expliqué. Principal outil de cette politique, une "forme de questionnaire d'auto-évaluation qui pourrait être proposé à tous les élèves", élaboré avec des experts dans le domaine.

Publicité

Il milite également pour "une forme d’électrochoc collectif", avec une "réaction plus rapide" et des «sanctions beaucoup plus claires" contre les harceleurs. "Il vaut mieux une sanction légère plus tôt, qu'une sanction grave qui arrive trop tard", estime-t-il. Depuis la rentrée, il est notamment possible de transférer un élève responsable de harcèlement scolaire dans une autre école, pour épargner ce changement à la victime.

Former les représentants de parents d'élèves

Gabriel Attal souhaite aussi que les adultes soient mieux formés à la détection de ces situations potentiellement dramatiques, notamment les représentants de parents d'élèves qui pourraient bénéficier "d'une formation plus importante sur ces questions". "Ils sont les interlocuteurs d'autres parents, des familles. Les former à ces questions fait sens", précise l'entourage du ministre à l'AFP.

Engagée par son prédécesseur Pap N'Diaye suite à plusieurs épisodes tragiques (dont le suicide de plusieurs adolescents depuis le début de l'année, y compris un garçon de 15 ans dès la semaine de la rentrée), la lutte contre le harcèlement scolaire est présenté comme une priorité par le ministère de l'Éducation.