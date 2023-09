Harcèlement, enquêtes judiciaire et administrative : ce que l'on sait sur le suicide d'un adolescent à Poissy

Un adolescent de 15 ans, victime de harcèlement lors de l'année scolaire précédente, s'est suicidé mardi à son domicile de Poissy, dans les Yvelines. Une enquête judiciaire puis une enquête administrative ont été ouvertes. "Beaucoup de questions sont posées sur ce qu'il s'est passé et sur le harcèlement dont ce jeune garçon a été victime", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, mercredi soir. "Il reste des points à éclaircir. Et je veux évidemment que toute la lumière soit faite sur ces faits. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions."

"Chaque drame est un drame de trop, qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur", a poursuivi le ministre, qui doit annoncer un plan de lutte contre le harcèlement d'ici la fin du mois. Le harcèlement à l'école, qui touche un élève sur dix, selon les estimations, a été érigé en priorité absolue du gouvernement pour l'année scolaire 2023-2024, après le suicide de la jeune Lindsay, 13 ans, au printemps dans le Pas-de-Calais .

Changé d'établissement après des faits de harcèlement

Mardi en début de soirée, la mère de ce garçon de 15 ans l'a retrouvé pendu dans sa chambre, à son domicile de Poissy. Après des tentatives de réanimation, sans succès, l'adolescent a été déclaré décédé, selon une source policière. La famille a aussitôt évoqué un harcèlement subi dans l'établissement fréquenté par le jeune l'année dernière.

Gabriel Attal a précisé que cet adolescent était scolarisé l'an dernier en troisième prépa métiers au lycée professionnel des métiers Adrienne-Bolland à Poissy. "En décembre 2022, le harcèlement du jeune garçon avait été signalé. Un rendez-vous avait été organisé dans l'établissement. Il était fait état de brimades et d'injures répétées de la part de plusieurs élèves nommément désignés", a-t-il retracé. "En mars 2023, les parents ont été reçus par l'établissement. Les élèves mis en cause ont eux aussi été reçus, et leurs parents ont été contactés. Un échange de courriers a par ailleurs eu lieu courant avril entre la famille et l'institution scolaire sur la situation du jeune garçon, la famille dénonçant, dans ce courrier, l'absence de mesures suffisantes prises face à cette situation de harcèlement", a-t-il ajouté. La situation était telle que son père était allé déposer une main courante au commissariat en avril dernier, selon nos informations.

Gabriel Attal a précisé que selon l'établissement, l'adolescent "a bénéficié d'un suivi régulier par la CPE, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire" et qu'"un point a été fait avec le père de ce jeune garçon" en fin d'année scolaire. Il était scolarisé depuis cette rentrée dans un autre établissement, à Paris, selon une source policière.

Deux enquêtes en cours

L'enquête judiciaire est ouverte pour recherche des causes de la mort. L'une des pistes étudiées est évidemment celle du harcèlement. L'entourage du jeune homme va donc être entendu, son ordinateur et son téléphone analysés pour savoir s'il avait récemment reçu des messages qui ont pu le pousser à passer à l'acte. Mais pour le moment, toutes les pistes sont étudiées et le parquet de Versailles appelle à rester prudent.

L'autre enquête, administrative, a été lancée ce mercredi soir à la demande du ministre de l'Éducation nationale pour faire la lumière sur les faits de harcèlement.