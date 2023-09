Harcèlement : les écoutants du numéro vert 3020 inquiets pour leur avenir, après l’annonce d’un numéro unique

Quel avenir pour le numéro vert 3020 et ses salariés ? Il était l’une des deux plateformes d’écoute pour les victimes de harcèlement scolaire et leurs familles. Mercredi, le gouvernement a annoncé qu’un numéro unique sera mis en place. Il s’agit du 3018, normalement destiné aux victimes de cyberharcèlement. A terme, le 3020 devrait donc disparaître. Un coup de massue pour l’association qui chapote ce numéro vert, car ni la directrice, qui l’a appris à Matignon mercredi, ni les salariés n’étaient au courant de cette annonce.

L’inquiétude des salariés

Depuis 11 ans, le 3020 recueille la parole des victimes de harcèlement à l’école. La plateforme d’appel sature. Chaque jour, François Herbulot, l’un des écoutants, répond à une vingtaine de victimes, des enfants, des adolescents, des parents, des témoins aussi : "On n’a pas le temps de faire une pause. On raccroche, on décroche et ainsi de suite. Les appels s’enchaînent de manière interrompue."

Mais depuis l’annonce du gouvernement, ce délégué CGT est sonné. Car dans les prochains mois, le 3020, n’existera plus : "On sait juste que le numéro unique qui a été choisi est le 3018 et que la subvention de l’Éducation nationale que l’on a reçue prend fin en décembre 2023."

Un numéro toujours actif

Il y a eu 90.000 appels l’an passé, mais seulement 20.000 ont été traités assure François Herbulot. "Il y a plus de trois quarts des appels que l’on ne peut pas prendre car on n’est pas suffisamment nombreux sur la ligne. Il y a déjà un manque de bras, très clairement. Ce sont des appels très difficiles, on ne peut pas les expédier en cinq minutes. Il faut prendre le temps d’accueillir la souffrance des personnes, on a besoin de temps."

En attendant, il faut continuer à appeler le 3020, le numéro vert est toujours actif affirme Marthe, l’une des écoutantes : "Même s’il y a un doute de harcèlement, une question des parents ou d’un jeune, surtout qu’ils n’hésitent pas. C’est le numéro à appeler."

De plus en plus d’appels

Du côté de la direction, Murielle Cortot-Magal n’a pour l’instant aucun signe de l’Éducation nationale. Elle est à la tête de l’association qui pilote le 3020, un numéro qui a reçu un nombre record d’appel cette année : "Ce mois de septembre a été explosif. Par rapport à septembre 2022, les appels ont doublé ce mois". L’une des raisons évoquées : la médiatisation du suicide de Nicolas, 15 ans, qui se disait victime de harcèlement scolaire à Poissy. "En 2021, nous avons eu 75.000 sollicitations, en 2022, 90.000 sollicitations et ce chiffre est déjà dépassé en 2023, alors que l’année n’est pas terminée", poursuit Murielle Cortot-Magal.

L'association École des Parents et des Éducateurs Île-de-France compte 70 personnes et 36 écoutants. Depuis lundi, il y a moins d’écoutants pour répondre aux victimes et aux familles. Une partie des salariés de l’association sont en grève, ils réclament une augmentation des salaires.