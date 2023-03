"Harcèlement organisé", "meute" : au procès de la Bac-nuit de Nancy, les mots durs d'une enquêtrice de l'IGPN

Quelle était réellement l'ambiance, dans l'entre-soi de la Brigade anticriminalité de nuit de Nancy, jusqu'en 2018 ? Alors que la cour d'appel rejuge, depuis lundi, sept policiers soupçonnés de harcèlement moral et injures non publiques sur un à quatre de leurs collègues, une enquêtrice de l'IGPN, la "police des police", est venue livrer ses conclusions, ce mercredi matin. A la barre, cette quinquagénaire énergique a, d'entrée, des mots durs : "Au fil de mes investigations, j'ai découvert un véritable système de harcèlement organisé, dit-elle. C'est la première fois que je suis confrontée à cela".

Dans la grande salle aux murs en bois sculpté, la commandante entame l'autopsie d'un microcosme, un service de 14 agents où l'intimité de la nuit ne fait qu'aggraver les inimitiés : les patrouilles à trois ou quatre, dont des parties civiles disent qu'elle les ont passées assises à l'arrière de la voiture, sans qu'on leur adresse un seul mot. Les pots de fin de service, auxquels elles racontent ne pas avoir été conviées. Les repas passés seuls. Le T-shirt floqué "Bac nuit" qu'on ne leur a jamais proposé, toujours selon leurs dires. "Lorsque vous ne conveniez pas, on faisait tout pour vous pousser à bout", commente l'enquêtrice, qui décrit une "mise en quarantaine": "Quand on ne vous serre pas la main, ça veut dire qu'on n'existe plus pour personne".

"Bicot", "bougnoule", "blatte pourrie"

Et puis il y a ce groupe de discussion en ligne, auquel sans surprise, ne sont pas conviés les plaignants. Sans en être absents pour autant, puisqu'ils y sont régulièrement évoqués, notamment le "premier fonctionnaire d'origine maghrébine à intégrer la Bac de nuit", note la policière de l'IGPN. En termes fleuris : "bicot", "bougnoule", "blatte pourrie". Quatre des prévenus comparaissent pour ces faits d'injures non publiques. "Pas du racisme", assurent-ils, jugeant, par ailleurs, que leur collègue s'est exclu de lui-même de la brigade. "Ce groupe de conversation est éloquent, j'ai pu y lire des phrases absolument inqualifiables", assure l'enquêtrice. "Lorsque je demande à l'un d'eux si ce sont des propos racistes, il me répond que non, que ça l'aurait été s'il avait dit 'sale' bougnoule ou 'sale' bicot".

Difficile de percevoir l'origine de cette mise à l'écart. L'un des policiers partie civile aurait-il trop voulu remettre ses équipes au travail ? "L'endroit le mieux gardé de Nancy, la nuit, c'était la machine à café", ironise-t-il, amer, à la barre. Une autre a-t-elle eu le tort de se rapprocher de ceux qui étaient déjà mis sur la touche ? "Après l'isolement du premier, tout s'enchaîne, finalement", constate l'enquêtrice de l'antenne IGPN de Metz venue déposer ce mercredi.

"Le chef de brigade de l'époque décrit un 'leader charismatique malveillant' ", rappelle-t-elle, au sujet de celui considéré comme le principal prévenu, poursuivi pour harcèlement moral à l'encontre des quatre parties civiles. Ses mots à elle sont plus durs : "Je parlerais de 'loups', avec un chef de clan, de meute. Il a fédéré ses troupes autour de lui. Vous aviez une tête qui ne lui convenait pas, et on faisait tout pour vous faire dégager". L'intéressé conteste.

C'est l'un des membres de ce groupe de conversation en ligne qui finit par remettre le contenu des échanges au commissaire de l'époque, en 2018. "Il s'est désolidarisé du groupe, et je regrette que d'autres n'en aient pas fait autant", souligne la représentante de l'inspection générale. Ce sont ses révélations qui incitent le commissaire de l'époque à saisir l'IGPN.

Une brigade "passée à côté d'un drame"

"Avez-vous vérifié qu'il n'y a pas eu de modification de fichier ?" interroge un avocat de la défense. "Non", répond l'enquêtrice. Plusieurs des prévenus contestent avoir écrit les phrases qui leur sont prêtées. Mais plus que l'argument technique, plusieurs des avocats attaquent la témoin sur son prétendu parti-pris. "Avez-vous été totalement objective dans votre enquête ?" demande un autre. "Il y a 450 feuillets d'enquête, j'ai entendu une vingtaine de témoignages, mon objectivité n'a pas à être mise en cause", se défend la commandante, visiblement agacée. "Quand on demande 'trouvez-vous normal que…', cela veut dire que, pour vous, les faits sont déjà établis", insiste l'avocat. La représentante de l'IGPN persiste : "J'en ai traité beaucoup, des dossiers de harcèlement. Mais c'est le premier à être aussi complet". A plusieurs reprises, lors de son heure et demie d'audition, elle estime, face à la souffrance des prévenus, que la brigade "est passée à côté d'un drame".

Le procès doit durer jusqu'à vendredi. En première instance, les prévenus ont été condamnés à des peines allant de six à dix-huit mois de prison avec sursis. Quatre d'entre eux ont été révoqués de la police, une mesure qu'ils ont contestée devant la justice. La procédure est encore en cours.