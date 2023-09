Harcèlement scolaire : ce que prévoit l'audit lancé par Gabriel Attal dans les académies

Après la "honte", Gabriel Attal exige un "électrochoc" dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale a réuni tous les recteurs lundi après-midi après la publication ce week-end dans la presse d'une lettre reçue par les parents du jeune Nicolas qui s'est suicidé à Poissy au lendemain de la rentrée. Dans ce courrier, le rectorat de Versailles menaçait les parents de porter plainte pour dénonciation calomnieuse alors qu'ils demandaient au lycée de réagir par rapport au harcèlement que subissait leur fils.

Un courrier qualifié de "honte" par le ministre de l'Éducation nationale , qui a décidé de réunir en urgence tous les recteurs. Gabriel Attal leur a déclaré vouloir "un électrochoc à tous les niveaux" et veut lancer un audit dans l'ensemble des académies sur le traitement des cas de harcèlement.

Un premier audit de quatre semaines

Le travail d'audit va immédiatement démarrer dans chaque académie, autour de cinq questions fixées par le ministre de l'Éducation nationale :

Combien de cas ont été signalés depuis septembre 2022 ?

Quel a été le délai de traitement de chacun de ces cas ?

A-t-il été résolu, sinon pourquoi ?

Y-a-t-il une procédure appliquée pour tout signalement dans votre académie ?

Comment se fait la communication avec les familles quand un cas est signalé ?

L’audit sera réalisé par les correspondants territoriaux de l’inspection générale. Gabriel Attal donne quatre semaines aux recteurs pour lui communiquer les premiers résultats.

Une évaluation réalisée chaque année

Dans une deuxième étape, des plans d'action seront définis par académie, pour changer ce qui ne fonctionne pas. "Je ne veux pas que cet audit se limite aux constats", a martelé le ministre. Enfin, il prévoit que chaque année une évaluation soit réalisée pour avoir un suivi précis de la gestion des cas de harcèlement.

"S'il y a besoin de moyens supplémentaires pour constituer des équipes chargées à plein temps de gérer les dossiers de harcèlement, je mettrai les moyens humains nécessaires", a assuré Gabriel Attal. "Mon rôle c’est d’être à vos côtés", a-t-il précisé, "de vous donner les moyens d’agir, pas de défendre l'indéfendable. Lorsqu’il y a une faute, il faut avoir le courage de le dire et surtout le courage d’en tirer les conclusions." Gabriel Attal a insisté sur l'importance de protéger avant tout les élèves, et non pas de protéger à tout prix l'Éducation nationale.