Harcèlement scolaire : Gabriel Attal veut lancer un audit "dans l'ensemble des rectorats"

"Ce courrier est une honte", a déclaré samedi en fin d'après-midi le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Sur le perron de son ministère, il a réagi à la révélation samedi d'une série d'échanges par courrier, révélée par la chaîne BFMTV , entre les parents d'un adolescent qui s'est suicidé le 5 septembre à Poissy , et le rectorat de l'académie de Versailles.

Alors que le proviseur du lycée qualifiait "d'inacceptables" les propos des parents qui auraient "remis en cause" l'attitude des personnels de l'établissement : "Il est incompréhensible que vous puissiez laisser un adolescent subir une telle violence verbale et psychologique dans votre établissement sans réagir", avaient-ils notamment écrit. En réponse, le rectorat avait demandé aux parents d'adopter "une attitude constructive et respectueuse", en rappelant qu'une dénonciation calomnieuse pouvait donner lieu à des poursuites en justice.

"Une enquête administrative a démarré", a déclaré Gabriel Attal, en plus de l'enquête judiciaire qui vise à déterminer les causes du suicide et notamment le lien entre celui-ci et les faits de harcèlement". Plus tôt dans la journée, la Première ministre Élisabeth Borne avait dénoncé ce courrier : "Il y a manifestement défaillance sur le type de réponse adressé à des parents qui étaient extrêmement inquiets. Évidemment, c'est choquant", a-t-elle dit.

"Nous ne sommes toujours pas à la hauteur"

"J'ai fait de la lutte contre le harcèlement une priorité absolue", mais "nous ne sommes toujours pas à la hauteur", a reconnu le ministre. Ainsi, il a annoncé la mise en place d'un audit "dans l'ensemble des rectorats sur l'ensemble des situations de harcèlement qui ont été signalées l'année passée". L'objectif est de "tirer des conclusions pour changer la manière dont nous répondons à ces situations". Ainsi, les recteurs et rectrices d'académie seront réunis "dès lundi".

"Mon rôle, ce n'est pas défendre à tout prix une institution, c'est de défendre à tout prix la protection de nos élèves et de nos enfants et c'est comme ça que je continuerai à avancer", a par ailleurs affirmé le ministre.