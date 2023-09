Harcèlement scolaire : les parents de Nicolas "effarés" par les courriers reçus de l'administration

"Nous ne comprenons toujours pas". Après le suicide de Nicolas, 15 ans, le 5 septembre à Poissy, ses parents sont sortis du silence, dénonçant à leur tour la réaction de l'administration quand ils avaient tenté d'alerter sur la situation de harcèlement scolaire que connaissait depuis des mois l'adolescent.

Le proviseur avait en effet alors qualifié leurs propos "d'inacceptables", leur reprochant de "remettre en cause" l'attitude des personnels de l'établissement, selon un échange de courrier révélé par BFM TV et que France Inter a pu consulter. Le rectorat de Versailles avait demandé aux parents d'adopter "une attitude constructive et respectueuse" et souligné qu'une dénonciation calomnieuse pouvait donner lieux à des poursuites judiciaires. Une réponse qualifiée de "choquante" par la Première ministre Élisabeth Borne. "Une honte", a tancé de son côté le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, qui a déclaré vouloir souhaiter lancer un audit dans l'ensemble des rectorats .

"Nous ne savons pas si une sanction a été émise à l'encontre des harceleurs"

"Nous avons été outrés et effarés de recevoir de telles lettres", a confié ce dimanche à l'AFP et au Parisien Béatrice, la mère de Nicolas. "Nous ne comprenions pas. Nous ne comprenons toujours pas." Si la réaction du gouvernement ce week-end a provoqué "comme un soulagement", elle constate avec effroi n'avoir reçu, à ce jour, "aucune réaction de la part des équipes pédagogiques, tant sur le fond que sur la forme" concernant les courriers échangés avant la mort de Nicolas. "Nous ne savons toujours pas si une sanction même symbolique a été émise à l'encontre des harceleurs."

Envisage-t-elle de porter plainte ? "Avant de prendre cette décision, nous attendons les résultats des enquêtes et les actions qui seront menées par le gouvernement", a répondu la mère du lycéen.

"Nous avons tout mis en branle pour aider notre fils"

Nicolas avait commencé à être harcelé fin septembre 2022, au sein du lycée professionnel Adrienne-Bolland, alors qu'il venait de faire sa rentrée en classe de troisième. "Le début de l'année [dernière, ndlr] s'est déroulé normalement. Tout semblait bien se passer. C'est au mois d'octobre que la situation a commencé à se dégrader", a expliqué sa mère. "Mais nous avions confiance, car le professeur principal était en relation directe avec le papa de Nicolas. Ils se sont vus plusieurs fois."

Mi-mars, ils avaient appris du psychologue que leur fils avait fait une tentative de suicide en janvier. "C’est à ce moment-là que nous avons tout mis en branle pour aider notre fils, main courante, rendez-vous avec le proviseur, échanges de courriers, etc". Les parents avaient obtenu un premier rendez-vous avec l'équipe pédagogique. Ils avaient ensuite informé le lycée qu'une main courante avait été déposée. Mais n'avaient reçu en réponse que les lettres dévoilées samedi. À la rentrée, Nicolas avait changé d'établissement.

"Cet été, il était heureux de passer des vacances avec moi. Il devait faire un CAP en alternance en électricité. À la rentrée, il était stressé parce qu'il commençait quelque chose de nouveau", poursuit Béatrice. Les obsèques de l'adolescent ont eu lieu vendredi. Gabriel Attal a fait savoir qu'il "tirerait toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions", de l'enquête administrative diligentée "sous quinze jours".