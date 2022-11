Harcèlement scolaire : quelle attitude adopter quand son enfant est concerné ?

Aller à l'école est une véritable souffrance pour un certain nombre d'enfants, qui subissent chaque jour violences verbales, morales, physiques et vols. Le harcèlement touche près d'un enfant sur dix au cours de sa scolarité, d'après les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Ce phénomène peut avoir de graves conséquences, comme l'isolement, la perte de confiance, une baisse des résultats scolaires voire un décrochage et un lourd impact psychologique.

Quelle attitude adopter quand notre enfant est harcelé ? Qui contacter ? Voici quelques réflexes à connaître.

Identifier le harcèlement

La première étape consiste à identifier le problème. Qu'est-ce que le harcèlement exactement ? Où commence-t-il ? "C'est la volonté de nuire à autrui", explique Catherine Jacquet, vice-présidente de l'association "Marion, la main tendue" . Il s'agit de "violences verbales et/ou morales (surnoms méchants, insultes, moqueries, brimades, rejets du groupe…), de violences physiques (bousculades, coups), de vols" subis "de façon répétée", indique de son côté le ministère de l'Éducation nationale sur sa page dédiée . Les notions de répétition et d'intentionnalité sont primordiales pour définir le harcèlement. Par ailleurs, "il y a un rapport dominant-dominé, qui crée un phénomène de 'meute', un groupe face à une ou deux personnes", relève Catherine Jacquet. "Lorsque ces mêmes faits se déroulent sur les réseaux sociaux, par SMS ou par courriel, on parle de cyberharcèlement", précise le ministère.

Le harcèlement "se passe aussi en dehors de l'école", relève Catherine Jacquet. L'association a défini six zones à risque : "la classe, la cour de récréation, le chemin de l'école, les couloirs, la cantine et les commodités".

Parler à son enfant

Dès le plus jeune âge, il faut "libérer la parole, parler de ce type de sujet et créer des débats", indique Catherine Jacquet. "Le harcèlement commence à la maternelle donc il faut essayer, très tôt, de passer du temps, discuter, jouer avec nos enfants pour ressentir et anticiper."

Car souvent, l'enfant ne verbalise pas sa souffrance. Il est donc essentiel de connaître et d'être attentif à son attitude. "Si votre enfant ne parle pas de violences subies, mais qu’il se replie sur lui-même, s’il a des réactions inhabituelles lorsqu’il consulte son téléphone portable par exemple, s’il semble isolé, s’il est nerveux, anxieux, fatigué, s’il rencontre des problèmes de sommeil ou des troubles du comportement alimentaire, il peut être victime de harcèlement ou de cyberharcèlement", souligne le ministère.

Les temps de discussion mis en place vont permettre de donner des clés à l'enfant pour comprendre la situation et commencer à s'exprimer. Cela peut aussi lui permettre de réagir s'il est témoin de harcèlement. Par ailleurs, "il existe des vidéos et des livrets qui permettent de lancer le débat avec l'enfant, de lui faire comprendre certaines choses", souligne la représentante de l'association "Marion, la main tendue".

Relever tous les faits

En cas de harcèlement, le ministère de l'Éducation nationale conseille d'identifier "le plus précisément possible la nature des problèmes vécus par votre enfant". Cela passe là encore par l'écoute et l'observation. "Dialoguez ouvertement pour connaître : faits et éventuels auteurs et témoins", écrit le ministère, qui conseille de tout mettre par écrit. "Notez la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, les réactions de votre enfant face à cette situation. Gardez aussi les preuves éventuelles du harcèlement subi, notamment sur les médias sociaux (capture d’écran…)."

Document du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la campagne "non au harcèlement".

En parler au sein de l'établissement

L'un des premiers conseils du ministère de l'Éducation est de ne pas tenter d'intervenir soi-même directement auprès des personnes concernées. "Cela pourrait aggraver la situation", indique-t-il. Le ministère préconise dans un premier temps aux parents de prendre rendez-vous avec la direction de l'établissement scolaire et d'exposer en détail le harcèlement. "Si la situation est avérée, l’établissement scolaire mettra en œuvre, avec vous, les solutions adaptées pour que votre enfant ne subisse plus cette violence. Informez-vous régulièrement sur le suivi de la situation de votre enfant ainsi que sur les actions menées au sein de l’établissement pour lutter contre le harcèlement."

Il est aussi possible de se tourner vers les délégués de parents d’élèves. Depuis la rentrée de septembre, le gouvernement a généralisé le programme pHARe , un plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges. Cela consiste en des formations des professionnels de l'éducation pour sensibiliser et prévenir ce phénomène. "Il faut essayer de s'adresser à des référents", résume Catherine Jacquet, "aller voir les professionnels" dans les établissements scolaires ou les accueils de loisirs concernés.

"Votre enfant peut craindre de parler : rassurez-le, demandez-lui ce qu’il souhaite, expliquez-lui que les adultes sont là pour l’aider et faire cesser la violence qu’il subit", conseille le ministère. Par ailleurs, des élèves ambassadeurs "Non au harcèlement" ont aussi été formés dans certains collèges et lycées et peuvent être une première oreille pour les enfants.

Signaler les contenus répréhensibles

Dans le cas spécifique du cyberharcèlement, il est possible de signaler les messages, photos, vidéos, commentaires publiés qui portent atteinte à l'enfant. La plupart des réseaux sociaux ont un espace dédié à cela : Twitter , Facebook , Instagram , Snapchat , TikTok , Youtube . "Si vous avez du mal à trouver les formulaires en ligne, vous pouvez vous connecter à la plateforme Pharos ou au site Point de contact pour signaler les contenus illicites", ajoute le ministère.

Les numéros à connaître

En dehors de l'établissement scolaire, plusieurs dispositifs ont été mis en place, à commencer par les numéros verts. "Si vous hésitez à joindre l’établissement ou que la résolution du problème vous semble lente, vous pouvez contacter le référent harcèlement académique en utilisant le numéro vert 3020", indique le ministère de l'Éducation nationale. Il existe en effet 380 référents harcèlement répartis sur tout le territoire. Les lignes directes des référents au niveau académique sont disponibles sur ce lien . Le 3020 est gratuit, anonyme, joignable du lundi au vendredi, de 9 à 20 heures, et le samedi de 9 à 18 heures.

Un numéro dédié spécifiquement au cyberharcèlement a aussi été créé, le 3018. Ce numéro vert est gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au samedi, de 9 à 20 heures. Une application a aussi été lancée en février dernier, également nommée 3018. Elle permet d'entrer en relation par tchat ou téléphone avec un professionnel du 3018, de stocker des preuves du harcèlement, d'avoir accès à un questionnaire "Suis-je harcelé ?" et à des fiches conseil.

Il existe aussi plusieurs associations spécialisées dans le domaine du harcèlement et du cyberharcèlement, disponibles sur ce lien . "Vous pouvez contacter 'Marion, la main tendue', on a des maisons d'accueil dans lesquelles on reçoit les harceleurs, les harcelés, les témoins, la famille entière pour avoir une approche vraiment humaine et pouvoir les accompagner avec un suivi thérapeutique", explique Catherine Jacquet.

Se tourner vers la justice

Enfin, en fonction des situations, "quand il y a des violences aggravées, on va passer à une étape supérieure" en se tournant vers la justice. Une procédure parfois longue et difficile pour laquelle Catherine Jacquet conseille d'être accompagné par une association : "C'est très délicat et pour les parents qui se retrouvent dans cette situation, c'est tellement douloureux qu'il faut qu'ils se fassent accompagner. Tout seul, c'est trop difficile. Le parent doit déjà s'occuper de l'enfant, donc les associations sont présentes pour cela."

Depuis mars dernier, le harcèlement scolaire est un délit spécifique , punissable de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dès lors qu'il cause une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours, voire s'il n'a pas entraîné d'ITT. La mesure est durcie si l'ITT excède huit jours et pourra même atteindre dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits auront conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire.