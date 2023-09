Harcèlement, uniforme, "Pass Rail" : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron chez HugoDécrypte

Pendant un peu moins de deux heures, Emmanuel Macron a été interviewé sur Youtube et TikTok ce lundi, à l'occasion de la rentrée scolaire. Le chef de l'État était interrogé par Hugo Travers , vidéaste de 26 ans dont la chaîne "HugoDécrypte" compte plus d'un million d'abonnés, et à qui le chef de l'État avait déjà accordé un entretien en 2019, avant les élections européennes. Ce lundi soir, l'interview se voulait consacrée à "l'avenir des jeunes".

Cyberharcèlement : vers un éloignement des réseaux pendant les six mois qui suivent une condamnation

Durant cette interview, Emmanuel Macron s'est dit favorable à ce que les auteurs de cyberharcèlement soient "éloignés" des réseaux sociaux "pendant les six mois qui suivent" une sanction administrative ou judiciaire, et "douze mois en cas de récidive". Le chef de l'État a expliqué qu'une loi était à l'étude et qu'elle devrait être votée à l'automne.

Uniforme à l'école : pour des "expérimentations" d'une "tenue unique"

Le président s'est aussi prononcé en faveur d'"expérimentations" et d'une "évaluation" du port de l'uniforme à l'école, après avoir rappelé qu'à l'origine il était "plutôt pour que chaque établissement gère la chose" mais que la question prenait désormais des "proportions folles" dans le débat public.

Il s'est dit davantage en faveur d'une "tenue unique" plutôt que d'un uniforme. "Il y a l'uniforme et il y a aussi la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire 'vous vous mettez en jeans, tee-shirt et veste'", a-t-il fait valoir. "La question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire", a-t-il ajouté. "Elle règle beaucoup de sujets (...) 1/ la laïcité et 2/un peu l'idée qu'on se fait de la décence, c'est-à-dire on ne veut pas des tenues trop excentriques", a-t-il encore souligné.

Emmanuel Macron défend l'interdiction de l'abaya et du qamis

Concernant l'interdiction de l'abaya et du qamis à l'école , ces tenues traditionnelles portées par certains élèves musulmans, Emmanuel Macron a évoqué les attentats terroristes et l'assassinat de Samuel Paty pour expliquer le contexte de la décision du gouvernement. "Nous vivons aussi dans notre société avec une minorité, des gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité", a déclaré le président. "Ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat Samuel Paty", a-t-il dit, en référence à l'enseignant de Conflans-Sainte-Honorine assassiné le 16 octobre 2020, quelques jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression.

"Je dis juste : ce système est là", a poursuivi Emmanuel Macron. "Ça s'est fait parce qu'un enseignant apprenait la laïcité dans son cours et qu'ensuite il y a eu cet emballement avec les réseaux sociaux et des gens qui ont ensuite commis le pire."

Relancé par le journaliste, Emmanuel Macron a déclaré : "Je ne fais aucun parallèle" entre les actes de terrorisme et la tenue portée par des jeunes filles musulmanes. "Je vous dis juste que la question de la laïcité dans notre école est une question profonde."

La réorganisation du temps scolaire "ne doit pas être un tabou"

Interrogé sur les vacances scolaires, le président a dit vouloir une concertation sur la durée de ces congés : "Je souhaite qu'on ouvre cette question du temps scolaire dans l'année ", a-t-il rappelé. " Est-ce qu'on a les meilleures conditions pour apprendre ? La réalité c'est non. Parce qu'on concentre le temps scolaire sur quelques jours."

"Je pense qu'il faut repenser les vacances et le temps scolaire pour avoir plus de sport, de culture, de repos et de devoirs dans l'année", a-t-il dit, expliquant trouver le modèle allemand, par exemple, "attractif ". Il a notamment dit espérer mettre en place au moins une heure de sport par jour pour chaque élève de primaire et veut que plus de place soit donnée à des activités culturelles. Ce sujet "ne doit pas être un tabou".

Emmanuel Macron favorable à des "formations plus courtes"

Déplorant un "gâchis collectif" dans l'orientation des étudiants, Emmnuel Macron a dit qu'il fallait "avoir le courage de revoir nos formations" à l'université pour miser sur des filières plus " diplômantes et qualifiantes." "Il faut ensuite que les universités développent des formations plus courtes - entre un et trois ans - et plus qualifiantes" et "dans des villes périphériques", a-t-il poursuivi.

Vers un "Pass Rail" régional

Le président souhaite aussi voir se créer un "Pass Rail" à tarif unique dans les régions françaises qui y seraient favorables, sur le modèle de celui qui a été mis en place en Allemagne. Il a dit avoir demandé à son ministre des Transports, Clément Beaune, de se pencher sur le sujet.

Pour répondre aux problématiques de l'inflation et de la lutte contre le réchauffement climatique, le gouvernement

allemand a en effet encouragé la création d'un abonnement à 49 euros par mois qui permet d'utiliser à volonté les transports publics, notamment les trains régionaux et les bus. Le coût de cette mesure est estimé à trois milliards d'euros, financé à la fois par l'Etat fédéral et les régions.

Emmanuel Macron n'a pas précisé le prix du "Pass Rail" qui pourrait voir le jour en France, ni la façon dont celui-ci serait financé, ni les régions qui pourraient être intéressées par cette formule. "Pour l'écologie et le pouvoir d'achat, créons ce passe #train en France, l'Etat et les régions ensemble", a réagi pour sa part Clément Beaune sur la plateforme X (ex-Twitter).

Chaque collégien devra planter un arbre

Emmanuel Macron a également fixé l'objectif de voir tous les collégiens de France planter un arbre, en commençant dès cette année en classe de sixième, pour "aider" à tenir l'objectif d'un milliard d'arbres plantés en dix ans. "Je veux que dès la sixième de cette année, on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres", a déclaré le chef de l'État. Il a estimé que ce ne serait pas possible "pour l'intégralité des sixièmes" cette année, mais a souhaité qu'on ait à terme "cette génération où chaque collégien aura planté son arbre".