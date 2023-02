Préparation : 20 Min | Cuisson : 1h15

Ingrédients pour 6

Un kilo de tomates

Un oignon un céleri branche

Un bouquet de coriandre

2 carottes

2 courgettes

Un fenouil

100 g de lentilles roses (ou de pois chiches en bocal ou de vermicelles)

Le jus de 2 citron frais

3 cuillères à soupe de concentré de tomates

Une cuillère à soupe de de sucre

Une cuillère à soupe de vinaigre blanc

2 l de bouillon chaud

une cuillère à café de curcuma

une noix de beurre ou 2 cuillères à soupe d'huile

sel, poivre.

Coupez les carottes, les courgettes, le fenouil et l'oignon en dés, puis le céleri en lamelles.

Dans un faitout, faites revenir dans le beurre ou l'huile oignon, curcuma, sel et poivre, 5 min à feu vif. Ajoutez tomates coupées en dés, sucre, vinaigre et la moitié de la coriandre. Versez le bouillon chaud et faites cuire 30 Min à feu doux.

Passez cette soupe au blender (ou pas). Remettez le coulis obtenu dans le fait-tout. Ajustez en sel et poivre et déposez lamelles de céleri, dés de légumes, lentilles (ou pois chiches ou vermicelles) et concentré de tomate. Faites cuire 40 Min à feu moyen.

Avant de servir, ajoutez le jus de citron et l'autre moitié de la coriandre ciselée.