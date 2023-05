Harrison Ford : "Il y a une générosité dans l'esprit français que je n'avais jamais connue auparavant"

C'était le blockbuster événement projeté en marge du Festival de Cannes jeudi : le retour de la saga Indiana Jones. L’occasion pour la star américaine Harrison Ford de revêtir son costume d'aventurier. À France Inter, il témoigne de son émotion, quelques heures après avoir reçu une Palme d'honneur surprise.

FRANCE INTER : Elle a quel goût, cette Palme d’honneur ?

HARRISON FORD : "L'accueil a été chaleureux et très généreux. Cela faisait de nombreuses années que je n'étais pas venu ici. Nous avons toujours voulu proposer nos films en avant-première ici, en raison de l'importance de la culture française. Les Français influencent le cinéma mondial. Les organisateurs du festival m'ont surpris avec cette Palme. C’est quelque chose de très significatif pour moi. La première fois, j'étais un acteur sous contrat à 150 dollars par semaine chez Columbia Pictures. Puis un réalisateur français, Jacques (Jacques Doillon, ndlr) est venu à Hollywood après le succès des "Parapluies de Cherbourg" pour réaliser son premier film hollywoodien. Il m'a proposé de jouer le rôle principal. Mais le studio s'y est opposé. Ils ont choisi un autre acteur quand Jacques est parti faire des repérages à San Francisco. C'était un affront pour lui. Il y a une générosité dans l'esprit français que je n'avais jamais connue auparavant."

Le chemin parcouru depuis est incroyable. Vous avez notamment incarné deux des personnages les plus cultes de toute l’histoire du cinéma américain. Lequel des deux vous a le plus nourri et apporté de joie?

HARRISON FORD : "J'admets que j'aime les films Star Wars. J'aime l'opportunité que j'ai eue avec eux. Je pense que ce sont des films très, très bons et incroyables. Mais en ce qui concerne le personnage de Han Solon, c'est différent, il y a quelques faiblesses. Han Solo est un personnage qui ne se pose pas beaucoup de questions sur lui-même, mais finalement, c'est peut-être utile pour raconter l'histoire globale. Il y a eu des moments géniaux, des scènes indélébiles dans Star Wars. Mais en ce qui concerne Indiana Jones, si je m'étais retiré avant, je l'aurais regretté. Je voulais faire ce dernier Indiana Jones. Je voulais le voir vieux et dépouillé de son arrogance. Le voir comme nous."

Vous vous êtes beaucoup investi dans l’écriture, dans ce nouvel épisode d’Indiana Jones, on vous voit à 80 ans courir encore après un train, sauter en parachute, faire la guerre aux nazis. L’aventure est une drogue dure?

HARRISON FORD : "C'est une drogue récréative à utiliser avec précaution et qui peut parfois perdre sa saveur et son impact. Les histoires peuvent porter sur n'importe quel sujet. Mais s'il n'y a pas de passion, elles risquent de tomber à plat. Il n'y a pas une image de ce film où il ne se passe pas trois choses importantes en même temps. Il y a une réelle profondeur dans cette histoire, pas seulement dans la construction de l'aventure, mais dans le contexte émotionnel, l'histoire avec le personnage que Phoebe Waller-Bridge (qui joue le rôle de la filleule d’Indiana Jones, ndlr) incarne. Les relations qu'Indy a eues avec les femmes ont toujours été intéressantes. Mais il s'agissait de romances."