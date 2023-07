Harry Styles, Dua Lipa, Paul McCartney : au Royaume-Uni, des concerts qui rapportent gros

En réunissant deux fois dans le stade de Wembley, au nord-ouest de Londres, 90.000 spectateurs survoltés, Harry Styles fait partie des locomotives de cette année exceptionnelle pour le Royaume-Uni, en terme de fréquentation de ses concerts**. Ceux-ci ont attiré en un an plus d'un million de touristes étranger, du jamais vu.** D’après UK Music , l’organisme des professionnels du secteur qui publie un rapport , cela représente près de huit milliards d’euros de retombées : hôtels, transports, billets, nourriture. Quelque 56.000 emplois bénéficient directement de cette manne.

Il faut dire que 2022 a vu des stars se produire dans les salles, les stades et les parcs britanniques, réunissant à elles seules des centaines de milliers de personnes : Dua Lipa, Paul McCartney, Stormzy ou encore Elton John, avec la tournée d’adieux achevée cette année. Tête de pont du festival de Glastonbury cette année, "Sir Elton" devrait contribuer à des chiffres élevés également pour 2023. Notamment avec Blur, Bruce Springsteen ou encore l’Eurovision à Liverpool.

Une industrie pourtant "fragile"

Mais tout en se réjouissant, UK Music met en garde sur la fragilité de cette industrie avec une salle de spectacle qui ferme chaque semaine. Ses responsables en appellent donc à l’aide et à la vigilance des pouvoirs publics pour préserver la très précieuse scène britannique.

Le patron de cet organisme professionnel, Jamie Njoku-Goodwin, recommande "l'utilisation des données pour s'assurer que la musique est au cœur de la politique de planification et d'octroi de licences". Il souhaite créer un registre des espaces et des lieux disponibles pour soutenir les activités musicales et "inscrire la musique et la communauté locale dans la régénération et le développement", mais aussi "créer ou soutenir des conseils consultatifs sur la musique à l'échelle de la ville." En d'autres termes, il appelle à l’aide et à la vigilance des pouvoirs publics pour préserver la très précieuse scène britannique.