Harvey au Théâtre du Rond-Point du 21 sept au 8 oct 2022

Harvey se joue dès le 21 septembre au Théâtre du Rond-point .

Résumé : Elwood – Jacques Gamblin – est un doux farfelu flanqué d’un ami imaginaire, un lapin blanc d’un mètre quatre-vingt-dix, qu’il appelle Harvey. Dans la maison des Simmons, au confort feutré, la folie d’Elwood détraque la mécanique huilée de la société bourgeoise et de ses habitudes. Direction l’asile, en passant par des labyrinthes de quiproquos et de rebondissements hilarants, dans une fresque fantastique aux décors tombés du ciel ou surgis des coulisses.

Pièce iconique de Broadway depuis sa création en 1944, prix Pulitzer pour son autrice Mary Chase, Harvey tord les codes de la comédie, mêle la cruauté et le merveilleux enfantins dans une épopée humaniste, une ode cadencée à la différence.

« Mary Chase nous promène, dans tous les sens du terme, d’un salon étriqué à une moderne clinique privée. Avec talent, elle alterne rire énorme, tendresse et suspense, pour raconter l’extravagante histoire d’Elwood P. Dowd et de son lapin. Alors, la pièce navigue entre burlesque et méchanceté, folie et générosité, solitude et douce empathie. Et surtout, Chase crée Elwood, un personnage lunaire et inquiétant, ne craignant ni les sortilèges, ni les cruautés, ni l’inconnu. Un rêveur actif qui vit une vie « à côté » et qui ne veut rien d’autre que d’emmener Harvey boire un verre, chez Charlie, où ils ont leurs habitudes… » - Agathe Mélinand

Harvey - Pol Garat

►►► Extrait :

Sanderson : Bien… Tout sera plus facile puisque vous coopérez… Tôt ou tard, Dowd, il faut accepter la réalité.

Elwood : La réalité ? Je me suis battu contre la réalité toute ma vie, docteur, et je suis heureux de l'avoir enfin emporté. Bien, je vais devoir vous quitter, nous avons des tonnes de choses à faire, Harvey et moi.

Kelly : Et que faites-vous ?

Elwood : Eh bien… Nous faisons le tour des bars, on prend un verre, on met des pièces dans le juke-box. Souvent, les gens me regardent et ils sourient, ils disent : « Monsieur, on ne vous connaît pas, mais vous avez l'air drôlement sympa. » Ça nous réchauffe le cœur, à Harvey et à moi. Nous étions seuls et, tout d'un coup, nous avons des amis. Ils nous rejoignent, ils s'assoient avec nous, boivent avec nous, parlent avec nous, ils racontent leurs espoirs et leurs échecs, leurs amours et leurs haines. Tout est exagéré car personne n'est mesuré dans un bar. Alors, je leur présente Harvey qui est ce qui compte le plus pour moi. Quand ils s'en vont, ils sont très impressionnés, ils reviennent d'ailleurs rarement. C'est la jalousie, ma chère. Même dans les meilleurs d'entre nous, il y a un peu de jalousie… C'est dommage…

Sanderson : Et pourquoi l'avoir appelé Harvey ?

Elwood (fièrement) : C'est son nom.

« C’est une comédie qui laisse le pouvoir à l’imagination et au rêve, tout en grinçant de tous ses rebondissements... Harvey aborde les thèmes de la différence, de la tolérance aussi et de la solitude… Beaucoup. Mary Chase pointe un monde insupportable où l’incommunicabilité pèse. L’ami Harvey est un facteur d’optimisme qui déboule dans cette société rétrécie… » Laurent Pelly

Harvey - Pol Garat

►►► Distribution

Texte : Mary Chase

Traduction nouvelle : Agathe Mélinand

Mise en scène : Laurent Pelly

Avec : Jacques Gamblin , Christine Brücher , Pierre Aussedat , Agathe L'Huillier , Thomas Condemine , Emmanuel Daumas , Lydie Pruvot , Katell Jan , Grégory Faive , Kevin Sinesi