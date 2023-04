Hausse des dotations, création d'une ligue professionnelle... comment la FFF veut développer le foot féminin

"Un effort inédit dans l'histoire de la fédération pour le foot féminin". Tels ont été les mots ce jeudi de Philippe Diallo, président par intérim de la FFF. Il a annoncé que la Fédération française de football va augmenter "de 20 à 25%" ses dotations pour le football féminin, ce qui représente "4 à 5 millions d'euros supplémentaires". "Au-delà des paroles, il y a un engagement économique de la part de la fédération", a assuré Philippe Diallo, appelant de ses vœux "une professionnalisation" du foot féminin en France.

Création d'une ligue professionnelle effective en 2024

Il a également été annoncé que la création d'une Ligue professionnelle réservée aux joueuses féminines, interne à la FFF, sera effective le 1er juillet 2024. Cette nouvelle "Ligue féminine" comprendra trois divisions : D1, D2 et D3. Évolution majeure, les deux premières divisions féminines de football en France vont devenir entièrement professionnelles, ce qui n'est pas le cas actuellement. On est donc sur le même modèle que ce qui se fait depuis près de trente ans au niveau masculin.

L'objectif est de professionnaliser pour améliorer le quotidien des joueuses, mais aussi permettre aux clubs d'élever leur niveau. Aujourd'hui, le PSG et l'OL, sont largement devant : les deux clubs fournissent d'ailleurs la majorité des joueuses de l'Équipe de France. Mais cette professionnalisation va s'accompagner d'un renforcement du cahier des charges : les clubs devront par exemple se doter d'un centre de formation. Ils devront répondre à de nouvelles normes : ils se verront attribuer une "licence" en fonction de leur niveau de fonctionnement et d'infrastructures, avec trois labels, Elite, Excellence et Accession. Pour le moment, six clubs ont postulé pour obtenir les agréments : le PSG, Lyon, Bordeaux Montpellier, le Paris RC, et Fleury 91, le club de Fleury-Mérogis, en Essonne.

"On a été à la pointe, on s'est probablement fait rattraper"

"Le calendrier est clair", a assuré le président par intérim de la FFF. "Si l'assemblée fédérale - en juin - vote la création de cette Ligue, elle existera le 1er juillet 2024". "Pourquoi le faire ? Pour satisfaire l'ambition et répondre à la concurrence européenne", a de son côté déclaré Jean-Michel Aulas, membre du comité exécutif de la FFF et président de l'Olympique Lyonnais. "On a été à la pointe, on s'est fait probablement rattraper. Il est important qu'on maintienne la compétitivité, d'où cette structuration de la Ligue professionnelle féminine interne à la Fédération, pas indépendante et qui intègrera D1 et D2". Cette année par exemple, aucun club français n'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions féminine. Lyon et le PSG ont été éliminés.

Avant la création officielle de cette Ligue en 2024, le dirigeant historique de l'OL a évoqué la création de play-offs dès la saison prochaine, qui détermineront le champion de D1 ainsi que les trois équipes qualifiées en coupe d'Europe. Pour s'adjuger le titre de championnes de France, il faudra donc passer le cap des demi-finales, le 12 mai 2024, puis remporter la finale, programmée dimanche 19 mai. Les deux finalistes, ainsi que le vainqueur de la petite finale, seront qualifiés pour la Ligue des champions féminine. Cette réforme va de pair avec la restructuration du championnat féminin, avec une deuxième division resserrée à une poule de 12 clubs et la création d'une troisième division.

Les appels d'offres pour les droits TV lancés

Par ailleurs, les dirigeants de la FFF ont lancé les appels d'offres des droits TV pour la D1 et l'équipe de France féminine pour la période 2023-2027. La décision sera rendue après le 4 mai, date de la fin des candidatures. La balle est dans le camp des diffuseurs, a fait comprendre Philippe Diallo. "Il appartient aussi maintenant aux diffuseurs de prendre en compte pleinement les travaux qui ont été menés. Il y a des paroles, ensuite il y a des actes. Aujourd'hui, on est dans la phase où nous attendons que l'ensemble de l'écosystème audiovisuel réponde et de manière très positive aux ambitions affichées."

L'argent obtenu grâce aux droits TV sera exclusivement utilisé pour développer le foot féminin, confirme la FFF. Aujourd'hui, le groupe Canal + verse 1,2 million d'euros par saison pour diffuser des matchs du championnat de France de football féminin. Actuellement, il n'y a toujours pas de diffuseur officiel pour les matchs de la Coupe du monde de l'été prochain qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande, alors que l'équipe de France y participera.