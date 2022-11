Hausse des températures, émissions de CO2 : six infographies à avoir en tête avant le début de la COP27

Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus lundi et mardi à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour participer à la COP27, qui s'ouvre ce dimanche. Dans un contexte de crises et de guerres, le climat a été relégué au second plan ces derniers temps. La question est pourtant "existentielle, primordiale et omniprésente", selon les mots du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui présidera cette COP27.

Entre la hausse des températures, la concentration record de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'accélération de la fonte des glaces, voici six indicateurs qui montrent l'ampleur du dérèglement climatique.

Une hausse des températures

La tendance est au réchauffement de la planète et ces données le montrent : 19 des années les plus chaudes se sont produites depuis 2000, à l’exception de 1998, note la NASA . L'année 2020 est à égalité avec 2016 pour l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés, en 1880. La courbe bleue permet de voir l’évolution des températures. Au niveau mondial, la hausse atteint la barre symbolique des +1 °C, par rapport à la période 1951-1980.

D’après les données compilées par le ministère de la Transition écologique , "la température annuelle moyennée en France a atteint 14,1 °C, dépassant la normale (période référence 1961-1990) de 2,3 °C. L'année 2020 s'est ainsi classée au 1er rang des années les plus chaudes sur la période 1900-2020, devant 2018 (13,9 °C) et 2014 (13,8 °C)."

La Chine et les États-Unis plus gros pollueurs

La Chine est le pays qui émet le plus de C02 aujourd’hui, avec plus de 10,7 milliards de dioxyde de carbone rejetés en 2020, c’est loin devant les États-Unis et l’Union européenne, talonnée par l’Inde.

Mais les données compilées par "Our World in Data" rappellent qu’en Asie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) par habitant sont légèrement inférieures à la moyenne mondiale. L’Amérique du Sud, l’Asie et l’Océanie émettent moins de 1,3 tonne par an. Si on se réfère aux émissions de CO2 par habitants, parmi les plus grands pays du monde et plus grandes puissances, l’Australie est devant les États-Unis et la Russie.

L’empreinte carbone des Français reste stable. Rapportée à la population, elle représente 4,2 t CO2 /personne. "L'empreinte CO2 des Français est inférieure à l'empreinte moyenne des habitants de l'Union européenne", selon les statistiques du gouvernement publiée en 2020. C’est moins également que l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Un record de concentration de dioxyde de carbone

Le niveau de concentration de CO2 dans l’atmosphère est à son plus haut historique. En 2016, il avait dépassé le niveau symbolique de 400 ppm (parties par million de molécules d’air) pour atteindre 403,3 ppm en moyenne, selon l’Organisation météorologique mondiale . Comme nous le notions dans un précédent article , pendant la pandémie, les émissions de dioxyde de carbone ont reculé de 5,6%, quand les concentrations mondiales de CO2 ont atteint un nouveau sommet en 2020 de 413,2 parties par million (ppm), soit 149% du niveau préindustriel, avant 1750.

Ce gaz à effet de serre est un poison pour l’atmosphère et l’un des moteurs du réchauffement de la planète. Il provient principalement des émissions des combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz. Le dioxyde de carbone reste environ un siècle dans l’atmosphère. Il est ensuite absorbé par la planète, notamment les plantes mais pas seulement, comme le souligne Joël Guiot à franceinfo . "Un quart des émissions sont absorbées par les océans, ce qui les acidifie. Cette acidification a des impacts directs sur la faune, comme le blanchiment des coraux ou la fragilisation des animaux à coquille", affirme le directeur de recherche au Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement.

La fonte des glaces s’intensifie

D’après la revue scientifique "The Cryosphere ", la fonte des glaces s’est accélérée de 65% depuis trente ans. Le constat est alarmant : "Les calottes glaciaires suivent maintenant les pires scénarios de réchauffement climatique définis par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat." Selon les données du National Snow and Ice Data Center, la surface minimale gelée par année dans l'hémisphère nord est au plus bas depuis 2006. Cette surface gelée était de 4,8 millions de kilomètres carrés en 2021, contre 7,5 millions en 1980.

Quelle hausse de températures subirez-vous selon votre âge ?

L’étude menée par un ingénieur allemand permet d’évaluer les hausses de températures que nous pourrions subir en fonction de notre âge. Hans Hack s’appuie sur les données du GIEC de 2021. Selon les scientifiques, les politiques menées aujourd’hui conduiraient la Terre vers un réchauffement global de 3,2 degrés d'ici 2100. Si rien ne change, les 0-9 ans pourraient connaître une augmentation des températures de plus de 3 degrés.