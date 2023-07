"Héritage universel" : la ministre du travail espagnole veut donner 20 000 euros à chaque jeune de 18 ans 

En pleine campagne électorale pour les élections législatives anticipées espagnoles qui se tiendront le 23 juillet prochain, Yolanda Diaz, ministre du Travail espagnole et candidate de la gauche radicale avec le parti Sumar , a proposé mercredi de donner 20 000 euros à tous les jeunes de 18 ans d'après The Guardian .

Sorte "d'héritage universel" pour "garantir "l'égalité des chances" à tous, il sera versé sur cinq années, de 18 à 23 ans, aux bénéficiaires quels que soient les revenus de leur famille. Il permettra de payer des études ou une formation et d'"être un tremplin qui favorisera la liberté de choisir son chemin dans la vie" a expliqué sur Twitter la numéro trois du gouvernement de Pedro Sanchez, membre du Parti communiste espagnol (PCE).

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une mesure qui coûterait dix milliards d'euros

Et pour financer cette proposition qui coûterait dix milliards d'euros soit 0,8 % du PIB espagnol, Yolanda Diaz, candidate à la tête de la plateforme politique Sumar en course pour les législatives, a un plan. Elle compte taxer les personnes qui gagnent plus de trois milliards d'euros par an.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La débâcle du PS espagnole lors des élections locales de mai

Mais cette proposition électorale n'a pas ravi la gauche espagnole, déjà divisée. Sur Onda Cero , une station de radio espagnole, Nadia Calvino, ministre de l'Economie et vice-présidente du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, a émis des doutes concernant le financement de la mesure. Elle somme Yolanda Diaz d'"expliquer comment cela serait financé, car nous devons poursuivre une politique budgétaire responsable dans les années à venir".

L'opposition aussi n'a pas été tendre avec cette idée "d'héritage universel". Le conservateur Parti populaire (PP) d'Alberto Nunez Feijoo, en tête des sondages devant le Parti socialiste de Pedro Sanchez, a recommandé à Yolanda Diaz de se concentrer sur d'autres sujets tel que l'accès à l'emploi en Espagne qui affiche "le taux de chômage le plus élevé d'Europe".

Car l'enjeu du scrutin du 23 juillet est de taille. Après une débâcle aux élections locales du 28 mai à l'issue desquelles le Parti socialiste (PSOE) a perdu 6 des 10 régions qu'il contrôlait, Pedro Sanchez, Premier ministre et chef du parti, a convoqué des élections législatives anticipées. Elles devaient initialement se tenir en fin d'année. Pedro Sanchez compte ainsi rebondir et répondre à la droite emmenée par le conservateur Parti Populaire (PP) et le parti d'extrême-droite Vox.