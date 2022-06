HISTOIRE - Connaissez-vous les origines de l'Assemblée nationale ?

La fille d’une institution monarchique

L’Assemblée nationale émane d’une assemblée qui fait son apparition dans le Royaume de France dès le XIVe siècle, mais qui dépendait exclusivement de la volonté du roi de France. Une assemblée consultative composée par des représentants des trois Ordres sociaux (classes sociales) qui composaient autrefois la France monarchique (clergé, noblesse, tiers état), hérités du système médiéval fondé sur la féodalité. Elle sert d’abord essentiellement de conseils au roi et ne devient assemblée d’états que progressivement lorsque le troisième Ordre (tiers état) obtient ses premiers délégués bourgeois pour s'y joindre. Le fonctionnement de la société n’a alors rien à voir avec le nôtre puisque qu’elle repose sur des valeurs communautaires et non individuelles.

Si la première convocation des Etats généraux du royaume se tient en 1303 à la demande de Philippe IV le Bel, il faut attendre le XVe siècle pour que les députés commencent à représenter les intérêts de leur origine sociale, car leur rôle premier est de voter les mesures fiscales requises par le roi lorsque le royaume a besoin de se refaire une santé. Mais surtout, ils ont dans leurs prérogatives, la possibilité de formuler des remontrances au roi. Les pouvoirs des États généraux sont donc, dès le départ, importants puisqu’ils ont la possibilité de limiter l'autorité monarchique. Sauf que les particularismes de classe prévalent encore longtemps sur les intérêts nationaux. Au plus grand profit de la royauté donc qui se sert de leurs rivalités pour mieux régner.

Sous la monarchie, les intérêts privés prévalent encore sur l’intérêt public. D'ailleurs, le vote des propositions royales par Ordres défavorise systématiquement le tiers état dont la voix s’annule face aux deux Ordres privilégiés. La seule manière par laquelle le tiers état parvient à faire accepter sa voix, c’est en se servant des moments de rivalité entre la noblesse et le roi, comme à l'époque de la Fronde, et bien sûr à la fin du XVIII siècle, pour limiter l'autorité royale.

Depuis le XIVe la France était d'abord représentée par les deux Ordres privilégiés. Mais en 1789, la majorité des Français désire une profonde réforme de l'institution, et un appui opportuniste de la part des nobles leur permet d'opérer un glissement vers la plus grande révolution de notre histoire.

La fibre révolutionnaire des Etats généraux de 1789

Il nous faut remonter aux années 1770, qui marquent un moment décisif pour le destin politique de la France, pour comprendre dans quel contexte les origines de la représentation nationale trouvent leurs racines. Le troisième Ordre cherche à trouver les moyens de son existence politique puisqu'il représente 98 % de la population du royaume. La majorité des Français est toujours soumise à une minorité de privilégiés (Clercs et Nobles). C’est l’héritage direct des liens vassaliques qui lient depuis le début du Moyen Âge la classe bourgeoise et paysanne aux seigneurs du royaume auxquels ils doivent fidélité et obéissance.

Sauf que depuis sa participation à la guerre d'indépendance américaine (1775-1783) le royaume de France s’engouffre dans les difficultés financières. La France est plongée dans une crise économique inédite qui creuse les inégalités fiscales qui pèsent sur les plus modestes, dont le désarroi est toujours plus sous-représenté. Louis XVI hérite d’une France exsangue et échoue à trouver les bons remèdes pour endiguer une crise bientôt politique et philosophique. Le roi ne parvient pas à imposer ses réformes financières par l'intermédiaire de ses Ministres des finances. En effet, les nobles voient d’un très mauvais œil la volonté royale d'instituer un impôt qui serait plus universel et égalitaire. Ces derniers sont prêts à tout pour conserver leurs privilèges et leur rang. Ils s’appuient sur les contestations toujours plus grandissantes des classes populaires et bourgeoises (tiers état) avec lesquelles ils font stratégiquement cause commune pour contester l’arbitraire royal et inciter le roi à convoquer les Etats généraux.

C’est chose faite en août 1788. L’institution millénaire n’avait plus été convoquée depuis 1614 ! Mais cette fois-ci, la conscience populaire est beaucoup plus forte, car imprégnée de l’esprit des Lumières qui a fait son chemin et a façonné au passage le besoin de revendiquer une volonté de politique générale qui prenne en compte les intérêts du tiers état. Si on attend des États généraux qu’ils règlent la question des dettes et de la fiscalité, les députés appportent avec eux les fameux cahiers de doléances du peuple dont la question centrale est la question du despotisme royal, l'abolition des privilèges.

6 mai 1789 : l’Assemblée des Trois Ordres se réunie à Versailles

En plus de la convocation des États généraux, le gouvernement royal accepte de doubler le nombre des élus du tiers état (plus de 570 sur les 1100 députés tous Ordres confondus), considérant qu'ils représentent la majorité du peuple français. Premier infléchissement. Mais le vote se fait toujours par Ordre et non par tête comme le revendique le tiers état. Car le fonctionnement traditionnel des Etats généraux est tel qu'il doit permettre de privilégier les deux premiers Ordres, les plus à même de préserver les us et coutumes de la société d’Ancien Régime, au détriment du troisième.

Les Etats généraux se réunissent le 5 mai 1789 à Versailles. Chaque Ordre se réunit dans une salle différente et les députés du tiers état pressent la noblesse et le clergé de se joindre à eux. En vain. Le tiers état considère que les députés ne doivent plus représenter un seul Ordre, mais la nation française toute entière. Ils pourraient parler au nom de tous et devenir "les interprètes de la volonté générale" (Sieyès), un corps unique. Les nobles sont résolus à défendre la représentation par Ordres puisqu’il est hors de question pour eux de renoncer à leurs privilèges en soutenant les revendications de ceux qu'ils considèrent comme leurs obligés. Ils ont voulu les États généraux, mais refusent toute association avec le tiers Etat. L’idée fait son chemin dans les rangs du clergé.

Les députés du tiers état se proclament « Assemblée nationale »

Vient alors la question de la définition et de la dénomination de l'Assemblée. Les députés du tiers Etat se demandent sous quelle forme ils doivent se constituer. Mirabeau opte pour une « Assemblée des représentants du peuple français », Jean-Joseph Mounier pour une "Assemblée légitime des représentants de la majeure partie de la nation, agissant en l’absence de la mineure partie". C’est le 17 juin 1789 qu'ils se constituent en « Assemblée nationale ». Jean-Sylvain Bailly en devient le tout premier président. On opte pour la dénomination inspirée par Emmanuel-Joseph Sieyès, grand théoricien de la revendication et de la représentation nationale dont les célèbres formules ont révolutionné la conscience sociale :

1° Qu’est-ce que le tiers Etat ? Tout.

2° Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’Ordre politique ? Rien.

3° Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose (et donc l’Assemblée nationale).

Point de départ de la Révolution française

Le 20 juin 1789, les représentants de l'Assemblée nationale trouvent la salle commune où ils doivent se réunir, fermée et encerclée par des soldats. Les députés se rendent dans la salle du Jeu de Paume considérant que rien ne peut empêcher sa tenue et ses délibérations. Tous les députés membres de l'assemblée prêtent le serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout ou les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que l'Assemblée donne une Constitution à la France.

Le roi déclare d'abord illégales et contraires aux lois du royaume de France les délibérations prises par les députés du tiers Etat à qui il ordonne de se séparer selon leur Ordre respectif. Mais les députés restent. C'est à ce moment précis que Mirabeau déclare : "Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu’on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes". La naissance de l’Assemblée nationale marque le premier acte de la Révolution française. C’est le point de non-retour, raison pour laquelle le 27 juin, le roi finit par inviter le reste des députés du Clergé et de la Noblesse à rejoindre le tiers état.

Le 9 juillet 1789, l'Assemblée nationale se déclare officiellement "constituante" et siège jusqu'à l'automne 1791, le temps de donner à la France une première Constitution. Alors que la mission des Etats généraux devait se limiter au départ à une réforme de la fiscalité, les députés de cette institution millénaire opèrent une révolution en mettant un point final à la société d’Ordres, posant ainsi les fondements d’un nouveau régime sous l’égide de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen qu’ils votent le 26 août 1789. Par celle-ci, ils consacrent les principes d’égalité de tous devant la loi, la souveraineté et la représentation de la Nation toute entière puis, surtout, le tout premier régime libéral en France (Monarchie constitutionnelle) fondé sur la séparation des pouvoirs.

