"Histoire d’un ogre" ou "le conte voltairien culotté, cinglant et efficace" d'Erik Orsenna

C'est une fable, un libelle. "Ogre" qu'il ne nomme jamais, mais qui est présent à chaque page, c'est Vincent Bolloré, le grand patron du groupe Vivendi, dont l'appétit est sans limite et qui s'apprête à dévorer tout cru le groupe Hachette. Pour Erik Orsenna, auteur publié par deux grandes maisons d'Hachette, (Fayard et Stock), c'en est trop. Alors il le définit comme "David affronte Goliath" et il l'accuse dans ce livre "de n'être qu'un prédateur nécrophage qui n'a jamais créé d'entreprise, mais qui se contente de les avaler, notamment Canal+, dont il a étouffé la liberté de ton, et ses filiales C8 et CNews, qui ont permis à l'ogre de promouvoir la campagne, notamment d'Eric Zemmour". Erik Orsenna juge et le répète à chaque page, Bolloré est dangereux pour la démocratie, pour la presse et pour le livre.

Jean-Claude Raspiengeas salue une fable morale culottée d'une grande efficacité !

En plus d'être, selon le critique pour La Croix, "un précis d'économie, un manuel de résistance par le rire contre la bêtise, par la légèreté contre la vulgarité et par l'ironie face à la toute-puissance". Jean-Claude a trouvé que c'était un conte d'une grande efficacité, cinglant, efficace et féroce : "Ce qui est intéressant, c'est de montrer à quel point il n'y a aucune grandeur chez les prédateurs ; que ce prédateur, qui vient se jeter sur les entreprises et qu'il soumet à sa toute-puissance, au bout du compte, n'a aucune grandeur dans ce qu'il aura fait, rien. L'auteur fait des portraits à charge absolument irrésistibles, très bien dessinés, que ce soient les banquiers, les avocats d'affaires. On rentre dans le monde des carnassiers, des fusions/acquisitions, dans le bal des courtisans et des laquais, jusque dans les médias qui rampent ventre à terre pour être de ce monde-là, qui vont au plus offrant sans états d'âme. Orsenna ne retient pas ses coups, sa démonstration/dénonciation est implacable et avec beaucoup de légèreté et d'ironie. Ce qui est formidable aussi, c'est la façon dont il décrit le côté de cet asservissement, de cette servitude volontaire sans foi ni loi. Dans ce petit conte, il y a même du Labruyère, du Montaigne, du Molière et du Voltaire !"

Arnaud Viviant l'a trouvé très intéressant

Si l'auteur tend à présenter son ouvrage sous la forme d'un conte voltairien, Arnaud Viviant considère que le vrai candide, c'est bien Erik Orsenna lui-même puisque, selon lui "le livre est un prétexte. Erik Orsenna a donné énormément d'interviews où il dit clairement qu'il parle de Vincent Bolloré. Le nom de Bolloré n'apparaît pas dans le livre, mais dans les interviews, c'est explicite. Il faut aussi rappeler qu'Erik Orsenna est aussi breton et catholique que Vincent Bolloré et qu'en 2009, Erik Orsenna a écrit la charte des valeurs des entreprises de Vincent Bolloré. En 2009, ils étaient très amis. On peut dire qu'il travaillait pour Vincent Bolloré. Ils ont été proches de toute évidence et ce livre est intéressant pour cette raison et aussi parce qu'il est très méchant contre Vincent Bolloré".

Elisabeth Philippe regrette "un pamphlet assez inoffensif"

Pour la journaliste chez L'Obs, c'est un peu comme Le Petit Poucet donnant des coups à l'ogre, sans lui faire beaucoup de mal : "C'est un acte louable et assez courageux, mais c'est assez inoffensif. Ça tient aussi au style qui n'est pas très incisif et puis la façon dont Erik Orsenna se met en scène, comment il rappelle son CV allègrement… Surtout, même s'il y a tout, il manque l'essentiel dans ce pamphlet, la dimension idéologique de la conquête de Vincent Bolloré et les idées qu'il veut imposer en s'accaparant les médias".

Olivia de Lamberterie salue un conte très voltairien

Pour la critique, c'est un conte à la Voltaire qui pose plein de questions passionnantes, qui se demande comment un homme cultive les fruits des autres dans son seul intérêt : "Je trouve qu'il y a beaucoup de questions très intéressantes qui sont posées, mais avec quelques réponses humaines qui manquent au point qu'il reste un mystère à la fin du livre. L'auteur se demande comment un homme intelligent, voire même visionnaire devient "un prédateur" ? Est-ce que c'est un traumatisme de l'enfance, un vice de la nature humaine, une mission familiale ? Et en réalité, il n'y a pas de réponse à cette question".

