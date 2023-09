Histoire du petit-déjeuner : depuis quand consommons-nous des céréales et du café ?

Depuis quand exactement dégustons-nous des céréales au petit-déjeuner et à quand remonte, par la même occasion, la consommation de café ou de thé durant le repas matinal ? C'est la question à laquelle ont proposé de répondre l'agronome et historien de la cuisine Eric Birlouez ainsi que l'historien spécialiste de la mondialisation Christian Grataloup. au micro d'Ali Rebeihi, dans l'émission "Grand Bien Vous Fasse".

L'authentique bouillie préhistorique

Les céréales sont des plantes absolument vitales pour l'organisme humain tant elles nous fournissent, depuis la nuit des temps, l'énergie dont nous avons toutes et tous besoin. Elles se conservent à température ambiante pendant des mois, tout en gardant leurs propriétés nutritives. C'est la raison pour laquelle les céréales sont restées pendant très longtemps le socle de notre alimentation quotidienne et animent notre imaginaire alimentaire dès les tous premiers moments de notre journée.

Avec les corn-flakes actuels, on est assez loin des céréales dégustées par nos ancêtres de la fin du Paléolithique/début du Néolithique, il y a environ 12 000 ans au Proche-Orient où il s'agissait du blé et de l'orge principalement : "La première utilisation des céréales a simplement consisté à faire griller ses grains et les consommer tels quels, sauf que ce n'était pas évident du point de vue de la digestion." C'est ainsi que très vite, explique Eric Birlouez, "l'idée est venue à nos ancêtres préhistoriques de les écraser, de les mettre dans l'eau, de les faire bouillir et d'en faire des galettes pour s'alimenter".

À quand remontent les premiers Corn Flakes ?

Eric Birlouez raconte que c'est une invention totalement due au hasard. Une trouvaille des frères John et Will Kellogg. Un d'entre eux a préparé une bouillie de blé qui a finalement été oubliée. Le lendemain, cette bouillie avait durci. Ils ont eu l'idée d'en faire une galette en l'étalant avec un rouleau à pâtisserie. Dure et friable, ils se sont servis de cette galette pour en faire des pétales de blé avant de passer ces dernières au four et de les servir aux patients de l'hôpital des adventistes. Leur recommandation : les manger avec du lait.

Au début du XXe siècle, les deux frères créent une entreprise, mais ils se fâchent sur un point précis : l'adjonction de sucre, puisque pour John, il faut respecter les principes alimentaires initiaux, ne pas ajouter d'excitants. Comme beaucoup d'autres médecins américains du début du XIXᵉ siècle, il considère le sucre comme un véritable poison. D'ailleurs, John est un adepte du végétarisme et se méfie beaucoup de tous les produits excitants. Là où son frère, Will, lui veut ajouter du sucre pour les céréales plus attractives.

Christian Grataloup raconte comment ce petit-déjeuner américain s'est ensuite largement diffusé jusqu'à investir les tables du pays de la tartine beurre-confiture, autrement dit la France : "Comme beaucoup de produits venus des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, cette mondialisation des corn-flakes et de ses épigones s'est opérée suivant des terrains qui y étaient déjà plus ou moins préparés. Consommateurs de céréales sous d'autres formes, les Britanniques ont été immédiatement sensibles, d'autant plus que le lien avec les États-Unis était plus fort. Il demeure une différence Nord-sud essentielle dans la géographie des petits-déjeuners en Europe, dans la mesure où ils sont toujours beaucoup plus copieux au nord de l'Europe qu'au sud. Les céréales industrielles vont beaucoup moins bien marcher et vont pénétrer beaucoup plus lentement l'Europe du Sud que l'Europe du Nord, où l'industrie alimentaire est déjà beaucoup plus présente".

Le petit-déjeuner se démocratise depuis le XIXe siècle

Christian Grataloup rappelle que le fait de prendre un repas du matin organisé autour de boissons chaudes dont les matières premières sont d'origine tropicale, que cela soit du thé, du café, du cacao, était réservé au classes les plus aisées : "Le café, le thé, le cacao sont arrivés à peu près simultanément, alors qu'ils sont originaires de trois continents totalement différents. Ils sont consommables en Europe à partir de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIᵉ siècle notamment en Angleterre. Mais ils sont encore l'apanage des plus riches, puisque ce sont des denrées rares. Si elles deviennent une pratique quotidienne, c'est d'abord chez les plus puissants au début du XVIIIᵉ siècle, avant de s'étendre beaucoup plus massivement au XIXᵉ siècle à l'ensemble de la population d'Europe occidentale, urbaine dans un premier temps et régionale. C'est quelque chose qui est relativement récent dans le temps long".

C'est au XIXᵉ siècle que l'accessibilité aux trois boissons se démocratise et va jouer un rôle essentiel dans le petit-déjeuner tel que nous le connaissons en Occident. Le mouvement est d'abord né dans la grande bourgeoisie et dans l'aristocratie européenne pour ensuite ruisseler et se diffuser dans d'autres catégories socioprofessionnelles : "Au XIXᵉ siècle, les bourgeois des villes adoptent la tasse de chocolat et le café à la crème. C'est à cette époque-là que l'adjectif 'petit' va apparaître à Paris, au début du XIXᵉ siècle. Une démocratisation qui s'est également faite par l'utilisation du café, du thé et du chocolat à l'école, à l'usine, à la caserne où on se met à imposer un repas relativement tôt pour bien commencer la journée de travail. C'est au XIXe siècle que le repas tripartite est progressivement adopté dans les mœurs. Un temps qui précède l'âge d'or des céréales industrielles qui apparaissent massivement dans les supermarchés à partir des années 1970-1980".