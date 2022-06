Joachim Martin, le charpentier du XIXe siècle qui a écrit la vie de son village sous un plancher

Joachim Martin est un menuisier du XIXᵉ siècle qui a écrit sa vie sur les lames de parquet du château qu’il était en train de refaire. Les écrits datent de 1880 et ont été découverts en 1999 dans les Hautes-Alpes, au Château de Picomtal après avoir été cachées pendant presque deux siècles. Les propriétaires avaient décidé de changer le plancher vieillissant et c’est en décollant les lames de bois une à une qu’ils ont découvert ce trésor. Ironique non ? L’homme savait qu’il ne serait pas lu avant sa mort, car la seule manière d’accéder à ses écrits était de défaire son travail. Joachim n’a donc aucune retenue ni pudeur dans ce qu’il raconte. Il se confie sur son quotidien, mais aussi sur celui de son village.

Cette découverte historique est totalement extraordinaire, car elle constitue une des seules sources populaires de la fin du XIXe siècle, qui atteste de la vie rurale des années 1880 et de l'impact de la modernisation sur la vie des Français. L’historien Jacques-Olivier Boudon a étudié les écrits de Joachim Martin et a publié plusieurs livres et articles sur ce sujet.

Joachim Martin nous donne donc à voir les habitudes d'une communauté rurale, puisqu'il parle de son village : Crots, et de ses 800 habitants. Ce que l’on sait, c’est que la majorité d’entre eux exerçaient une activité agricole. Mais grâce à Joachim Martin, nous pouvons en apprendre plus sur leur vie quotidienne.

Des mœurs plus débridées qu’en ville

En lisant les lignes du menuisier, on peut apprendre beaucoup de choses. Le quotidien de Crots était rythmé par les derniers ragots du village, les bals où Joachim jouait du violon, l’alcool, ou encore le sexe qui est assez banalisé. Il évoque plusieurs relations extraconjugales, ainsi que des pratiques sexuelles interdite par l’Église. Ce qu’il faut retenir, c’est que la société rurale en 1880 semble bien loin du monde bourgeois des villes, puisque les pratiques autant festives qu'amoureuses y sont beaucoup plus débridées. Débridées, mais néanmoins surveillées par les autres membres du village, selon Jacque-Olivier Boudon, car les écrits du menuisier indiquent la présence d’un fort contrôle social.

Une obsession pour l'argent

Au niveau économique, Joachim donne des indicateurs précis, car il va jusqu’à donner le prix du kilo de pomme de terre et de la miche de pain. Joachim Martin semble obnubilé par l'argent. Il en parle sans arrêt : son salaire, les prix des denrées alimentaires, la corruption du maire, etc. C’est intéressant, car on aurait pu penser qu’à cette époque, la vie à la campagne était moins tournée vers l’argent. Selon Jacques-Olivier Boudon, la « grande dépression » qui fait rage depuis le milieu des années 1870 inquiète à cette époque les Français qui craignent la famine. Joachim est comme beaucoup de ses contemporains, il essaye de bien gagner sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille.

Des villageois instruits

Ce qui est surprenant, c’est que l’on pense souvent qu’au XIXe siècle, avant les lois Ferry de 1881 et 1882, les ruraux sont illettrés. Mais c’est tout le contraire. Le menuisier écrit : « Les habitants, presque sans exception, parlent assez purement le français et savent lire, écrire et compter ». Le fait qu’un menuisier puisse écrire ses mémoires est donc un bon indicateur du taux d’instruction des habitants du village.

L’arrivée du chemin de fer et de la Troisième République

Joachim décrit les bouleversements que subit son village. Tout d’abord en 1870, c’est la fin de l’Empire et l’avènement de la Troisième République. Le texte du menuisier évoque une rupture entre les deux périodes, au sein même du village. Il évoque notamment la mort de monsieur Berthe, maire jusqu'en 1870 : « M. Berthe est resté 20 ans Maire de la commune de Crots. Le chagrin de 1870 l'a étouffé le jour de la prise de Sedan ».

Mais le village subit aussi la modernisation progressive de la société et voit notamment le chemin de fer se rapprocher dangereusement du village. Le menuisier parle d'un bouleversement pour la paysannerie : « Un malheur pour les propriétaires du village ». Cependant, comme le souligne Boudon, Joachim Martin « ne peut donc pleinement en mesurer les effets » puisque le chemin de fer arrive dans la région en 1881.

L’historien Jacques-Olivier Boudon explique que ces deux bouleversements dans le quotidien des villageois illustrent le fait que l’Etat acquiert progressivement un pouvoir centralisé. La campagne, même profonde subit les changements de la société, qu'ils soient politiques, culturels ou technologiques.

Défier l’autorité

Ce que l’on retient enfin des écrits de Joachim Martin, c’est que le village de Crots avait à l'époque un rapport conflictuel à l'autorité. En effet, ce petit village est gouverné par des entités plus puissantes, que ce ne soit pas la religion, l’État français ou encore les différentes classes sociales, mais les habitants ne suivent pas aveuglément les règles. Il préfèrent d'ailleurs les contourner.

Concernant la religion et ses dogmes, Joachim évoque un prêtre très intrusif dans la vie conjugale : « Je lui trouve un grand défaut de trop s'occuper des ménages de la manière que l'on baise sa femme ». Ces mots sont la preuve que les villageois se détachent progressivement de la religion et de son impact dans leur vie quotidienne. Précédemment, nous évoquions les pratiques amoureuses débridées des habitants. Celles-ci contournent à la fois les dogmes et la loi : les pratiques sexuelles comme la sodomie ou la levrette dont parle Joachim sont interdites par l'Eglise et les relations adultérines sont illégales.

La vie quotidienne rurale décrite ici est donc aux antipodes de celle des villes de l'époque que ce soit de manière culturelle, professionnelle ou relatant de la vie privée, bien que l'on remarque la cohabitation de différentes classes sociales. Mais bien que le village soit un microcosme, il n'est pour autant aucunement coupé de l'extérieur. Cependant, il faut rappeler que même si les villageois avaient un goût prononcé pour la transgression, ils était en permanence surveillés par leurs pairs. Les ragots circulaient quotidiennement et le contrôle sociale était fort.