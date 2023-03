"Historique" : enfin un accord à l'ONU pour protéger la haute mer

"Le navire a atteint le rivage". Cela n'est pas un message codé, mais bien la métaphore choisie par la présidente de la conférence intergouvernementale sur la haute mer pour exprimer le long chemin parcouru jusqu'à l'accord trouvé dans la nuit de samedi à dimanche au siège de l'ONU, à New York. Il aura en effet fallu 15 ans de discussions, dont 4 années de négociations formelles, pour parvenir à ce moment décrit par beaucoup comme "historique" : la conclusion du premier traité international de protection de la haute mer, destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour notre humanité.

"Nous franchissons une étape cruciale pour préserver la vie marine et la biodiversité qui sont essentielles pour nous et pour les générations à venir", s'est réjoui le commissaire européen à l'environnement Virginijus Sinkevicius, qui s'est dit "très fier" de ce résultat. Hervé Berville, secrétaire d'État à la Mer, a salué "une avancée décisive dans la course contre la montre climatique".

Formellement adopté à une date ultérieure

Si les délégués ont adopté ce texte désormais gelé sur le fond, celui-ci sera formellement adopté à une date ultérieure, après avoir été pesé au trébuchet par les services juridiques et traduit pour être disponible dans les six langues des Nations Unis. Le contenu détaillé n'a pas été publié pour le moment, ce qui n'a pas empêché les organisations environnementales de saluer cet accord. "C'est un jour historique pour la conservation et le signe que dans un monde divisé la protection de la nature et des personnes peut triompher sur la géopolitique", a ainsi déclaré Laura Meller, de Greenpeace.

La haute mer commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des États, à maximum 200 milles nautiques (370 km) des côtes et n'est donc sous la juridiction d'aucun État. Même si elle représente plus de 60% des océans et près de la moitié de la planète, elle a longtemps été ignorée dans le combat environnemental, au profit des zones côtières et de quelques espèces emblématiques. Avec les progrès de la science, la preuve a été faite de l'importance de protéger tout entier ces océans foisonnant d'une biodiversité souvent microscopique, qui fournit aussi la moitié de l'oxygène que nous respirons et limite le réchauffement climatique en absorbant une partie importante du CO2 émis par les activités humaines.

Aires marines protégées

Le nouveau traité, quand il entrera en vigueur après avoir été formellement adopté, signé puis ratifié par suffisamment de pays, permettra de créer des aires marines protégées dans ces eaux internationales. Environ 1% seulement de la haute mer fait l'objet de mesures de conservation, et cet outil emblématique est jugé indispensable pour espérer protéger d'ici 2030 30% des terres et des océans de la planète, comme s'y sont engagés l'ensemble des gouvernements de la planète en décembre.

Le traité introduit également l'obligation de réaliser des études d'impact sur l'environnement des activités envisagées en haute mer. Enfin, chapitre hautement sensible qui a cristallisé les tensions jusqu'à la dernière minute, le principe du partage des bénéfices des ressources marines génétiques collectées en haute mer.

Les pays en développement qui n'ont pas les moyens de financer de très coûteuses expéditions et recherches se sont battus pour ne pas être exclus de l'accès aux ressources marines génétiques et du partage des bénéfices anticipés de la commercialisation de ces ressources - qui n'appartiennent à personne - dont entreprises pharmaceutiques ou cosmétiques espèrent tirer des molécules miracles. Avec une annonce vue comme un geste pour renforcer la confiance Nord-Sud, l'Union européenne a promis, à New York, 40 millions d'euros pour faciliter la ratification du traité et sa mise en oeuvre initiale.