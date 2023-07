Hive Social, Mastodon, Ello : ces applications qui tentent de concurrencer le Twitter d'Elon Musk

Elles s'appellent Bluesky, Ello, Mastodon ou encore HiveSocial. Au sein de la galaxie d'applications alternatives à Twitter vient d'apparaître un petit nouveau : Threads. Le réseau, développé par Meta, la maison-mère de Facebook et hébergé par Instagram, a été officiellement lancé ce jeudi sur l'App Store, seulement aux Etats-Unis pour le moment. Pour faire concurrence à Twitter, l'application à l'interface noire et blanche propose un fil de discussion entre les internautes , présenté comme "le lieu où les communautés se rassemblent pour discuter de tout", avec des messages pouvant aller jusqu'à 500 caractères (contre les 280 proposés par l'oiseau bleu).

Jeudi, le réseau a enregistré pas moins de 10 millions d'utilisateurs en quelques heures . Un lancement mieux réussi que d'autres application qui ont, elles aussi, tenté de concurrencer Twitter, surtout depuis qu'Elon Musk l'a repris en octobre 2022 et agace les utilisateurs par ses décisions unilatérales. Dernière en date : la restriction du nombre de lecture de tweets à 10 000 par jour pour les comptes vérifiés, donc payants, et à 1 000 pour les autres.

Quelles sont les alternatives qui tentent de concurrencer Twitter ? Pour quel succès ? On fait le point sur les principaux refuges pour ceux qui veulent se passer de Twitter.

Bluesky : par le créateur de Twitter

Date de lancement : mars 2023

Son créateur : Jack Dorsey, un Américain co-fondateur de Twitter.

Son objectif : contrairement à Twitte,r Bluesky fonctionne de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'il est possible de créer son propre algorithme en sélectionnant des centres d'intérêt proposés par des serveurs différents.

Son fonctionnement : Bluesky ressemble énormément à Twitter. Et pour cause. Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter remplacé par Elon Musk en octobre 2022, en est le créateur. L'Américain a repris la même interface et fonctionnalités que pour le réseau à l'oiseau bleu en avouant qu'il avait appelé sa nouvelle application Bluesky en référence directe à Twitter.

Ses limites : Contrairement à Twitter, la plateforme est fermée, accessible seulement sur invitation. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente qui comptait plus d'un million de candidats fin avril d'après le magazine Forbes . Et il faudra sûrement attendre encore longtemps pour espérer surfer sur Bluesky. D'après le média américain, le réseau fait face à des pannes à répétions ces derniers jours et a suspendu temporairement les inscriptions.

Mastodon : pour un réseau plus éthique

Date de lancement : 2016

Son créateur : l'Allemand Eugen Rochko, un développeur de logiciels allemand.

Son objectif : Mastodon se veut aussi vertueux dans sa politique éthique et déontologique. Aucune publicité n'est visible sur le site et, comme Bluesky, il fonctionne sans serveur centralisé. "Cette structure décentralisée est ce qui rend Mastodon fondamentalement différent de Twitter et d'autres alternatives supposées. Nous n'avons pas le pouvoir de définir vos règles, de vous montrer des publicités, de suivre vos données." affirme le réseau social sur Twitter. Au total, Mastodon compte 3 330 serveurs dans le monde.

Son fonctionnement : Le réseau est lui aussi très proche de Twitter dans son apparence et son fonctionnement. On peut y poster des messages, des "pouêts", avec un nombre de caractères maximum fixé à 500 (contre 280 pour Twitter), publier des vidéos, des sondages, utiliser des hashtags et avoir accès à des tendances. Une recette qui semble avoir trouvé son public. Entre octobre et novembre 2022, le créateur du réseau Eugen Rochko affirmait dans un billet de blog que la plateforme était passé de de "300 000 utilisateurs actifs mensuels à 2,5 millions". Dimanche, il se félicitait que Mastodon ait encore gagné "110 000 personnes au cours des derniers jours" .

Ses limites : Mais Mastodon n'est pas au goût de tout le monde. Le réseau souffre d'une interface trop complexe pour certains utilisateurs qui ont préféré revenir sur Twitter. Et il lui reste du terrain à rattraper pour espérer faire de l'ombre au réseau à l'oiseau bleu qui compte 206 millions d'utilisateurs.

Countersocial : pour une modération plus stricte

Date de lancement : 2017

Son créateur : On a très peu d'informations à son sujet. C'est un hacktivist anonyme qui opère sous le pseudo de "The Jester".

Son objectif : "Pas de trolls, pas d'abus, aucune annonce, pas de fake news et aucune opération d'influence étrangère" . Voilà ce que l'on peut lire sur la page d'accueil du réseau social Countersocial . Par soucis de proposer une plateforme indépendante et vertueuse, la modération est stricte. Elle a déjà bloqué six pays qui sont, d'après elle, les hôtes de bots tels que la Russie, la Chine, l'Iran, le Pakistan, la Corée du Nord et le Pakistan.

Capture d'écran du site de Countersocial. - R.B

Son fonctionnement : Comme sur Twitter, les utilisateurs peuvent publier des messages jusqu'à 500 caractères, suivre des comptes et booster (retweeter) d'autres contenus. L'interface rappelle celle de Tweetdeck : l'utilisateur peut créer et organiser des colonnes basées sur des sujets, des listes, des hashtags...

Ses limites : La plateforme revendique 63 millions d'utilisateurs mensuels. Trop gourmands pour ses serveurs ? Countersocial a connu des difficultés l'année dernière pour garantir une navigation fluide et sans pannes à ses membres.

Hive Social : le réseau qui se veut cool

Date de lancement : octobre 2019

Sa créatrice : Raluca Pop, une Américaine diplômée de psychologie qui avait envie de créer un réseau moins contrôlé par les algorithmes.

Son objectif : Hive Social se veut comme une "safe place". Pour cela, la politique de médiation prône le respect entre les utilisateurs ainsi que la protection contre le spam.

Son fonctionnement : Hive Social est à la croisée des chemins entre Twitter et Whatsapp. Concrètement, les utilisateurs peuvent poster des photos, mais aussi du texte comme sur Twitter. L'interface rappelle celle d'Instagram : colorée et intuitive. Sa communauté est florissante. S ur le site de la plateforme , on peut lire qu'elle a atteint les 1,5 millions d'utilisateurs en novembre 2022 et qu'elle accueille "des milliers de nouveaux utilisateurs chaque jours", boostée par l'afflux de twittos en quête d'un nouveau refuge après la reprise du réseau à l'oiseau bleu par Elon Musk.

Ses limites : Présentée comme cela, Hive Social semble être l'alternative idéale à Twitter. Sauf que face à son succès, la plateforme souffre de problèmes techniques qui minent son expérience prometteuse.

Ello : l'ascension... puis la chute

Date de lancement : mars 2014

Ses créateurs : Paul Budnitz, entrepreneur américain, et Todd Berger, un designer.

Son objectif : Elle se voulait comme un "service de réseautage social" au sein duquel l'utilisateur n'était "pas le produit".

Son fonctionnement : C'est le réseau social qui se rapproche le plus de Threads dans l'apparence. Tout vêtu de noir et de blanc, la plateforme misait sur un système de cooptation pour concurrencer Facebook et Twitter mais aussi sur un design très sobre et chic.

Ses limites : Si le succès a d'abord été au rendez-vous, avec plus de 31 000 demandes d'invitation par heure dès son lancement, le site a rapidement saturé et été mis momentanément hors service. En 2018, il a été racheté par Talenthouse, un réseau social qui met en avant les artistes avec l'aide de plateformes telles que Ello donc.