Holding, gestion RH, nouveaux publics : les projets des trois candidats à la présidence de Radio France

Qui portera l'avenir de Radio France ? L'Arcom a auditionné ce lundi les trois postulants à la présidence du groupe : Florent Chatain, Maïa Wirgin et la présidente sortante Sibyle Veil. Tous les trois ont pu présenter leur projet stratégique pour le service public pendant les cinq prochaines années. L'Arcom devra se prononcer à "la majorité des membres qui la composent", au plus tard le 16 janvier 2023. Retour sur leurs propositions, dans l'ordre de passage de leurs auditions.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Florent Chatain : mieux gérer les ressources humaines

Il a été le premier à se lancer devant les membres de l'Arcom, lundi matin. Le projet de Florent Chatain , ancien journaliste de France Inter passé aussi par Europe 1, est basé sur la gestion des ressources humaines. Il veut "tout remettre à plat, car en la matière, rien ne va". Il propose, dans son projet stratégique, huit "premières décisions". Parmi elles : nommer un ou deux responsables du bien-être à Radio France, "finaliser la refonte du système d’information RH", ou encore autoriser les salariés à venir au travail avec leur animal de compagnie. "Sous le vernis des audiences, (...), non, Radio France ne va pas bien", a estimé le professionnel de radio, évincé en 2010 par l'ancien directeur de France Inter Philippe Val.

Publicité

Il prévoit également de mettre fin aux CDD utilisés quotidiennement dans l'entreprise, pour plutôt recruter les personnes concernées, "après examen approfondi" , en CDI, "avec une durée minimum de remplacement d’un an".

Maïa Wirgin : une holding avec tout l'audiovisuel public

Maïa Wirgin, secrétaire générale de la Cour des comptes et ancienne conseillère à la culture du Premier ministre Édouard Philippe, connaît bien la Maison ronde. Âgée de 43 ans, elle a été secrétaire générale de Radio France sous Mathieu Gallet, de 2014 à 2018. Pour Maïa Wirgin, la radio publique doit davantage aller vers les jeunes, renforcer son offre de proximité ou encore investir dans le numérique. Mais aussi revoir sa gouvernance. Maïa Wirgin, plaide en effet pour une holding réunissant tout l'audiovisuel public. Pointant le recul de la "part des classes moyennes et populaires parmi les auditeurs de Radio France", la candidate a notamment proposé d'"aller plus loin" dans l'union des antennes de France Bleu et France 3. Dans son projet stratégique , elle précise qu'elle veut "unir les forces, immenses, des entreprises de l’audiovisuel public".

Côté ressources humaines, Maïa Wirgin considère qu'elles "constituent une dimension centrale de la stratégie de l’entreprise". Devant l'Arcom, ce lundi, elle a expliqué miser sur "un investissement massif dans la formation, le développement professionnel et la qualité de vie au travail". Elle a également évoqué les embauches dans la Maison ronde, assurant qu'elle veillera "à leur transparence et leur ouverture réelle".

Sibyle Veil : faire revenir les jeunes à la radio

L'actuelle présidente de Radio France, candidate à sa réélection, a présenté son projet en dernier devant l'Arcom ce lundi, assurant présenter "un projet dans lequel [elle] croi[t] et pour une maison à laquelle [elle] tien[t]". Dans son projet stratégique, Sibyle Veil fait "60 propositions pour le service public de la radio". Contrairement à Maïa Wirgin, elle ne souhaite pas rassembler l'audiovisuel public et mise uniquement sur Radio France. La présidente axe les cinq années à venir, si elle est réélue, sur les jeunes. Faire revenir les jeunes à la radio, c'est pour elle "la mère des batailles, la plus importante et la plus difficile aussi". Pour le faire, elle mise notamment sur le podcast.

Mise à part ce point, Sibyle Veil veut aller vers plus d'égalité professionnelle, avec "la parité et la diversité", et souhaite améliorer les conditions de vie au travail. "Les années qui viennent doivent permettre de travailler avec l’ensemble des managers sur l’amélioration de l’inclusion et du bien-être au sein des collectifs de travail", écrit-elle notamment. Elle aussi évoque la "lutte contre la précarité", en proposant notamment une refonte du système du planning, qui fait travailler pendant plusieurs années les jeunes journalistes de l'entreprise en CDD.