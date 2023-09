Hommage à un ex-soldat nazi ukrainien : retour sur une semaine de crise politique au Canada

Au Canada, après la visite du président ukrainien, l’éprouvante semaine que vient de vivre le Parlement se clôture enfin sur les excuses prononcées ce mercredi par le Premier ministre Justin Trudeau. À l’origine de ce mea culpa politique se trouve un homme de 98 ans, canadien d’origine ukrainienne, et vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier, Yaroslav Hunka, invité à l’initiative du président du Parlement pendant la visite de Volodymyr Zelensky le 22 septembre dernier, s’est retrouvé ovationné par l’ensemble des députés canadiens ... avant que ne ressorte la véritable identité de ce soldat qui avait combattu aux côtés des nazis dans une division SS.

Mercredi : les plus plates excuses

L'aveu d’un "embarras profond" : avec ces mots, le Premier ministre Justin Trudeau a donc présenté publiquemen t, mercredi, ses plus sincères excuses face aux députés "pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés", faisant référence à cet épisode diplomatique malheureux : "Une erreur qui a mis le Parlement et le Canada dans un embarras profond. Nous regrettons tous profondément de nous être levés dans la Chambre et d’avoir applaudi, même si nous l’avons fait sans être conscients du contexte", a précisé Justin Trudeau. Il n'aura fallu que cinq jours pour qu'une erreur protocolaire ne le force à ces excuses officielles, qu'elle ne coûte sa place au président de la Chambre des communes et qu'elle ne secoue la scène politique canadienne tout entière.

Mardi : démission du président du Parlement

La veille, le président de la Chambre Anthony Rota avait en effet été contraint de remettre sa démission au Premier ministre, qui l'avait désigné comme "le seul responsable" de cette énorme bévue diplomatique. Dans sa lettre de démission, il dit effectivement en accepter toute la responsabilité. "C'est le cœur lourd que j'ai informé la Chambre des communes de ma démission à titre de Président. Ce fut mon plus grand honneur en tant que parlementaire de présider les 43e et 44e législatures", explique Rota. Pourtant, le geste ne suffira toujours pas à l'opposition qui réclamera encore des excuses formelles et la condamnation de cette ovation de la part du Premier ministre Justin Trudeau.

Lundi : onde de choc à l'international

Car l’onde de choc du faux pas a dépassé les seules frontières du Canada : l'ambassade de Russie a considéré que cette ovation survenue 72 heures plus tôt était une "gifle aux véritables héros canadiens qui ont combattu pour libérer l’Europe des nazis aux côtés de leurs frères d’armes russes et soviétiques". L’ambassade de Pologne, de son côté, a demandé des excuses au gouvernement canadien, en rappelant les faits d’armes de cette division SS qui a compté Yaroslav Hunka dans ses rangs, notamment sa responsabilité " de la mort de milliers de Juifs et de Polonais ".

L’erreur, pour le président de la Chambre des communes, est malheureusement impossible à rattraper. Trois jours après les faits, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Bloc québécois avaient appelé Anthony Rota à la démission, alors que ce dernier voyait ses soutiens se raréfier dans les rangs des libéraux. Pour le chef de l'opposition, il s'agit bien du " plus grand embarras diplomatique " de l'histoire du pays. Et Anthony Rota, encore chef du Parlement, a dû se faire l'arbitre d'une polémique dont il est l'un des principaux protagonistes.

Dimanche : la bombe à retardement diplomatique

Quarante-huit heures après les faits, la polémique était telle qu'Anthony Rota avait réagi dans un communiqué ** à propos de son invité : "Vendredi (...) après le discours du président de l'Ukraine, j'ai salué une personne dans la galerie et j'ai ensuite pris connaissance de nouveaux renseignements qui me font regretter de l'avoir fait ". Mais il avait pris soin, dans la tourmente, de ne pas impliquer le gouvernement : "Personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n'était au courant de mon intention ou de mes remarques avant que je ne les prononce", déclarait-il alors.

Vendredi : le faux-pas qui ne pardonne pas

Ce vendredi 22 septembre, Volodymyr Zelensky était accueilli en grande pompe par le Canada. Avant le passage du chef de guerre ukrainien à Washington, l’étape est importante : le pays compte la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde, avec 1,4 million de citoyens d’origine ukrainienne. Pour marquer son soutien face à l'invasion russe en Ukraine, Justin Trudeau s'apprête à signer un nouveau chèque de 650 millions de dollars - et accorder une aide logistique supplémentaire, notamment l’envoi de troupes destinées à former l’armée ukrainienne à l’utilisation des F16 déjà envoyés sur place. Face aux caméras, les deux chefs d’État ont signé plusieurs mesures , dont un accord de libre-échange, et le Canada, louant la "force de résilience" du pays en conflit depuis plus de 18 mois, a confirmé ainsi des mesures supplémentaires de "soutien macroéconomique" à l’Ukraine pour l’année à venir.

La cérémonie d’accueil se déroule comme du papier à musique, Volodymyr Zelensky prononce quelques mots de remerciements en français dans l’enceinte de la Chambre des communes. En retour, Anthony Rota, son président, a décidé de convier un canadien d’origine ukrainienne, résident de sa circonscription en Ontario : Yaroslav Hunka, 98 ans, est présenté comme " un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui s'est battu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes, et qui continue à soutenir les troupes [ukrainiennes] aujourd’hui ”. Anthony Rota lance une salve d’applaudissements, repris par les députés dans l’hémicyle , à laquelle se joint également le président ukrainien. Problème : s’il s’avère que le vieil homme a bien combattu lors de la seconde guerre mondiale, ce n’est pas du côté des alliés, mais du côté de la 14e division Waffen Grenadier de la SS dite "Galicie", unité militaire nazie dont le rôle actif pendant l'Holocauste est aujourd'hui historiquement prouvé.

Dans les heures qui suivent, la véritable identité du vétéran est révélée, et relayée par plusieurs associations de la communauté juive : le Centre consultatif des relations juives et israéliennes se dit profondément "troublé et perturbé par le fait qu'un vétéran ukrainien de la tristement célèbre 14e division Waffen Grenadier de la SS nazie (...) ait été ovationné par le Parlement canadien", tandis que le centre Simon Wiesenthal, association de défense de la communauté juive, réagit : " Les parlementaires ont oublié : les Juifs innocents assassinés ne le seront jamais ". Le service de communication de la Chambre des communes ne mesure peut-être alors pas encore la violence de la lame de fond qui s'annonce, et qui fera bien plus de bruit que le seul passage du président ukrainien sur le sol canadien, qui fut pourtant le premier pour Zelensky depuis le début de l’invasion russe dans son pays,.