Homme abattu par la police suite à un refus d'obtempérer à Nice : ce que l'on sait

C'est le neuvième mort depuis le début de l'année dans ces circonstances : une interpellation qui tourne mal, un refus d'obtempérer, des policiers qui tirent et tuent un ou plusieurs suspects. Un scénario qui semble s'être reproduit mercredi après-midi à Nice.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux

La victime est un homme qui circulait sans permis à bord d'un véhicule volé, selon la police. D'après la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), vers 16h30, il est repéré par des policiers en train de "zigzaguer dangereusement". Ils font signe au conducteur pour lui demander de s'arrêter, mais ce dernier accélère, avant de percuter "à plusieurs reprises" la voiture des policiers. L'un d'eux descend sur la chaussée, et pointe son arme vers la vitre avant gauche.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre le moment où le policier tire, une seule fois, alors que le véhicule est visiblement bloqué par la voiture de police à l'arrêt face à lui. [Attention, images potentiellement choquantes]

"L'ensemble de l'action doit être analysée"

La vidéo a immédiatement suscité une vague de réactions, certains estimant qu'on n'y voit aucune menace directe contre les policiers au moment du tir filmé, d'autres qu'il s'agissait d'un tir en état de légitime défense, si l'on analyse tout le déroulé de la scène, y compris avant la vidéo. Le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, évoque ainsi le "poids et la violence de certaines images". "Dans une affaire comme celle-là, c'est l'ensemble de l'action qui doit être analysée. Ce qui s'est passé avant, dans l'environnement. La perception qu'ont pu en avoir les policiers au moment de l'intervention."

À l'inverse, beaucoup dénoncent un décalage entre la version de la police et ce que montrent les images, comme la députée européenne insoumise Manon Aubry, qui réclame "une enquête réellement indépendante".

Deux enquêtes ouvertes

Le policier auteur du tir a été placé en garde à vue en soirée, pour 24 heures renouvelables une fois. C'est l'IGPN qui a été saisie et qui mène l'enquête actuellement. Le procureur a ouvert deux enquêtes, une pour tentative d'homicide volontaire sur agent dépositaire de l'autorité publique, et l'autre pour homicide involontaire.

En 2021, quatre personnes étaient mortes tuées par des tirs de policiers suite à des refus d'obtempérer, une seule en 2020 en zone police, selon un décompte de nos confrères de franceinfo. Ils sont déjà neuf aujourd'hui en 2022 (dont deux sur la seule journée de mercredi), plus du double de l'année précédente. Les refus d'obtempérer, eux, ont augmenté de 28 % entre 2015 et 2020, et de 2 % entre 2020 et 2021. Une loi de 2017 avait assoupli l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre.