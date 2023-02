Homme au volant, mort au tournant ? La Sécurité routière communique sur la masculinité facteur d'accidents

"Soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vigilant". Dans sa nouvelle campagne de prévention, qui sera lancée ce mercredi 8 février, la Sécurité routière choisit d'interpeller les conducteurs masculins. Car les chiffres sont éloquents : 84% des responsables ou présumés responsables d'accidents mortels sont des hommes. Ceux-ci constituent également trois quarts (78% en 2022) des morts sur les routes. Enfin, 93% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont... des hommes.

"Et s'il fallait ajouter la masculinité dans la liste des facteurs favorisant les accidents de la route ?", interroge la Sécurité routière. Elle met notamment en avant une étude intitulée "Masculinités et risques routiers", réalisée par deux sociologues, qui pointe du doigt des comportements au volant associés aux stéréotypes de genre. "Il y a quelque chose qui fait que la route, à travers le statut de l'automobile, devient une scène sur laquelle l'homme tend à prouver sa virilité", analyse ainsi sur France Inter Alain Mergier, co-auteur de ces recherches.

"Symbole de virilité"

"Très tôt, dès l'enfance, la petite voiture commence à être un objet intime, un objet de transmission entre le père et son fils. Cela confère à l'automobile le statut d'un symbole de virilité qui va perdurer très longtemps", développe Alain Mergier. "La virilité, c'est être plus fort que l'autre, plus puissant, dans un rapport de confrontation au monde. Ce sont des stéréotypes bien connus qui ont la vie dure, qui se perpétuent aujourd'hui chez des jeunes aussi bien que chez des gens beaucoup plus âgés." Et qui expliquent selon lui une propension aux excès de vitesse et aux incivilités sur la route. "Il est urgent, dans le domaine de la conduite, de libérer les hommes des attentes sociales qui les incitent à associer virilité et prise de risque", martèle de son côté la Sécurité routière.

Cette nouvelle campagne se décline notamment par le biais d'une courte vidéo, diffusée sur Internet, à la télévision et au cinéma. On y voit les premiers instants de pères et de leurs fils en salle d'accouchement. " "Tu n'as pas à suivre ce qu'attendent les gens d'un homme. Écris l'homme que tu veux être", insiste la voix off.