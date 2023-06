Homophobie dans le football : Ouissem Belgacem a dû "porter un masque hétéro"

L'ancien joueur de football professionnel Ouissem Belgacem a publié en 2021 Adieu ma honte (Fayard), le récit de son expérience de joueur gay dans le milieu très homophobe du football. Il témoigne aujourd'hui – ainsi que son entourage – dans une série documentaire qui est adaptée du livre, en quatre épisodes, visible sur My Canal.

Au micro de Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud, dans l'émission C'est encore nous , il raconte son histoire, ses différents coming-out, l'homophobie dans le football ainsi que les projets artistiques qui lui ont permis d'avancer.

Le milieu du foot, toujours homophobe ?

Pendant très longtemps, Ouissem Belgacem a cru qu'on pouvait choisir sa sexualité et donc qu'il pouvait choisir d'être hétérosexuel. Il dit avoir tout tenté pour "s'hétérosexualiser", tant cela peut encore être difficile d'être homosexuel aujourd'hui en France. Il a d'abord fallu "se l'avouer à lui-même" puis le dire aux autres. Cela a pris plusieurs années, comme il le raconte dans l'émission : "Souvent, les gens parlent d'un coming out. Mais en fait, quand tu es homo et que tu ne rentres pas forcément dans les carcans où on imagine un gay stéréotypé, tu fais plusieurs coming out dans ta vie. Moi, je n'oublierai jamais le jour où je me suis arrêté devant le miroir et où j'ai prononcé les mots 'Je suis gay'. C'était un peu fort. Ensuite, il y a les coming out que tu fais à tes proches, à tes amis et en dernier lieu, il y a ta famille et notamment ta maman."

Son homosexualité lui a posé problème dans son milieu professionnel. Le football n'a pas réglé son problème d'homophobie – loin de là –, ni dans les vestiaires, ni dans les tribunes. Aucun joueur en activité n'a encore fait son coming out en France et les initiatives pro-LGBT sont régulièrement boycottées par une poignée de joueurs. Ouissem Belgacem explique que "sale pédé" est est encore l'insulte numéro une sur les terrains de foot.

Et puis, dans un vestiaire de foot, on rigole beaucoup. Ouissem Belgacem explique en riant que chambrer est l'activité numéro une de tout sportif mais ça n'a pas été drôle pour lui à certains moments, se voyant contraint de cacher son homosexualité : "Ce que j'explique à travers mon histoire, c'est que j'ai dû porter un masque d'hétérosexuel pendant très longtemps et porter le masque d'hétéro, ça veut dire rire aux blagues misogynes, ça veut dire rire aux blagues homophobes et ça veut dire en dire aussi. Et c'est le seul moyen, du coup, de ne pas attiser les soupçons de ses coéquipiers autour."

Pour lui, la Fédération française de football est dans le déni : "Je ne comprends pas qu'une industrie comme le football qui brasse des milliards par an ne soit pas armée d'un département avec des formateurs sur la diversité et l'inclusion. Et qu'on n'aille pas former une ou deux ou trois fois par an chaque club de professionnels. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps est révolu où les footballeurs étaient simplement des athlètes. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, si tu joues en Ligue 1, tu es un leader d'opinion."

Les projets artistiques engagés de Ouissem Belgacem

Ce qu'il raconte dans son livre a changé sa vie professionnelle, comme il l'explique : "Le livre a un peu changé ma trajectoire de vie dans le sens où j'avais une société avant qui s'occupait d'aider les footballeurs à préparer leur reconversion. Mais quand le livre est sorti, j'avais plus de 80 % de mes clients qui sont partis. Donc il a fallu se reconvertir. Mais ce qui est cool, c'est que le livre a ouvert plein de portes. Donc je continue à écrire. Je travaille sur un deuxième livre actuellement, j'ai écrit et coproduit cette série et j'ai mon premier single qui est sorti hier, qui est la bande originale de la série documentaire. Donc, maintenant, je travaille sur des projets artistiques engagés qui me tiennent à cœur."

Dans le documentaire, il y a ses proches, sa famille, ses amis. Il y a leurs mots, leurs visages mais aussi leurs larmes parfois. Certains ont été partants dès le début et Ouissem Belgacem dit leur être très reconnaissants. Il pense aussi à certains de ses coéquipiers qui ont accepté de parler, comme Etienne Capoue, qui a joué en équipe de France, qui joue en Ligue des champions.

Mais ce n'est pas forcément facile pour tout le monde, comme il l'explique : "J'ai un de mes amis les plus proches qui n'a pas pris part au documentaire et j'aurais tellement aimé qu'il raconte parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai vécu ma libération. J'appelle ça la libération britannique, parce que Londres m'a permis de m'épanouir. C'est parce qu'il est originaire du Maroc, que ça va être diffusé là-bas, et qu'il n'est pas out. Donc c'est encore un sujet."

Sa série documentaire, au-delà de traiter de l'homophobie dans le football, c'est aussi la reconstruction de son rapport avec sa mère, car à la fin du livre, ça se terminait un peu mal entre elle et lui, comme il l'explique : "J'ai fait mon coming out qui ne passe pas. Il va se passer deux ans pendant lesquels on ne va pas se parler. Et du coup, la série documentaire revient sur ça et explique comment, aujourd'hui, on est devenu plus proches que jamais."

Dans le documentaire, on voit Ouissem Belgacem faire des interventions dans des clubs et dans des écoles, et cela peut être épuisant pour lui de se heurter à de l'homophobie : "Je pense qu'il y a une chose que ma série prouve, c'est que beaucoup de gens pensent que la jeunesse, sous prétexte que c'est la jeunesse, ils sont forcément beaucoup plus ouverts sur tous ces sujets. Alors que moi je trouve que la future génération – je les vois et les images le prouvent —, c'est un peu la génération des extrêmes. Certains sont hyper ouverts d'esprit mais d'autres sont très fermés. Et c'est vrai que moi, me confronter en tant que conférencier, aller constamment dans les clubs, dans les écoles, etc. et me frotter à beaucoup d'homophobie, beaucoup d'adversité, c'est épuisant. Et ce qui est très dur, c'est d'expliquer quand quelqu'un ne voit pas qu'il est homophobe. Par exemple, quand il y a un jeune en face de toi qui dit : 'Mais moi monsieur, je ne suis pas homophobe, je veux juste pas parler à un homo et je ne veux pas être assis à côté dans le vestiaire.' Mais c'est un sport collectif. Si on ne peut pas s'assoir à côté dans le vestiaire, si on ne prend pas l'avion ensemble pour aller jouer le match, mais comment est-ce qu'on peut faire équipe ?"

La série s'intitule "Adieu ma honte" sur My Canal. Elle est adaptée de son livre paru chez Fayard au mois de mai 2021.

