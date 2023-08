Hôpitaux saturés : "ça ne tient pas, ça craque totalement", témoigne un urgentiste de Strasbourg

Il raconte l’enfer au quotidien pour lui et ses collègues et l’enfer des patients, qui attendent des heures interminables sur des brancards. Les voix sont de plus en plus nombreuses pour dénoncer la situation dans les hôpitaux publics. Une dégradation qui concerne tous les départements de France. France Inter dévoile le témoignage du docteur Sébastien Harscoat, urgentiste au SAMU et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.

"On s'habitue aux choses qui sont inacceptables"

Le praticien qui exerce depuis 16 ans ne veut plus se taire. Il avait déjà témoigné dans l'émission "Complément d'enquête" en juin dernier. Il aurait l’impression d’être complice. Il précise qu’il n’appartient à aucun syndicat. Entre le manque de lits, le manque de personnel, l’accueil des patients est "indigne", dit-il. "On s'habitue aux choses qui sont inacceptables. On a des patients qui passent deux jours, trois jours. Là, par exemple, on en a quatre qui sont là depuis quatre jours sur des brancards. On n’arrive plus à prendre en charge correctement, les patients", s'indigne-t-il. "On est arrivés à un point où on fait du bricolage constamment", raconte Sébastien Harscoat.

Publicité

Il parle de "maltraitance" et ce "malgré toute l'énergie qui est déployée par les soignants. On fait des lavements dans le couloirs. Pour évacuer des selles qui sont bloquées", s'indigne le médecin. "On essaie de garder un minimum de forme de dignité. Les gens mangent sur leur brancard dans le couloir. On fait de l’hébergement dans le couloir", déplore-t-il

Des patients qui "attendent plusieurs heures devant les urgences"

Des couloirs surchargés, des patients qui attendent même plusieurs heures à l’intérieur des ambulances sur le parking de l’hôpital. "Ils sont sous le soleil, il n’y a pas d’ombres. Ils attendent plusieurs heures devant les urgences. À un moment, on ne peut pas faire rentrer les patients, quand on n’a pas de place et qu'on n'y arrive pas. Moi ce matin j'ai été obligé de fermer le site des urgences, de ne plus accepter de patients, d'appeler mes collègues du SAMU pour leur dire 'on ne peut plus'. Même les douleurs thoraciques, ce n'était plus possible", déplore Sébastien Harscoat.

"Il y a une forme de résignation", selon lui. "On est obligé si on veut continuer à travailler dans cet endroit qui devient un non-sens. On est obligé d’avoir une sorte de détachement tout en étant présent", raconte le praticien. Il dénonce l'inaction des autorités. "Nos autorités de tutelle, directeurs, les ARS, le ministère ne prend pas la dimension de ce problème. Ils ne veulent pas s’en préoccuper. Ils ne veulent pas assumer cette responsabilité. À un moment, ce n’est plus acceptable", selon lui.

La situation à l'hôpital comparée à "une hémorragie"

Une situation qui a des conséquences sur les personnels. "Quand les infirmières arrivent en stage, qu'on ne peut pas s'occuper d'eux et qu'ils voient les conditions dans lesquelles les gens travaillent, je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie d'aller plus loin dans leur formation", dit-il. Pour lui, il faut avant tout améliorer les conditions de travail des médecins. "Avant de chercher à recruter, il faut déjà essayer de garder le personnel", selon lui.

Il parle compare la situation dans l'hôpital à une "hémorragie". "Quand on soigne une hémorragie, le premier geste qu'il y a à faire, c'est déjà de mettre un garrot et d'essayer de stopper l'hémorragie. Ce n'est pas de transfuser", dit le médecin. "Le jour où on arrivera à stopper cette hémorragie et faire en sorte que ceux qui veulent rester, mais qui partent par dépit et parce que sinon, c'est leur santé qui y passe, quand on arrivera à mettre des ratios soignants-soignés pour travailler correctement, à ce moment-là on retrouvera beaucoup de personne et il y aura vraiment des vocations et des personnes qui resteront", assure Sébastien Harscoat.

"Réveillez vous, ça ne tient pas, ça craque totalement"

Sébastien Harscoat est catégorique, la sécurité des patients n’est plus assurée dans ces urgences. Et quand il entend le ministre de la Santé Aurélien Rousseau affirmer, notamment sur France Inter , que "l'hôpital tient", il s’étrangle. "C'est un profond mensonge. C'est un mensonge d'Etat. Il faut qu'il arrive à se regarder dans une glace", s'insurge-t-il. "Réveillez vous, ça ne tient pas, ça craque totalement", s'insurge-t-il. "J'ai le sentiment que l'on veut laisser s'effondrer un système public qui est profondément efficient", assure Sébastien Harscoat qui s'inquiète de la privatisation du secteur de la santé en France.

Il dénonce une médecine à deux vitesses qui s'accélère chaque jours un peu plus. "Qu'il y ait deux systèmes, un privé, un public, ne me pose aucun problème. Le problème, c'est qu'il n'y aura bientôt plus aucun système public", assure-t-il. "Une fois que le système privé sera majoritaire et qu'il n'y aura que des systèmes publics qui seront des dispensaires, quand l'argent sera roi soit vous en aurez et vous pourrez être soigné, soit vous n'en aurez pas et vous ne pourrez plus être soignés", prévoit Sébastien Harscoat. Comme beaucoup de confrères avant lui, ce médecin urgentiste réclame un plan choc à l’hôpital pour stopper l’hémorragie. "Si rien n’est fait et vite", conclut-il, "les soignants vont continuer à partir et l’hôpital public va s’éteindre".