"House of the Dragon" : on a vu les six premiers épisodes du préquel événement de "Game of Thrones"

C’était la série de tous les records : des épisodes rassemblant chaque semaine des dizaines de millions de téléspectateurs, des budgets colossaux et un milliard de dollars de retombées par an. Pendant huit saisons, "Game of Thrones" s’était constitué une base solide de fans. Autant d’amoureux des aventures épiques des habitants de l’île de Westeros qui ont été déçus par la dernière saison , souvent décrite comme bâclée, trop rapide et avec des personnages mal développés. Avec "House of the Dragon", il n’est pas question de proposer ce qui s’apparenterait à une nouvelle fin, puisque cette série dérivée prend place 170 ans avant les événements de "Game of Thrones".

De quoi parle "House of the Dragon" ?

Ce qui faisait la force de "Game of Thrones", c’était le nombre pléthorique de personnages, rassemblés dans des familles. Tous les fans avaient leur clan préféré et celui qu’ils adoraient détester. En cela, "House of the Dragon" est différent car la série ne s’intéresse tout le long qu’à une seule maison, les Targaryens. Ces personnages blonds sont hypnotiques, un peu mystérieux et ont surtout réussi à dresser des dragons (ce qui est quand même un sacré avantage lorsqu’il s’agit de faire la guerre).

"House of the Dragon" raconte la lutte entre Rhaenyra et son oncle Daemon Targaryen pour accéder au trône. - Warner Bros

Le roi Viserys (Paddy Considine) règne en maitre sur l’île de Westeros, composée de différents territoires qui ont fait allégeance au souverain. Sauf que ce dirigeant n’a pas de fils. Il veut donc faire de sa fille, Rhaenyra (Milly Alcock), l’héritière au trône. Une décision qui divise le royaume, puisqu’aucune femme n’a été jusque-là souveraine. Au sein même de la famille ce choix est contesté, tout d'abord par Daemon Targaryen (Matt Smith), le frère du roi, qui espérait un jour mettre la main sur la couronne.

Pour écrire "House of the Dragon", les producteurs sont partis, comme pour "Game of Thrones" de l’œuvre colossale de George R.R. Martin et notamment du roman "Feu et sang". Un livre qui raconte l’histoire de la famille Targaryen à travers différents points de vue.

La place centrale des femmes

Vous l’aurez compris "House of the Dragon" se concentre sur les quêtes respectives de Rhaenyra et Daemon Targaryen pour devenir héritiers de la couronne. De ce fait, la place des femmes et leur condition dans ce moyen-âge fictif est centrale. Il y est question de tentative d’émancipation, de mariages de raison ou encore de virginité.

"House of the Dragon" traite largement de la condition des femmes dans ce moyen-âge fictif. - Warner Bros

D’ailleurs, la série s’ouvre quasiment sur une conversation entre la princesse Rhaenyra et sa mère autour de la maternité. L’adolescente expliquant préférer prendre les armes, la reine répondant qu’en tant que femme son rôle est de donner naissance à un héritier.

Des effets visuels bluffants...

"House of the Dragon" est une série qui en met plein les yeux, pour quiconque aime l’esthétique de l’heroic-fantasy. Les décors et costumes sont dignes des grands films d’Hollywood. Les paysages magnifiques et les scènes de combats bien chorégraphiées. Il faut dire que la série a couté très cher. Selon le magazine américain Variety , chaque épisode a coûté 20 millions de dollars. C’est encore plus que les épisodes de la saison 8 de "Game of Thrones" (15 millions de dollars par épisode).

Les dragons, personnages centraux dans cette histoire, sont évidemment très bien réalisés et donnent l’impression d’avoir été présents sur le plateau tant les interactions avec les personnages sont réussies.

... mais une série trop lente et bavarde

C’était déjà un des défauts de "Game of Thrones", du moins dans les premières saisons. "House of the Dragon", dans ses six premiers épisodes, est excessivement bavarde. L’intrigue met beaucoup de temps à s’installer et un spectateur qui n’est pas mordu de cet univers aura peut-être du mal à s’accrocher et à comprendre certaines histoires et relations entre les personnages. La narration diffère un peu de la série mère, où tout se déroulait de manière linéaire. Dans ce préquel, les producteurs se sont autorisés des ellipses, des flash-backs. Un épisode démarre parfois plusieurs mois après la fin du précédent.

Au final, cette série comblera les fans de Game of Thrones et laissera indifférent ceux qui n’ont pas accroché à la série originelle. House of the Dragon ressemble beaucoup (trop ?) à ce que l’on a déjà vu pendant huit saisons. Il y a beaucoup de sang, de violence, de sexe et de complots. Mais ces six premiers épisodes restent moins flamboyants, moins scotchants que GoT : la faute peut-être au choix d’un huis-clos familial qui donne un peu un sentiment d’enfermement.

House of the Dragon, à regarder sur OCS, à raison d’un épisode chaque lundi matin à 3 heures. Premier épisode le 22 août 2022.