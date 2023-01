Huit infographies pour comprendre à quoi ressemble la population française en 2023

La population française continue d'augmenter... Mais est-on en train de vivre les dernières années de cette croissance ? Dans son bilan démographique 2022 , l'Insee révèle que le pays a passé la barre des 68 millions d'habitants, outre-mer inclus : plus précisément, 68 042 591, selon un décompte provisoire au 1er janvier 2023.

C'est plus qu'en 2021... Mais pas beaucoup plus. Depuis 2015, la démographie française marque le pas : jusqu'alors, on observait plutôt une augmentation de 0,5 % de la population chaque année (avec un pic en 2014, + 0,86 %). Mais ensuite, cette croissance se limite à 0,3 ou 0,4 %. Entre début 2022 et début 2023, la hausse n'est que de 0,29 %. Seules les années 2016 et 2017 faisaient pire dans notre Histoire récente.

Pandémie et canicules ont miné la population française

L'Insee fournit une double explication à ce phénomène : d'un côté, des naissances en forte baisse (723 000 en 2022, soit le niveau le plus bas depuis 1946), et une large hausse des décès, initiée en 2014 et qui s'est accélérée brutalement en 2019. La faute à l'épidémie de Covid-19 et aux canicules : en 2022, la France a compté 667 000 décès, soit 46 000 de plus que le nombre de décès "attendus". Pas étonnant que le solde naturel, la différence entre naissances et décès, atteigne lui aussi un niveau historiquement bas.

Autre élément inquiétant : l'espérance de vie à la naissance ne remonte toujours pas au niveau de 2019, le record absolu jusqu'ici. Pire : après une première baisse en 2020, puis une légère remontée en 2021, elle connaît une nouvelle baisse non-négligeable en 2022. Un enfant né l'année dernière peut espérer vivre 85,2 ans si c'est une femme, 79,3 ans si c'est un homme.

Des Français vieillissants... mais pas tant que ça

La pyramide des âges est également intéressante. Les enfants du baby-boom (nés entre 1946 et 1974, donc âgés aujourd'hui de 49 à 77 ans) y représentent toujours une part particulièrement importante : 34,5 % de la population actuelle. Mais les jeunes, nés entre 2000 et aujourd'hui, sont aussi très nombreux : 28,3 % de la population.

La France connaît toutefois un déficit de jeunes de moins de 15 ans : ils ne représentent que 17,7 % de la population. À l'inverse, les plus de 65 ans (ceux qui seront à la retraite même après la réforme en cours) sont encore nombreux : ils représentent 20,7 % des Français aujourd'hui.

Alors, la France, "un pays de vieux" ? Pas tant que ça, si l'on compare avec nos voisins européens. Dans l'Union européenne, l'Irlande (20 %) et la Suède (17,7 %) sont les deux seuls pays à compter une telle proportion de jeunes citoyens de moins de 15 ans dans leur population.

Et de l'autre côté du spectre, la France est plutôt dans la moyenne européenne sur la proportion de retraités âgés de plus de 65 ans.

L'Italie est aujourd'hui le pays le plus "vieux" de l'Union européenne avec 23,5 % de sa population âgée de plus de 65 ans, contre 14,6 % au Luxembourg.