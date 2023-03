Huit jeux primés (ou presque) aux Pégases 2023 qu'on vous recommande d'essayer

C'est l'occasion de fouiller dans ce palmarès (et dans la liste des nommés) pour trouver quelques perles, qu'on vous recommande en fonction de vos goûts. Joueurs expérimentés ou amateurs, il y avait en effet de belles créations françaises à découvrir en 2022.

"Stray", si vous aimez les chats et le calme

Le jeu de Blue Twelve Studio (studio montpelliérain) a conquis les 2000 académiciens chargés de départager les candidats au Pégase du Meilleur Jeu Vidéo 2023. Ce jeu d'aventure (avec quelques phases d'action) assez contemplatif vous met dans la peau d'un adorable petit chat séparé de ses congénères suite à une chute, et qui se retrouve dans une ville abandonnée par les humains, mais où se sont installés des robots sympathiques et un peu pétochards qui tentent de savoir si le monde extérieur existe toujours.

Au-delà de sa réalisation impeccable (les animations du chat sont particulièrement réussies), "Stray" propose une aventure originale, et un protagoniste immédiatement attachant : il y a même un bouton dédié sur votre manette pour faire tomber des trucs avec sa petite papatte, comme tout bon félin qui se respecte.

"A Plague Tale: Requiem", pour les amateurs d'Histoire

Suite du déjà très réussi et touchant "A Plague Tale: Innocence", "Requiem" prolonge l'histoire marquante d'Amicia et Hugo, deux enfants plongés brutalement dans le quotidien de la France de la guerre de Cent Ans, et en pleine épidémie de peste noire. Surtout, il y a toujours les rats, foisonnants et redoutables, qui vont donner du fil à retordre aux deux jeunes héros.

Toujours superbement réalisé, de manière quasi-hollywoodienne, les deux jeux reproduisent de manière détaillée et immersive l'ambiance des ruelles, des villages, des champs de bataille du XIVe siècle, pour y développer une histoire profondément humaine. Déjà une référence multi-récompensée, dont quatre fois aux Pégases 2023, et à juste titre.

"Flat Eye", pour réfléchir au monde du travail

Si vous cherchez un jeu pile dans l'actualité, "Flat Eye" (prix "Au-delà du jeu vidéo) pourrait bien vous séduire. En surface, il s'agit d'un jeu de gestion de station-service, où vous devez optimiser (sous la surveillance prétendument bienveillante d'une intelligence artificialle) votre boutique pour satisfaire votre clientèle. Mais les apparences sont parfois trompeuses, et on est ici en fait dans un jeu narratif déguisé, qui cherche à nous faire réfléchir à une forme d'aliénation économique.

Ce n'est pas pour rien que son créateur, Laurent Victorino, a livré le discours le plus grinçant lors de la cérémonie des Pégases , trois ans après avoir déjà remercié de manière très engagée l'académie pour son prix pour "Night Call" (un autre jeu surprenant, où vous incarniez un chauffeur de taxi sur les traces d'un tueur en série).

"Spiritfarer", pour dédramatiser la mort

Élu ce jeudi "Meilleur jeu vidéo mobile étranger", "Spiritfarer" est un jeu d'une richesse et d'une douceur infinies. Dans la peau de Stella, chargée par le passeur des morts Charon de prendre sa place à son départ à la retraite, vous allez rencontrer des âmes errant dans les limbes pour les amener, petit à petit, à accepter leur décès et à passer de l'autre côté sans regret.

Rien de macabre là-dedans : "Spiritfarer" est coloré, joyeux, émouvant, et il y a toujours quelque chose à y faire pour prendre soin des passagers de votre navire, voguant dans des mers exotiques. C'est au contraire le plus enthousiasmant et le plus joyeux des jeux vidéo (et des œuvres en général) sur le deuil. Et vous y irez sans doute de votre petite larme.

"Elden Ring", pour ceux qui aiment avoir mal

Dernière production du studio japonais From Software, "Elden Ring" est fort justement présenté comme plus accessible que ses jeux précédents ("Dark Souls", "Bloodborne" ou "Sekiro" en tête). Ce qui ne veut pas dire que c'est un jeu facile : s'il propose un monde ouvert fascinant, plein à craquer de surprises (bonnes ou mauvaises) à découvrir, de mystères à éclaircir, et basé avant tout sur une grande liberté dans votre exploration, "Elden Ring" reste particulièrement exigeant.

Ici, le moins faux pas, ou même une curiosité un peu imprudente, peut vous être fatale. Il faudra donc de la patience pour y survivre, mais avec un peu (ou énormément) d'entraînement, d'erreurs, et de discipline, la récompense est à la hauteur. C'est tout simplement l'un des univers de jeux les plus originaux et marquants de ces dernières années, et il méritait bien son Pégase du Meilleur jeu vidéo étranger.

"Steelrising", pour les amateurs de Révolution (et d'automates)

Sacré pour son accessibilité, "Steelrising" aurait pu l'être aussi pour son univers visuel original : imaginez vivre la Révolution française dans une Histoire alternative où Louis XVI aurait eu à sa disposition des automates ultramodernes pour assurer son maintien sur le trône... Automates qui, bien évidemment, sont devenus incontrôlables.

Dans la peau de l'une d'eux, chargée de la défense de la Reine, vous devez progresser dans un jeu vidéo "à la Dark Souls", avec une progression difficile (parfois un peu trop) mais gratifiante. Et surtout, il y a ce design particulièrement réussi qui donne envie de voir à quoi ressemblent les rouages de cette Révolution revisitée.

"Inua", pour les amateurs d'enquête givrée

Le prix "Au-delà du jeu vidéo" lui a échappé, mais "Inua: A Story in Ice and Time" nous avait séduits à l'époque de sa sortie : une enquête qui nous mène à la jonction des faits historiques et des légendes du peuple inuit, dans la peau d'une journaliste qui cherche à en savoir plus sur une expédition légendaire liée à la découverte du passage du nord-ouest canadien, et qui a mystérieusement disparu en 1845.

Accessible à tous les joueurs, même débutants, "Inua" fait appel à nos capacités de déduction autant qu'à notre curiosité pour les légendes et la philosophie du peuple qu'il raconte. D'ailleurs, il a été élaboré avec des consultants spécialisés dans la culture inuite.

"Tinykin", pour les nostalgiques de la Game Cube

Autre regret de cette cérémonie des Pégases 2023, que le tout mignon "Tinykin" reparte bredouille malgré deux nominations. Il s'agit pourtant d'un excellent jeu de plateforme "à l'ancienne", qui emprunte autant à "Mario 64" qu'à "Pikmin", tout en parvenant à offrir une expérience originale, particulièrement amusante à jouer.

Dans la peau de Milo, un scientifique réduit à la taille d'une puce dans une vaste maison, vous allez devoir régler les conflits de voisinage entre tous les insectes qui ont colonisé les lieux après le départ de "l'Humain", avec l'aide de créatures loufoques nommées "Tinykin". C'est drôle (les dialogues sont bourrés d'humour et particulièrement malins), coloré, et ça rappelle les grandes heures des meilleurs classiques du genre.