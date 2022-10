Huit milliards d’humains sur Terre mi-novembre, la croissance démographique va ralentir après 2050

Le 15 novembre prochain, nous serons huit milliards sur Terre, selon les estimations des Nations unies. La progression est fulgurante. Nous étions un milliard en 1800 et deux milliards en 1927. Si la courbe va maintenir sa progression dans les prochaines décennies, elle pourrait fléchir après 2080 : le taux de croissance de la population mondiale décélère depuis plus de 50 ans, selon l’Institut national d’étude démographique qui publie un rapport mercredi . Si l’accroissement démographique se tasse, un continent sera moins concerné que les autres : l’Afrique.

Une baisse de la fécondité

"Le gros de l’accroissement de la population mondiale est derrière nous", affirme l’auteur de l’étude Gilles Pison, professeur émérite au Muséum d’histoire naturelle et conseiller de la direction de l’INED. La croissance démographique a atteint un maximum de plus de 2 % par an il y a soixante ans, et elle a diminué de moitié depuis (1 % en 2022), peut-on lire dans l’étude. La principale raison ? La baisse de la fécondité au niveau mondial. Les femmes mettent au monde 2,3 enfants chacune aujourd’hui. C’était plus du double il y a 50 ans.

À présent, deux tiers de l’humanité vit dans un pays ou une région du monde où la fécondité est inférieure à 2,1 enfants par femme. C’est ce que l’on appelle le seuil de remplacement : il permet, à terme, le strict maintien de la population. "La majorité de l’humanité est déjà dans un pays où la fécondité est inférieure au seuil de remplacement des générations", relève Gilles Pison. C’est le cas en Inde, en Iran, au Brésil, en Thaïlande et en Chine. L’étude rappelle que la fécondité la plus faible est en Corée du Sud (0,9 enfant par femme) et la plus élevée au Niger (6,7 enfants).

Parmi les régions du monde où la fécondité est encore élevée, supérieure à 2,5 enfants, "il y a quasiment tous les pays d’Afrique, une partie du Moyen-Orient, et une bande en Asie allant du Kazakhstan au Pakistan en passant par l’Afghanistan", précise Gilles Pison. "C’est dans ces régions-là que se situera l’essentiel de la croissance démographique mondiale à l’avenir."

3,9 milliards d’habitants en Afrique en 2100

L’une des principales évolutions démographiques aura lieu en Afrique, aujourd’hui peuplé de 1,4 milliard d’habitants. Le continent pourrait compter jusqu’à 3,9 milliards en 2100, "d’après le scénario moyen des Nations unies", note l’étude de l’Ined. "Alors qu’un humain sur six vit aujourd’hui en Afrique, ce sera probablement un sur quatre en 2050 et peut-être plus d’un sur trois en 2100." Si la fécondité baisse en Afrique, les niveaux restent très élevés, avec 4,2 enfants par femme, contre 6,5 enfants il y a 40 ans. Gilles Pison constate dans tous les cas une aspiration dans les pays africains, dans les villes et les milieux plus instruits plus que dans les campagnes, à avoir moins d’enfants.