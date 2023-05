Huit personnes interpellées après l'agression d'un petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens

"On a dépassé les bornes, je suis effaré", explique Jean-Alexandre Trogneux, le père de la victime. Son fils, Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron, était "en observation, en attente d'un scanner" mardi matin. Lundi soir, à Amiens, huit personnes, deux femmes et six hommes, l'ont brutalement pris à partie après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron . Les agresseurs l'ont frappé à la tête, aux bras et aux jambes, injuriant "le président, son épouse et notre famille", et ont pris la fuite quand des voisins sont intervenus, explique Jean-Alexandre Trogneux à l'AFP.

Le jeune homme de 30 ans a été reconnu par les manifestants en marge d'une "casserolade" dans le centre-ville d'Amiens. Ses agresseurs ont été arrêtés, et étaient toujours en garde à vue ce mardi.

Jean-Alexandre Trogneux déplore qu'en dépit de l'absence "de tout lien financier" entre la chocolaterie qui porte son nom et le couple présidentiel, ses établissements dans les Hauts-de-France soient régulièrement visés depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État.

François Ruffin, député LFI de la Somme, a rapidement réagi à cette agression, estimant que "ces faits sont graves et inadmissibles". "On ne défend pas la démocratie en s’attaquant à un chocolatier", écrit-il dans un communiqué publié ce mardi. "J’avais rencontré la famille Trogneux lors du mouvement des Gilets jaunes, afin de leur assurer que l’hostilité contre leur boutique n’avait aucun sens. [...] Tout mon soutien à la victime et à son entourage."