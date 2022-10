Huitième vague de Covid-19 : cas, hospitalisations, décès, tous les indicateurs repartent à la hausse

La huitième vague est là, les indicateurs le prouvent et la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) le confirme . Le nombre de contaminations poursuit sa hausse. La semaine dernière, la circulation du virus a progressé "fortement sur l'ensemble du territoire métropolitain, en particulier chez les plus âgés", résume l'agence Santé publique France dans son bilan publié jeudi soir. Plus de 45.000 cas quotidiens sont recensés. On constate également une hausse significative des admissions à l’hôpital, et notamment en soins intensifs.

Les plus de 60 ans très touchés

65.537 nouveaux cas ont été comptabilisés jeudi, contre 51.366 il y a sept jours. Après être passé sous la barre des 20.000 cas quotidiens durant le mois d’août, le nombre de contamination a repris au moment de la rentrée scolaire.

Publicité

Si les moins de 20 ans semblent épargnés par cette hausse des contaminations, le virus progresse chez les personnes âgées. Le taux d’incidence a presque doublé chez les plus de 90 ans selon Santé Publique France. "Une forte augmentation du taux d’incidence dépassant 50% était observée chez les 60 ans et plus, notamment chez les 80-89 ans (489, +70%) et les 90 ans et plus (503, +82%)." Dans le même temps, le nombre de tests quotidiens s’approchent de nouveau des 200.000 par jour.

Forte augmentation du taux d’incidence en Haute-Vienne et dans l’Allier

Selon Santé Publique, "en France métropolitaine, le taux d’incidence a augmenté sur l’ensemble du territoire. Il était le plus élevé dans le Grand Est (651, +39%), Bourgogne-Franche Comté (601, +35%) et Auvergne-Rhône-Alpes (555, +37%)." Plus précisément, c’est la Corse, la Seine-Saint-Denis et l’Hérault qui ont le plus faible taux d’incidence, entre 233 et 280 cas pour 100.000 habitants. Les Vosges (892), la Haute-Saône (823) et la Meuse (465) sont les trois départements où le virus circule le plus.

Un seul département de métropole voit son taux d’incidence diminuer, la Lozère. Sur une semaine, il augmente de 60% en Haute-Vienne, et de 58% dans l’Allier.

Augmentation de 40% des hospitalisations en une semaine

Avec plus de 16.000 malades du Covid-19 à l’hôpital, le nombre d'hospitalisations retrouve son niveau de la mi-août. La hausse des nouvelles hospitalisations est très marquée depuis deux semaines. Elles ont augmentée de 40% entre le 29 septembre et 6 octobre.

Les soins critiques accueillent également de plus en plus de patients, près d’un milliers sont en soins critiques selon les derniers chiffres de Santé Publique.

Nouvelle hausse du nombre de décès

Après deux mois et demi de baisse, la courbe des décès augmente à son tour. Le 6 octobre, 45 patients sont morts du Covid-19. À titre de comparaison, il y en avait en moyenne 280 décès lors du dernier grand pic début février.

Interrogé par Ouest-France , l’épidémiologiste Antoine Flahault estime que le Covid-19 est encore loin d’être une maladie hivernale commune : "Est-ce que 40 000 morts dans l’année, le chiffre probablement atteint en France fin 2022, est acceptable ? C’est quatre fois le nombre de victimes de la grippe."

En Outre-mer, la situation continue de s’améliorer sur l’ensemble des territoires d’après Santé Publique France. Les taux d’admissions à l’hôpital poursuivent leur diminution ou se sont stabilisés à des niveaux faibles.