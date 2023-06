Huîtres, saint-jacques, pieuvres... comment font-elles caca ?

Dans les P'tits Bateaux, une enfant appelait pour poser une question : comment les pieuvres font-elles caca ?

C'est vrai qu'avec leurs tentacules, partout, on ne sait pas très bien comment ça peut se passer... Pour nous éclairer : Laurent Chauvaud, biologiste marin, spécialiste de la coquille Saint-Jacques, directeur de recherche au CNRS.

Publicité

À réécouter : Les 5 questions-réponses du dimanche 18 juin 2023 Les P'tits Bateaux Écouter plus tard écouter 30 min

D'abord, comment mange une pieuvre ?

Une pieuvre telle qu'on la trouve sur la côte Atlantique est un animal prédateur. Elle mange d'autres mollusques. Elle adore les crabes, surtout les crabes verts. Si vous offrez un crabe vert à une pieuvre, elle s'en délecte !

La pieuvre a un bec corné, qui ressemble à un bec de perroquet, très fortement équipé de muscles puissants, et donc elle est capable de déchiqueter la carapace d'un crabe, d'ouvrir une petite coquille saint-jacques et de déchiqueter un cadavre de poisson. C'est un animal qui a une bouche et qui est équipé autour de cette bouche d'un bec puissant.

La pieuvre est un animal territorial, qui va défendre le trou et le nid dans lequel elle s'est réfugiée. Comme elle a un corps mou, elle est quand même assez vulnérable. Donc elle aime bien dormir dans une cavité ou dans une anfractuosité. C'est un animal pas spécialement agressif, mais un sacré prédateur.

Pieuvre, coquilles saint-jacques, huîtres... toutes dans le même bateau ?

Les pieuvres appartiennent au grand groupe des mollusques, donc c'est le petit frère ou la cousine de la moule, de l'huître, de la limace de mer, et elle a donc une structure qui ressemble beaucoup à une huître et à une coquille saint-jacques.

Il faut essayer d'imaginer une coquille saint-jacques sans sa coquille, avec les tentacules de la saint-jacques – eux sur sa coquille – en un peu plus longs, et on commence à approcher de ce qu'est une pieuvre. Car oui, sur la coquille saint-Jacques, il y a des yeux et des tentacules !

Coquille saint-jacques. © Getty - LITTLE DINOSAUR

Ce manteau qui emballe la coquille saint-jacques s'est légèrement transformé dans le cas de la pieuvre pour porter deux yeux – et pas deux cents yeux –, et des tentacules un peu plus longues. Et au milieu de ce manteau se trouvent des viscères, des gonades. Chez la pieuvre, sort une espèce de cône d'entonnoir qui lui permet de se propulser.

En amont de ça apparaît l'anus, c'est la sortie du tube digestif et donc une pieuvre fait – comme une coquille saint-jacques – caca au milieu de cette cavité dite palléale, qui est fermée par le manteau. Elle expulse ses excréments, dans le cas de la pieuvre, par son entonnoir. Dans le cas de la coquille Saint-Jacques, par l'ouverture offerte entre les deux valves.

Des animaux fascinants

On n'en finit pas d'apprendre des choses sur les pieuvres et les céphalopodes en général. Camille Crosnier nous apprend qu'une nouvelle étude vient de montrer que, comme nous, les pieuvres peuvent modifier ce qui se passe dans leur cerveau via leur ARN, c'est-à-dire leurs gènes, pour s'adapter au froid ou au chaud.

Ces fascinantes créatures ont déjà démontré leur intelligence et leur sensibilité extrême. Les pieuvres savent manipuler des outils, faire des puzzles, ouvrir un bocal, se dissimuler et donc aussi malheureusement souffrir.

🎧 Pour en savoir plus, écoutez Les P'tits Bateaux ...