"Humaniste", "engagé", "l'intelligence lumineuse" : l’économiste Daniel Cohen est mort à 70 ans

L’économiste Daniel Cohen est mort à 70 ans, selon la Fondation Jean Jaurès, dont il était le président du Conseil d’orientation scientifique. Daniel Cohen était une figure des économistes en France, spécialiste de la dette souveraine, professeur à l’Ecole normale supérieure et membre fondateur de l’Ecole d’économie de Paris. Éditorialiste au Monde, dont il a été membre du conseil de surveillance, Daniel Cohen était aussi chroniqueur pour l’Obs.

Des essais reconnus

Daniel Cohen avait été le lauréat du Prix du livre d’économie en 2000 grâce à son ouvrage "Nos temps modernes" (Flammarion, 1999) puis en 2012 pour "Homo Economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux" (Albin Michel, 2012). Dix ans plus tard, il publie "Homo numericus. La 'civilisation' qui vient". Dans cet essai, il explique pourquoi la révolution numérique est un tournant dans l’histoire de l’humanité. C'est une exploration en profondeur de l’emprise du numérique sur nos vies et notre société. Daniel Cohen s’intéressait à l’être numérique, qu’il décrit comme frustré et submergé de contradictions. Il s’était entretenu sur France Culture en septembre 2022 peu après la parution de son livre.

Interrogé sur France Inter en septembre 2022 sur le problème que soulève le tout numérique, voici ce qu'il répondait : "Le numérique vous offre des communautés d'appartenance quand la société ne vous en offre pas. Mais c'est un mythe. En réalité, elles sont fabriquées sur un autre principe qui est que quand vous rejoignez une communauté sur le Net, vous vous privez de toute altérité. Le Net va vous guider vers des gens qui pensent comme vous. En réalité, vous ne cherchez pas des informations, vous ne cherchez pas autrui sur le Net, vous cherchez où trouver des gens qui pensent comme vous."

En 2011, Daniel Cohen avait annoncé son soutien au candidat à l’Élysée François Hollande. Il sera l’un de ses conseillers économiques lors de la campagne. En 2017, il fait le choix de voter pour le socialiste Benoît Hamon.

Des hommages unanimes

L'annonce de cette mort a suscité une pluie d'hommages. "Un grand économiste français nous a quitté", écrit sur X (ex-Twitter) Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l’Industrie. "La France perd aujourd’hui l’un de ses plus brillants économistes", ajoute la ministre Olivia Grégoire, en charge des PME et du commerce.

La Première ministre Elisabeth Borne a appris avec "tristesse" la disparition de Daniel Cohen dont la "vision de l'économie française et des grandes révolutions notamment numérique manqueront au débat public", a-t-elle déclaré sur X. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué, lui, "un immense économiste, mais aussi un pédagogue hors pair, un défricheur d'idées nouvelles, un auteur brillant et convaincant", sur X. "Il aura été un conseil précieux pendant la crise du COVID. Nous perdons tous une voix et un ami", s'est ému le ministre.

L'écologiste Yannick Jadot salue un homme "profondément humaniste, engagé, disponible, drôle". L’eurodéputée Karima Delli estime qu’il "n’était pas seulement un grand et brillant économiste, c’était un homme de solutions". Le chercheur au CNRS Bruno Cautrès évoque "l'intelligence lumineuse, la fulgurance, la classe dans tous les domaines", de Daniel Cohen.

Pour Julia Cage, "je ne serais jamais devenue économiste si je n’avais pas eu la chance de croiser sa route".

